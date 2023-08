Tak už i Němci: Legalizace „trávy“. Strach o mladé

Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach připravil návrh zákona o legalizaci pěstování a užívání konopí „pro rekreační účely“. Konzervativní poslanci ale mají k zákonu výhrady, podle nich by legalizace razantně zvýšila spotřebu marihuany a vedla by k naprosté ztrátě kontroly nad užíváním této drogy. Podobný návrh přitom leží v Poslanecké sněmovně také v Česku, kde nejhlasitěji vystupují proti lidovci.

reklama

Zákonodárci v Německu budou jednat o kontroverzním návrhu zákona o legalizaci konopí, který představil ve středu ministr zdravotnictví Karl Lauterbach poté, co jej projednal německý kabinet. Návrh zákona by umožnil osobám starším 18 let legálně držet až 25 gramů konopí a pěstovat až tři rostliny pro vlastní potřebu. Stanovuje také, že droga může být dostupná prostřednictvím tzv. konopných klubů.

Konzervativní poslanci ale mají k novele výhrady. „Jestli něco nepotřebujeme, pak je to tento zákon. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že legalizace způsobuje velký nárůst spotřeby se všemi riziky a vedlejšími účinky,“ uvedl podle informací DeutcheWelle ministr vnitra městského státu Hamburk Andy Grote, který patří k sociálním demokratům kancléře Olafa Scholze.

Grote rovněž zpochybnil, že by legalizace rekreačního užívání konopí vedla k omezení obchodování na černém trhu, jak často tvrdí zastánci tohoto kroku. „Obávám se, že po nelegálním konopí bude kvůli jeho vyšší síle a levnějším cenám velká poptávka a že se černý a legální trh smísí dohromady,“ dodal Grote s tím, že regulace užívání konopí bude vyžadovat rozsáhlou byrokracii v rámci dohledu nad konopím.

Proti navrhovanému zákonu vystoupili i další konzervativní zákonodárci. Ministr vnitra východní spolkové země Sasko Armin Schuster z opozičních křesťanských demokratů (CDU) uvedl, že „tento zákon s sebou přinese naprostou ztrátu kontroly“. Přijetí zákona by podle něj mohlo poškodit psychické zdraví zejména dětí a mladých lidí.

Návrh zákona bude dolní komora parlamentu projednávat v září a neočekává se hladký průběh jednání.

Podobný návrh leží na stole i v Česku, kde legalizaci konopí prosazují zejména vládní Piráti. Návrh připravil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, podle kterého současná prohibice na trhu s konopím stejně nefunguje a přináší pouze rizika a zbytečné náklady. Komercionalizace rekreačního užívání marihuany by ale byla v rozporu s evropskou legislativou, a proto Vobořil počítá, že některá členská země by mohla zákon napadnout u Evropského soudu.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Již máme skupinu právníků, kteří pracují na tom, co budeme dělat, kdybychom věc museli řešit u Evropského soudu,“ uvedl Vobořil podle informací serveru CNN Prima News s tím, že vláda návrh schválila. Návrh se ale nelíbí zejména poslancům KDU-ČSL, proti se vymezil například ministr zemědělství Marek Výborný.

Podle něj sice není přijatelné, aby byli kriminalizovaní lidé, kteří si pěstují například čtyři rostliny konopí, ze kterých si doma dělají léčivé masti. Ale návrh na vznik konopných klubů by podle Výborného Česko posunul až za úroveň Nizozemska. „To je něco, co je těžko akceptovatelné,“ prohlásil Výborný, jak informuje server zdravezpravy.cz. „Výrazná deregulace trhu s konopím by podle něj navíc výrazně zatížila státní rozpočet kvůli potřebě posílení preventivních programů a adiktologických služeb.

Psali jsme: Lidovci? Nevědí, že i jejich voliči hulí. Pirát Veverka se soudí dále Prohibice nefunguje, na stole je regulovaná legalizace konopí. Debata o „hulení“ s pirátkou Michailidu v čele Zelení: Legalizace konopí je tady (v Německu) Ministr Bartoš: Regulace konopí by přinesla miliardy ročně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama