Tak kdo tady straší lidi? Babiš toho má dost. Ať už Řehka nemluví...

Náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka poslance upozornil na nebezpečí konfliktu Ruska se Severoatlantickou aliancí. A že Česká republika by byla přímým účastníkem konfliktu. Část české armády by v souladu s aliančními plány musela odejít do bojů, část by zůstala na českém území, kde by zajišťovala bezpečnost a tranzit vojenských sil. Na poslance Řehka apeloval o důležitosti komunikace mezi jednotlivými ministerstvy a zdůraznil důležitost vojenských cvičení a připravenosti Armády ČR. Podle Andreje Babiše (ANO) Řehka straší lidi. Ale že Babiš v prezidentské kampani mluvil o míru.

„Rusko je dneska na trajektorii konfliktu s Aliancí, tak to je. To neznamená, že si to přeje nebo že to chce Aliance, ale neznamená to, že se to nemůže stát,“ řekl náčelník generálního štábu AČR Karel Řehka na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně, kde hovořil k poslancům v panelu týkajícím se vnitřní bezpečnosti státu. Válka v Evropě je podle něj možná, ať už se to někomu líbí nebo ne. Že chování Ruské federace k této válce směřuje a Česká republika by měla udělat vše pro to, aby tomu zabránila. Řehka připomněl, že to znamená i disponovat adekvátní výbavou.

Náčelník se poslancům pokusil nastínit, jak by takováto situace války v Evropě vypadala. Česká republika by byla bezprostředním účastníkem konfliktu. „Od první chvíle jsme bezprostředním účastníkem. A to ne tak, že o tom uslyšíme, ale že se to dotkne každého občana a bude to mít i dopady do vnitřní bezpečnosti,“ řekl a zdůraznil, že velký podíl armády by v souladu s plány NATO pravděpodobně odjel bojovat do zahraničí.

Zbylá část armády by zůstala na území České republiky, kde by zajišťovala podporu a zajištění bezpečného prostředí nebo přijetí dalších sil. „Česká republika je významný tranzitní koridor do strategických směru na severozápad,“ připomněl Řehka a dodal, že přes naše území by probíhaly přesuny vojenských sil například do Polska a Pobaltí nebo i na jihovýchod k Černému moři. Tento úkol Armády ČR považuje za rovný tomu, jako je vyslání vojáků na frontu. „Není vůbec jednoduchý,“ řekl o úkolu. „Jedná se o taková čísla a zátěž, které si v míru neumíme představit. To, že nám tady občas projede nějaký konvoj na cvičení, se ani zdaleka neblíží tomu co by tady nastalo. A to se ani nebavíme o tom, že samozřejmě tady mohou přistávat nějaké zbraňové systémy,“ pokračoval Řehka v popisu hypotetické situace.

„I když boje budou probíhat mimo území České republiky, my musíme chránit vzdušný prostor, kyberprostor, informační prostor a naše občany,“ připomněl úkoly Armády ČR. Dále mezi ně zařadil i zajištění přesunů a přeletů, silnic, železnic, skladovacích prostorů, letového řízení i kritické infrastruktury.

Zdůraznil proto význam častých vojenských cvičení, při nichž by si vojenské složky mohly potřebnou koordinaci pro tyto postupy a plnění plánů NATO natrénovat. Potřebná je dle jeho slov i komunikace mezi jednotlivými ministry, vládou a Poslaneckou sněmovnou. „Nejdůležitější a jediná cesta, jak z toho ven, je mít cyklus plánování, cvičení. Stále dokola cvičit, cvičit, cvičit. Pokud nebude cyklus cvičení, častokrát ani nevíme, co nevíme, a není možné s tím pohnout,“ upozornil poslance.

Na Řehkovo prohlášení reagoval na facebooku předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Tak tohle je fakt neuvěřitelné! Šéf armády Karel Řehka dnes řekl, že Rusko míří ke konfliktu s NATO s naší účastí od první chvíle. Tak kdo tady straší lidi?“ sdělil naštvaně a vyjádřil své nepochopení nad tím, jak vůbec může někdo něco takového říci.

„Opakovaně jsem žádal paní ministryni, aby tento člověk už nemluvil,“ odkázal Babiš na ministryni obrany Janu Černochovou (ODS).

Babiš připomněl také svou kampaň před prezidentskými volbami, kdy i jemu bylo vyčítáno, že se snažil v lidech vyvolávat strach, a to mluvil pouze o tom, že je zodpovědností světových politiků, aby třetí světová válka nevypukla. „Já jsem tady někoho strašil? Ne. Já jsem mluvil o míru,“ řekl a upozornil na pokrytectví médií: „Už se děti nebojí ve školách? Jak se říkalo v médiích? Už to nikomu nevadí? No, mně to strašně vadí,“ prohlásil Andrej Babiš rozhodně.

