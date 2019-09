„Nejsme loutky!“ Zeman v Srbsku silně udeřil o Kosovu, Západu, Rusku a Číně

Anketa Máte důvěru ve Věru Jourovou? (Hlasování od 11.9.2019) Mám 12% Nemám 88% hlasovalo: 2696 lidí Prezident Miloš Zeman zahájil hlavní program své oficiální návštěvy Srbska. V Bělehradě, kam dorazil v úterý odpoledne, se dočkal mimořádně přátelského přijetí. Srbové si české hlavy státu i Čechů obecně váží. Celá metropole je vyzdobená českými vlajkami.

„Mám rád Srbko a srbský národ a nemám rád Kosovo.“ Věta, kterou pronesl prezident Zeman mimo mikrofony během přivítání na letišti pronikla až do světových agentur. Srbská média tento výrok zopakovala snad tisíckrát a podle našich zjištění se o něm baví i zdejší lidé v běžných hovorech. A jsou nadšeni.

Mimo běžné zvyklosti bylo i zahájení návštěvy na letišti Nikoly Tesly. Standardně hlavu státu po příletu vítá někdo z protokolu prezidenta země, kam doputuje, nebo někdo z vlády. Miloše Zemana čekal na červeném koberci pod českým armádním airbusem sám prezident Aleksandar Vučić.

„Vztahy mezi Srbskem a Českou republikou jsou dnes na nejvyšší úrovni,“ napsal srbský prezident pod společný snímek na svém instagramu.

Fotogalerie: - Rozpuštěné a vypuštěné Prezident Zeman již v Bělehradě absolvoval slavnostní přijetí s vojenskými poctami v Paláci Srbsko a jednání s Vučićem mezi čtyřma očima i jednání národních delegací a vystoupí na podnikatelském fóru. Odpoledne ho přijme premiérka Ana Brnabić.

Hlavní byla tisková konference po jednání obou prezidentů, kde z úst obou stáníků zazněla vážná slova.

Srbský prezident Aleksandar Vučić během tiskové konferenci označil prezidenta Zemana za drahého přítele. Ocenil Miloše Zemana s tím, že jde o skutečného přítele srbského národa a je to podle něho člověk, který myslí vlastní hlavou a pracuje v zájmu svého národa, ne nějakých cizích sil.

Vučić zdůraznil, že Česká republika je jedním z největších investorů v Srbsku. Došlo pochopitelně na téma Kosova.

„Mluvili jsme o politice, o našich vztazích s Prištinou. Hodně jsem se od Miloše Zemana naučil. Srbsko chce vstoupit do Evropské unie, ale nebude se stydět za své dobré vztahy s Ruskem a Čínou, naopak jsme na to hrdí,“ uvedl Vučić a opakovaně ocenil českého prezidenta. Řekl například, že jeho projev nemá nikdy takovou váhu jako projev Miloše Zemana. „Děkuji vám za návštěvu, doufám, že se v Srbsku budete cítit jako doma,“ dodal Vučić a opakovaně vyzdvihl český národ jako bratrský s tím, že máme vynikající vztahy.

Dále už pokračoval Miloš Zeman. „Na cestě z letiště jste mně překvapeně řekl, že jsme dvojčata. Myslím, že je to v mnohém pravda, protože obě dvě země jsou střední velikosti, já odmítám tvrzení o malé zemi. A obě dvě země mají společné osudy. Ještě jednou bych chtěl poděkovat Srbsku za to, že se za nás postavilo v roce 1938 i v roce 1968, kdy nás okupovali Sověti. Máme co splácet, a i proto jsem tady,“ konstatoval v úvodu tiskové konference český prezident.

Zeman dále vyzdvihl hojnou účast českých byznysmenů v delegaci. „Dorazilo padesát špičkových podnikatelů z České republiky. Naše delegace informovala pana prezidenta o všech otázkách, které jsou spojeny se vzájemnou spoluprací. I já sám jsem byl překvapen, jak hluboká tato spolupráce je. Závěrem bych řekl několik provokativních vět, protože byste mi nevěřili, kdybych provokativní nebyl,“ pokračoval.

„Za prvé, každý politik má především hájit zájmy své země a nebýt loutkou cizí moci, a to jakékoli cizí moci, to podtrhuji. Za druhé, upřímně si vážím přítelství srbského a českého národa, a právě proto, i když to přede všemi neprozrazuji, tak před vámi to prozradím. Včera jsem přijal Emira Kusturicu, který studoval v České republice a na doporučení tří českých osobností ho 28. října vyznamenám Medailí Za zásluhy. I to je svým způsobem symbol. Symbol lidí, kteří studovali v Praze, teď působí v Srbsku a mohou i nadále působit jako pojítko,“ sdělil prezident Zeman.

„Haagský tribunál nedávno vydal zprávu, ve které vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. Myslím, že kosovský premiér na to konto rezignoval. Dovolte mi vyjádřit byť osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí,“ uvedl Zeman.

Srbský prezident na dotaz médií uvedl, že země nikdy nebude členem NATO, zůstane neutrální. „Rány z roku 1999 nejsou zacelené. Nemůžeme zapomenout všechno, co se před dvaceti lety stalo. To pro Srby není jednoduché,“ řekl Vučić.

Fotogalerie: - Srb v československých legiích „Pokud bude Srbsko pokračovat tímto směrem, jednou vstoupí do EU, tak nebude první, protože už je tam Rakousko, které má přesně stejný model,“ sdělil Zeman k tomu, že Srbsko bude vždy neutrální země a nikdy nevstoupí do NATO.

Před týdnem Miloš Zeman v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz nevyloučil, že by Česká republika mohla jednoho dne své uznání nezávislosti Kosova z roku 2008 vzít zpět.

Srbsko totiž poslední dobou vyvíjí silné diplomatické úsilí, aby státy, které dříve Kosovo jako nezávislý stát uznaly, vzaly toto uznání zpět. Na území jihosrbské provincie Kosovo a Metohije stále žije početná srbská menšina, která čelí tlaku a často i provokacím ze strany kosovsko-albánských úřadů.

Na toto téma padla na Zemana otázka ze strany srbské televize, tedy zda Česká republika může uznání Kosova zrušit. „Nejsem diktátor, mimochodem, v Knessetu jsem říkal, že nejsem diktátor – bohužel. Co můžu udělat, až teď budeme mít za měsíc poradu nejvyšších ústavních činitelů, zeptám se, zda by bylo možné, aby se toto učinilo. Protože jsem rád, že pan ministr Metnar už prohlásil, že je chyba, že byla uznána nezávislost Kosova, ten asi bude na mé straně. Kdo bude na té straně druhé, se za měsíc uvidí,“ uvedl český prezident.

Významným tématem Zemanových bělehradských jednání je obchod. Hlavu státu do srbské metropole doprovodila početná podnikatelská delegace vedená šéfem Hospodářské komory. Dorazili také čtyři čeští ministři. Jde o šéfy resortů vnitra, obrany, průmyslu a obchodu a dopravy.

