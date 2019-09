Tak to ne! Petříček rázně korigoval Zemanova slova o Kosovu. Padlo ujištění

Vyjádření Miloše Zemana na adresu Kosova a Srbska rezonovalo na Twitteru. Zásadně se vyjádřili ministr zahraničí Tomáš Petříček, bývalý poslanec za SPD Lubomír Volný, nyní předseda Jednotní – alternativa pro patrioty. Vyjádřil se však i sportovní komentátor na České televizi Robert Záruba.

Ministr Tomáš Petříček zveřejnil následující status: „The Czech Government, which is responsible for country's foreign policy, hasn't changed its stance towards Kosovo or any of the Western Balkan countries. We continue to support fully the dialogue between #Serbia and #Kosovo and their path to the EU.“

Ten v překladu znamená: „Česká vláda, která je zodpovědná za zahraniční politiku země, nezměnila postoj vůči Kosovu nebo jakémukoliv jinému státu západního Balkánu. Plně podporujeme dialog mezi Srbskem a Kosovem a jejich cestu do EU,“ napsal Petříček.

The Czech Government, which is responsible for country's foreign policy, hasn't changed its stance towards Kosovo or any of the Western Balkan countries. We continue to support fully the dialogue between #Serbia and #Kosovo and their path to the EU. — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 11, 2019

Lubomír Volný si však myslí něco naprosto odlišného. Napsal: „To je dobře. Následovat by mohlo přerušení diplomatických styků. S válečnými zločinci, teroristy, mafiány a masovými vrahy obchodujícími s lidskými orgány není třeba se kamarádit.“

To je dobře.



Následovat by mohlo přerušení diplomatických styků.



S válečnými zločinci, teroristy, mafiány a masovými vrahy obchodujícími s lidskými orgány není třeba se kamarádit.https://t.co/B9wUTYj2Fz — Lubomír Volný (@lubomir_volny) September 11, 2019

Komentátor Záruba, známý svými hláškami jako „Rachna, kachna to to letělo“, „Kdo jiného na sklo tlačí, sám poté krvácí“ nebo velmi hlasitými oslavami českých gólů, napsal na Twitter následující: „Miloš Zeman před 20 lety schválil jako premiér bombardování Srbska: ‚Byli jsme v NATO tři neděle a nebylo by asi úplně normální, kdybychom hned jako nováček a jako jediná země vetovali toto rozhodnutí,‘ řekl prezident.

Odvaha tehdy asi nebyla tak levná jako dnes.“

Miloš Zeman před 20 lety schválil jako premiér bombardování Srbska: „Byli jsme byli v NATO tři neděle a nebylo by asi úplně normální, kdybychom hned jako nováček a jako jediná země vetovali toto rozhodnutí,“ řekl prezident.

Odvaha tehdy asi nebyla tak levná jako dnes. — Robert Záruba (@robertzaruba) September 11, 2019

Pod diskusi ministra Petříčka napsal uživatel Venan: „ZM… jen vytváří kouř, aby odvedl pozornost od něčeho jiného… je v tom snaha zalíbit se Srbům i Rusku.“

Sporťáka Zárubu okomentoval i jiný komentátor – Michal Dusík. Ten napsal: „No jo, ale až teď vyšlo najevo, že ho nechal bombardovat s láskou. Škoda že to těch 1 200–2 500 obětí nevědělo, hned by se jim umíralo snáz.“

Uživatel Kamioňák taky něco Zárubovi napsal: „A zajímavé také je, že Zemanovi voliči obviňují z bombardování Srbska jen a jen V. Havla.“

autor: tle