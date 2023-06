Tajné služby USA nenašly přímý důkaz, že covid začal v laboratoři ve Wu-chanu

reklama

Ve zprávě se uvádí, že ačkoli byla ve wuchanském institutu (WIV) provedena „rozsáhlá práce“ na koronavirech, tajné služby USA nenašly důkazy o „specifickém incidentu“, který by mohl epidemii způsobit, informuje agentura Reuters.

„Nadále nemáme žádné indicie o tom, že by výzkumné fondy WIV před pandemií zahrnovaly SARSCoV-2 nebo jeho blízkého předchůdce, ani žádné přímé důkazy o tom, že by před pandemií došlo ke specifickému incidentu souvisejícímu s výzkumem, kterého by se účastnil personál WIV a který by mohl způsobit pandemii covidu,“ píše se ve zprávě.

O původu pandemie koronaviru se v USA vedou zuřivé debaty téměř od konce roku 2019, kdy byly ve Wu-chanu zaznamenány první případy nákazy u lidí.

Americký prezident Joe Biden v březnu podepsal zákon, který odtajňuje informace související s původem pandemie.

Ředitel FBI Christopher Wray 28. února sdělil, že jeho agentura již dříve vyhodnotila, že původcem pandemie byl „s největší pravděpodobností potenciální laboratorní incident“ v čínském městě Wu-chan. Čína uvedla, že toto tvrzení „není vůbec důvěryhodné“.

K 20. březnu čtyři další americké agentury stále soudily, že covid-19 je pravděpodobně výsledkem přirozeného přenosu, zatímco dvě agentury USA nebyly rozhodnuty se k této možnosti připojit.

