Tak slabé bylo Rusko. I kosmonautům snědli jídlo. Ale nad hlavou vám létají zbraně

Hostem pořadu Kupředu do minulosti byl Stanislav Kužel, spisovatel a velký znalec historických i současných letů do vesmíru. 60. léta byla podle něj krásným časem pro kosmonautiku. Studená válka byla užitečná z hlediska pokroku. Prozradil také, co to jsou Hvězdné války a jak chtěli Američané vynášet útočné lasery do vesmíru. Sovětský svaz byl prý částečně uzbrojen a v 90. letech na tom byli Rusové opravdu hodně špatně. Proto dnes Rusům údajně nevadí Putinovy pozlacené záchodky. A co Elon Musk a jeho snaha ovládnout vesmír?

reklama

Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5603 lidí

Válečná období i doba studené války byla pro pokrok, podle Kužela, velice důležitá a docházelo v ní k těm nejvýznamnějším technologickým posunům. „Ještě než se první družice dostala na oběžnou dráhu, tak už odborníci, především v Americe, přemýšleli o tom, že by z družic mohli dobře sledovat protistranu. A co kosmická loď Vostok, která nesla první kosmonauty, prvního kosmonauta Gagarina? To byla upravená fotografická špionážní družice. Takže vidíme, že lidé přemýšleli o vesmíru nejen z entuziasmu, ale vždy v pozadí stálo něco praktického,“ popisoval Kužel.

Řeč byla také o americkém obraném systému tzv. Hvězdných válek. „Uvažovalo se o tom, že by se rozmístily po vesmíru zbraně, zejména třeba laserové, nebo paprskové zbraně, to znamená třeba urychlovač, který by chrlil neutrony, který by sestřeloval nepřátelské družice, a podobně, nebo vyzbrojené družicové stanice, byla to představa. Pak se to samozřejmě soustředilo jenom na to, aby se zabránilo průniku jaderných hlavic na území daného státu, v tomto případě Spojených států,“ vysvětloval dále spisovatel.

Hvězdné války podle Kužela přispěly ke konci studené války a rozpadu Sovětského svazu. „Sovětská ekonomika toto zbrojení neutáhla. Americký průmysl je daleko efektivnější. Za 2. světové války si Japonsko myslelo, že když zlikviduje tichomořskou flotilu, tak vyhrají válku v Pacifiku, ale Američané během roku dokázali nasadit takové množství letadel a letadlových lodí, že Japonce zatlačili zpátky. A něco podobného se děje i v kosmonautice.“

Psali jsme: Bill Gates varuje: Bitcoin? Pozor, opatrně

V levé dírce covid, v pravé ne? Známá zpěvačka přeč*rala systém – udělala si dva testy. A divák žasne

Po rozpadu Sovětského svazu se samotné Rusko málem sesypalo. Podle Kužela to bylo vidět i na kosmickém výzkumu. „Například poslední meziplanetární sonda, která byla ještě ve spolupráci s European Space Agency a dalšími zeměmi, měla to být sonda k Marsu. Mars 96. Neodstartovala, raketa vybouchla při startu. Tenkrát opravdu panoval i na kosmodromu chaos. Třeba se stalo, že lidé vybrali zásobovací loď, která měla letět na stanici Mir, a kosmonauti nahoře pak neměli co jíst, čili, museli vyjít jenom s tím, co tam měli v mrazácích. Loď odstartovala poloprázdná.“ vyprávěl Kužel s tím, že zde v 90. letech bylo asi roční období, kdy Rusko nemělo na oběžné dráze ani jednu zpravodajskou družici. „Tehdy bylo Rusko tak slabé, že stačilo ťuknout, kdyby měl Západ chuť Rusko zcela zlikvidovat, a ono by se položilo,“ domnívá se.

Na Vladimira Putina nedají Rusové podle Kužela dopustit, protože je právě dostal z problémů v 90. letech. „Vím, že Putinovi nemohou Evropa a Spojené státy přijít na jméno, ale Rusové ho samozřejmě budou pořád zbožňovat, ať se říká, že je diktátor, nebo car, a tak dále. A jestli má pozlacené záchodky, nebo ne, je tam každému putna, protože on několikanásobně zvednul Rusům životní úroveň,“ myslí si spisovatel.

Během rozhovoru také ze strany Kužela padla zajímavá věta, že jeden z nejbohatších lidí na světě Elon Musk zkonstruoval jednu ze svých raket Falcon Heavy proto, aby vynášela do kosmu jakési bitevní stanice.

Psali jsme: Nemocnice Havlíčkův Brod: Studie prokázala, že mladí lidé jsou již do velké míry odolní vůči covid-19 Olympiáda bez Britů? Odhlasováno, se vzpomínkou na Hitlera. A Fischer tleská SANEP: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO těsně před koaličním uskupením Piráti/STAN V olomoucké kauze Vidkun je vinný Kyselý, Kadlec a Rozbořil, uvedl soud

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.