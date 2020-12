Takto Trump může vyhrát volby. Za pár dní bude v USA hotovo

Sebastian Gorka představil, jak by prezident USA mohl zvrátit výsledek voleb. Třetina demokratů věří v to, že volby byly zfalšované. Stačí, aby se událo jen pár věcí v rozhodujících státech. „V takovém případě nebude mít prezident Trump ani Biden většinu hlasů volitelů s 270 hlasy a podle ústavy bude prezidenta volit Sněmovna reprezentantů,“ představil bývalý pracovník administrativy Donalda Trumpa. Takto by současný prezident mohl obhájit svůj úřad.

Americko-maďarský bezpečnostní analytik Sebastian Gorka, narozený ve Velké Británii a bývalý zástupce asistenta prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, zveřejnil na serveru Breitbart, jak by mohl Donald Trump uspět a být znovuzvolen prezidentem USA.

„V noci konání voleb zvítězil prezident Trump ve všech klíčových státech bojiště. Poté místní demokratické úřady rozhodly zastavit sčítání všech hlasů. Jakmile bylo sčítání znovuobnoveno, tak byly zázračně ‚nalezeny‘ stovky tisíc hlasovacích lístků pro Bidena. Od té doby našli Rudy Giuliani, Jenna Ellisová, Joe DiGenova, Victoria Toensingová a zbytek malého, ale neohroženého právního týmu prezidenta důkazy o mnoha případech podvodů ve všech klíčových volebních obvodech.

Nyní se odvážní Američané odvážili napadnout demokratický podvod desetiletí s hlasy voličů tím, že dali jejich jména místopřísežným prohlášením a veřejně svědčili o zločinech, kterých byli svědky, a výsledky hlasování, které jednoduše nemohou být empiricky pravdivé,“ uvedl Gorka.

Dvěma nejdůležitějšími doposud danými svědectvími měla být výpověď pod přísahou u Senátu ve státu Michigan od Dr. Lindy Lee Tarverové. Ta pracovala po desetiletí ve volební komisi a ta svědčila o zločinech spáchaných ve volebních místnostech. Mluvila o republikánských pozorovatelích, kterým bylo vyhrožováno a byli zastrašováni, a též vypovídala o nespočtu nedotčených a rozevřených hlasovacích lístků zpracovaných pro Joea Bidena.

Dále bylo na webu uvedeno forenzní svědectví z jednání z minulého týdne v Pensylvánii. „Plukovník armády ve výslužbě Phil Waldren, bývalý bojový důstojník se zkušenostmi v IT operacích a elektronickém boji, prozradil, že za 90 minut bylo pro Joea Bidena sečteno více než 570 000 hlasů a pro úřadujícího prezidenta Trumpa 3200 hlasů,“ popsal Gorka. Připojil též odkaz na video, kde o tom Waldren začal mluvit v první hodině a dvacáté osmé minutě během diskuse s vedoucím právního týmu Donalda Trumpa, Rudym Giulianim.

Dále se bezpečnostní analytik zmínil o profesorovi politických věd Paulu Kengorovi. Jde o autoritu ohledně témat socialismu či socialistických taktik. Ten opět upozornil na to, že pro Bidena bylo během 90 minut, jak již zmínil plukovník ve výsluze Phil Waldren, sečteno 570 000 hlasů a pro Trumpa pouhých 3200. To by pak znamenalo, že Trump obdržel během těchto 90 minut 0,6 % hlasů, zatímco Biden 99,4 %. „Neuvěřitelné. Nemožné. Skandální,“ okomentoval to Kengor. Prý v žádné demokratické zemi není možné, aby jeden kandidát obdržel 99,4 %, zatímco ten druhý 0,6 %. To je možné dle profesora pouze v diktátorských režimech.

„Biden a Demokratický národní výbor se zjevně pokoušejí ukrást volby a více než 30 % samotných demokratů věří, že volby byly zmanipulovány. A každý to ví,“ doplnil Gorka. Tvrzení ohledně toho, že třicet procent demokratů věří ve zmanipulování voleb, kde měl vyhrát jejich kandidát, doložil Gorka odkazem na tento článek.

„Jak pravděpodobné je, že demokraté v několika státech ukradli hlasy nebo zničili pro Trumpovské hlasovací lístky, aby zajistili, že Biden vyhraje?“ zněl dotaz. 75 % republikánů, kteří se účastnili průzkumu odpověděli, že je to pravděpodobné nebo velmi pravděpodobné a právě celých 30 % demokratů si to též myslí.

Huge: "How likely is it that Democrats stole votes or destroyed pro-Trump ballots in several states to ensure that Biden would win?"



