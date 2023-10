Tak ho zakázali, no a co? Slavný bloger a „svoboda slova“ pro lidi

reklama

Cenzuru běžně vidí na Facebooku, třeba když zablokoval mnoho lidí i blogerů jen proto, že se Větvičky zastali. A dal konkrétní příklad: „Ázerbájdžán pohltil zbytky křesťanského Karabachu a dochází tam k obrovskému exodu, který mimochodem vůbec není reflektován v českých médiích. Nikoho nezajímá, že dochází opět k jisté formě genocidy arménského obyvatelstva. Když se jeden z mých přátel v diskusi pod něčím článkem zmínil, že k tomuto tématu bylo právě na mém blogu mnoho fotografií a mnoho analýz a mnoho předpovědí, jak to asi dopadne, tak byl zablokován jenom za to, že uvedl moje jméno. Takže myslím si, že není čistější forma cenzury než právě toto,“ doplnil.

V kontextu toho rozvedl své tvrzení, že naše společnost je polosvobodná. „Za posledních pět, deset let jsme naprosto bez protestů přišli o spoustu malinkých svobod. Svoboda kouření v restauraci. EET naprosto zlikvidovala třeba malinká ubytování na malých vesnicích. Je to malinká ztráta svobody, ale je. Tady to pořád je, pořád to funguje. Teď se vůbec nebavme o tom, že v době koronapodfuku nám zakazovali jezdit, překračovat hranice okresů a podobné absurdity,“ vzpomněl bloger.

„Nejedná se samozřejmě o ta obrovská omezení svobody, jak bychom si představovali třeba v 70. letech za normalizace nebo ještě dříve. Jsou to zatím jenom takové drobné věci, které ovšem bují a vypadají, že nás brzy pohltí,“ podotkl.

Psali jsme: Přirovnal vládu k surikatám. A přišel ban. Nakonec stránku zrušili. Oceňovaný bloger přechází na opoziční platformu

Děje se tak i proto, že celá řada lidí nejen u nás, ale i v dalších státech se chová, jako když svobodu nepotřebuje. „Mám spíše pocit, že 80 % lidí kdekoliv ve kterékoliv zemi svobodu nepotřebuje. Nepotřebuje ji k tomu, aby cestovali, protože necestují. A když někam jedou, tak možná do Chorvatska nebo do Egypta na Hurghádu. A na to jim stačí ten Čedok. Nepotřebují svobodu slova, protože řeknou: ‚Jaké porušení svobody slova? On nepíše na iDNES, on píše na Universum. Nic se neděje. Jaké zákazy? No, přece to sloužilo k tomu, aby nás ochránili. No, nemohli jsme chvilku do hospody, nemohli jsme přes okres, ale nic se nám neděje.‘ 80 % lidí toto vůbec nevnímá jako porušení svobody a je jim to naprosto jedno,“ všímá si.

Zbylých 20 % lidí, kteří toto omezování svobod vnímají, zase mají proti mašinerii, která připravuje nejrůznější typy zákazů a omezení, velice malou šanci.

Jediné, co jim pomohlo, že atmosféra ve společnosti začala být tak neúnosná, že by lidé chtěli změnu. „Bohužel vypadá to tak, že ta situace musí být ještě podstatně horší, aby ti lidé si uvědomili, že tady už jim někdo bere to, na co byli zvyklí. A obávám se, že to ještě bude chviličku trvat,“ řekl s tím, že v Česku se sice najdou odhodlané skupinky, které změnu chtějí, ale je to stále málo, chybí nálada listopadu 1989, kdy lidé věděli, že už to takhle nejde dál. „Zatím ještě pořád nevidím situaci, kdy by lidé ‚ryli držkou v zemi‘,“ uzavřel Ladislav Větvička.

