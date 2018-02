Tak jsme zase slavní: V Německu nám nadávají. Celý svět o nás píše. Proč?

Česká policie zadržela Muslima na žádost Interpolu, za kterou stojí Turecko. PYD je považována v Sýrii za politické křídlo zdejších ozbrojených skupin Lidových obranných jednotek (YPG), které považuje Ankara za teroristy. Turecko tvrdí, že YPG rovněž udržuje blízké vazby na v Turecku zakázanou Kurdskou dělnickou stranu (PKK), která proti turecké vládě bojuje již více než tři desítky let.

Jak ovšem uvádí Deutsche Welle, Lidové obranné jednotky jsou zároveň klíčovou součástí Syrských demokratických sil, které podporují v boji proti Islámskému státu Spojené státy americké. Mluvčí turecké vlády Bekig Bozdag včera uvedl, že ministerstvo spravedlnosti jeho země již podalo žádost o vydání. O případném vydání Muslima budou muset rozhodnout české soudy a také ministr spravedlnosti Pelikán.

Turecko usiluje o zatčení Muslima především v souvislosti s bombovým útokem v Ankaře z února 2016, po kterém zůstalo třicet mrtvých. Na zatčení svého šéfa již reagovali jeho kolegové ze Sjednocené demokratické strany. „Zadržením Saliha Muslima se české úřady dopustily nezákonného a nemorálního činu,“ napsala podle Deutsche Welle PYD ve svém oficiálním prohlášení, kde rovněž obvinila Turecko z „pronásledování osob, které hrají roli v boji proti terorismu“.

PYD tak narážela na úlohu Muslima v Sýrii, kde se podílel na mobilizaci Kurdů v boji proti Islámskému státu. Muslim se měl v Praze účastnit konference o Blízkém východě. Místo toho nyní čeká, jestli bude vydán do Turecka, kde by jej pravděpodobně čekal soud a dlouholeté vězení. Internetový server Rádia Svobodná Evropa si povšiml demonstrací, které se včera konaly v Praze na podporu Muslima. Jejich účastníci požadovali jeho okamžité propuštění.

Před soudem hodlají dle svých slov prokázat, že žádost o vydání do Turecka nemá žádné opodstatnění. O případném dalším zadržování či propuštění Muslima by mělo být rozhodnuto Městským soudem v Praze již dnes. Následně by měl celou záležitost řešit zmiňovaný ministr spravedlnosti Pelikán.

Pražský městský soud nakonec kurdského politika Sáliha Muslima propustil na svobodu. Novinářům to před jednací síní oznámil mužův právník Miroslav Krutina. Státní zastupitelství navrhovalo vzít Muslima do předběžné vazby, kde by čekal na extradiční řízení. Podle právníka soud uvěřil Muslimovu slibu, že se bude účastnit všech úkonů následného řízení.

