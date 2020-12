Takhle se daně nedělají! Je to politická poptávka, Fialu jsem varoval, Goláň v ČT kritizoval nový daňový balíček

Státní rozpočet 2021 je stále nejistý. Ministryně financí ani premiér zatím nezajistili podporu pro budoucí plán státních financí. Do toho se stále ještě ani neví, jaké budou příští rok daně. Jejich snížení pro příští rok je nerozumné a nezodpovědné, uvedl ve čtvrtečním Interview na ČT24 senátor Tomáš Goláň (ODS), podle kterého Senát neopravil daňový balíček dostatečně. Realizuje se jím podle jeho slov politická poptávka, nikoli ta společenská. „Takhle se vůbec nedělají daně! O takové nikdo nestojí,“ řekl s tím, že předsedu ODS Petra Fialu varoval, že v současné době je to cesta špatným směrem, ale marně.

Senátní úprava daňového balíčku je podle Goláně nedostatečná. Senát minulý týden odsouhlasil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka. Zároveň navrhl pokrytí většiny výpadků daňových příjmů pro kraje a obce. „Senát měl mít větší ambice směrem dolů. A nemyslím sazbami, ale dopadem do rozpočtu. Těch 100 miliard... je to 30 miliard dolů, ale je to jen kosmetická a nedostatečná úprava,“ konstatoval předseda ústavně-právního výboru.

Goláň v Senátu hovořil o tom, že když si to ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš neohlídali, mají si to také sami spravit. „Položil jsem tam samozřejmě otázku Aleně Schillerové, proč by nemohla být ta 18procentní jednotná daň, jak jsem navrhoval já, bylo by to dalších 55 miliard dolů. To jsem měl na mysli, ať si spraví a odhlasují,“ uvedl, co by bylo rozpočtově odpovědnější.

„Takhle se vůbec nedělají daně!“ smál se nad šermováním čísly týkajícími se sazeb daní z příjmu, které Senát odsouhlasil v neměnné podobě, tedy ve výši 15 a 23 procent. „K tomuhle vůbec nemělo dojít. Parlament často přijímá zákony, o které nikdo nestojí,“ zdůraznil, že po něčem takovém není společenská poptávka. „Tohle byla poptávka politická,“ zdůraznil.

Moderátor Daniel Takáč senátorovi připomněl, že ODS však výrazně přispěla k tomu, že nový daňový balíček ve výši 130 miliard v Poslanecké sněmovně prošel. „Velice mě to mrzí. Byl jsem na jednání s panem Fialou a Stanjurou a snažil jsem se jim to rozmluvit v číslech a logicky vysvětlit, že to není cesta, kterou by se ODS měla vydávat,“ kritizoval, že ODS hlasovala pro Babišův návrh daně z příjmu 15 a 23 procent.

Se snížením daní měla jít ruku v ruce úspora. „Před tím, než ODS kývla na to, že něco takového schválí, měla vyjednávat o úsporách, a ne až v rámci státního rozpočtu, když už byly karty rozdány. Řekli jsme A a chybělo B,“ pokračoval Goláň.

Z pohledu Stanjury a Fialy je to záležitost programová, podle Goláně však tato úprava přišla v naprosto nesprávný čas. „Chtěli splnit, co slibovali, ale říkal jsem jim, že není vhodná doba,“ upozornil senátor na velký propad ve státním rozpočtu a de facto zastavení hospodářství kvůli koronakrizi.

