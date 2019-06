Takáč se divil: Vy věříte Babišovi? Ministr Metnar se pořádně zapotil

Hned v úvodu ministr Metnar popsal, jak se mu zasedá ve vládě, proti jejímuž premiérovi demonstruje plné Václavské náměstí. „V zasedání ve vládě jsem nějakou podstatnou změnu nezaznamenal. Tam panuje dobrá atmosféra,“ ujistil ministr obrany.

Jedním dechem dodal, že samozřejmě nemůže nevnímat situaci, která se děje okolo, tedy včerejší demonstraci na Václavském náměstí, kde se podle odhadů sešlo 120 tisíc demonstrujících požadujících odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové a demisi premiéra Andreje Babiše a opírající se i o předběžnou auditní zprávu Evropské komise, která hovoří o premiérově střetů zájmů. „Ty demonstrace... moc mě to mrzí, říkám si na jednu stranu, jestli některá témata nejsou zneužívána,“ zapochyboval Metnar.

Upřesnil, která témata má konkrétně na mysli. „Evropská komise říká, že se jedná o předběžnou auditní zprávu, a ta reakce jestli není nepřiměřená...,“ myslí si. Takáč namítl, že se jedná o zjištění profesionálů. „Vy teď stojíte jako ministr vlády tváří v tvář Václavskému náměstí, které nesouhlasí s tím, jak funguje předseda vlády, jíž jste členem,“ vmetl moderátor Metnarovi do tváře. „Hodnotím to tak, že se jedná o předběžnou zprávu a závěry mohou být jiné,“ zdůraznil Metnar.

Sám by si raději podle svých slov počkal až na oficiální závěry, a až poté k tomu zaujal nějaké stanovisko. Takáč tedy požadoval odpověď na otázku, jestli se Metnar sám zamyšlí nad tím, zda je Babišovo konání v pořádku. „Ano, zamýšlel jsem se. Viděl jsem a slyšel ty příspěvky nejen pana premiéra, ale i ministra Brabce. Viděl jsem v tom reálnost, konstruktivnost. Já těmto agumentům věřím,“ řekl jasně ministr obrany s tím, že argumenty byly velmi konkrétní.

Věříte Babišovi a nevěříte tomu, co zjistili profesionální auditoři? Ujišťoval se znovu podivený Takáč. „Kdybych panu premiérovi nevěřil, tak v té vládě nesedím,“ uvedl stručně Metnar.

I přes tuto odpověď se Takáč zajímal, jestli skutečně odchod z vlády nezvažuje. Není to tedy tak velký problém, že byste odešel z vlády? Ptal se Takáč dál. „Ne!“ odpověděl Metnar, na němž bylo už vidět, že mu otázky nejsou dvakrát příjemné.

Moderátor si pak neodpustil ani otázku, zda nebude třeba vyměněn, což se ve vládě nyní dost rychle stává. „To není otázka na mě, pane redaktore,“ napomenul Takáče, který však nepřestával. „To se teď dělá ve vládě tak, že o tom ani nevíte?“ „Není to tak, kdybych měl být vyměněn, je to o nějaké diskusi,“ kontroval Metnar. „I když se v politice může samozřejmě dít cokoliv, tak vaše místo je teď pevné...,“ poznamenal téměř pobaveně na jeho odpověď Takáč.

Poté už se přesunul k tématu, jak velkou prioritou je pro českou vládu obrana České republiky. „Obrana je vždy jedno z témat a i v závěrech figuruje. Závazky v rámci NATO a kolektivní obrany jsou neustále projednávány a nejsou zpochybňované,“ uvedl Metnar s tím, že co se týče obrany, je to velké téma a jedna z priorit.

Takáč se začal ošívat a s úsměvem Metnarovi připomněl, že slovo priorita znamená, že něco upřednosňuji. Rýpl si rovnou, že stále ještě nejsou výdaje na obranu na oněch deklarovaných dvou procentech HDP, když je to tedy ta „jedna z priorit“. „Máte pravdu. Co se týče tohoto aliančního závazku, tak se v posledních letech ale blýská na lepší časy, závazek dodržíme, protože směřujeme do roku 2024, kdy bychom měli dosáhnout těch dvou procent HDP,“ přislíbil Metnar, který zastává názor, že dvacet procent z těchto dvou procent je do investic velmi potřeba.

Zdůraznil, že technika byla u armády dlouhodobě zanedbávaná a je velmi nutné nyní armádu rozvíjet a modernizovat. „Potřebujeme hlavně nové druhy výzbroje a zbraní, kde máme závazky,“ sdělil ministr obrany Metnar.

autor: nab