Democrats - 30% - 20% say Very Likely (VL)

Unaffiliated - 39% - 29% say VL

Republicans - 75% - 61% say VL

All Voters - 47% - 36% say VL https://t.co/NMDryxyLzq pic.twitter.com/EblRuV2AXY — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) November 20, 2020

„Jak je možné, že všichni tuší, že volby byly zmanipulované?“ tázal se Gorky ve svém článku. Protože prý Američané mají mozky, a protože je definuje zdravý rozum.

„Každý, kdo nenávidí prezidenta Trumpa a kdo není slepý nebo indoktrinovaný k tomu nenávidět Ameriku a všichni, kteří stáli za heslem MAGA (Udělejme Ameriku znova velikou), tak věděli následující:

Přes 4 roky pobuřující pomluvy vůči prezidentovi a všem, kteří ho podporují. Označují nás za islamofoby, bílé nadvládce a dokonce i nacisty. I přes to všechno získal prezident Trump o více než 10 milionů více hlasů než před čtyřmi lety, více hlasů než kterýkoli prezident vůbec, a získal též neuvěřitelnou a nejvyšší podporu od menšinové komunity pro republikánského kandidáta na prezidenta od roku 1960.

Všichni navíc víme, že není způsob, jak by někdo jasně kognitivně narušený, celoživotní politik, jenž je v ní 47 let, který se měsíce skrýval ve svém suterénu a nebyl schopen uspořádat shromáždění jakékoli velikosti, získal více hlasů než Barack Obama, první černý prezident. To se prostě nestalo. Vy to víte, prezident to ví a demokraté to vědí. Takže teď musíme bojovat tvrději, než jsme kdy bojovali.

Podporovatelé prezidenta s potěšením slyšeli povzbudivá slova Trumpa k jeho příznivcům na vánočním večírku v Bílém domě. Ale v jeho slibu, že se za čtyři roky vrátí, pokud jeho tým nevyhraje u soudu, bylo cítit rezignaci,“ uvedl bývalý pracovník v týmu úřadujícího prezidenta.

Dále přiložil rozhovor s bývalým poradcem pro národní bezpečnost Spojených států amerických generálem Michaelem Flynnem, kterého prezident před týdnem omilostnil. Trump Flynna propustil v roce 2017, když vyšlo najevo, že poradce lhal o svých kontaktech s někdejším ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Jeho hovor zachytily americké tajné služby.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Flynn popisoval, jak by mohl Trump zvrátit výsledek voleb, který vyhlásila média a jak by nakonec mohl uspět. „Myslím si, že lidé by měli vědět, že tu jsou cesty, jak vyhrát. Je tu jasná cesta k vítězství. Pokud bychom eliminovali to, co média vyhlásila nebo tvrdí, právě teď by státy, které jsou v otázce, je jich šest, tak pokud bychom je vypustili, tak by Donald Trump získal 232 volitelů a Joe Biden 227.

Pokud vezmu čtyři možné cesty k vítězství a v žádném není zastoupena Pensylvánie, Pensylvánie je pro mě třešničkou na dortu. Tři z nich zahrnují Georgii a Michigan a například Georgia, Michigan, Arizona. To je 43 hlasů. To dá Donaldu Trumpovi 275 hlasů. Georgia, Michigan, Wisconsin, to je 42 hlasů. Trump obdrží 274 hlasů volitelů. Georgia, Michigan, Nevada, 38 hlasů a 270 volitelů.

A pak je tu čtvrtá možnost, Michigan, Arizona a Wisconsin. To je 37 hlasů a 269 celkově. A dle Ústavy Spojených států amerických se to pak řeší skrz Kongres, kdy každý stát dostane jeden hlas a Trump v tomto scénáři vítězí. Takže to jsou pouze čtyři možné cesty a v žádné není zmíněná Pensylvánie a já věřím, že Trump ji nakonec také získá,“ uvedl Flynn. Nakonec ještě popsal, jak docházelo k podvodům během hlasování, že se zastavilo sčítání a najednou výsledky byly jiné.

Následně si Gorka myslí, že boj bude politický a nikoliv soudní, ačkoliv boj musí pokračovat skrz soudy až k Nejvyššímu soudu. Prý však není dost času, aby se před soudem demonstrovaly všechny podvody, které se během voleb staly.

„A pokud by byl čas, tak víme, že i když byly předloženy všechny potřebné důkazy, tak soudci prostě nemají rádi převrácení výsledků voleb. Podvod však musí být zastaven. Ne pro hnutí MAGA nebo pro tyto volby, ale pro všechny budoucí volby,“ myslí si Američan s maďarskými kořeny.

Následně připojil video s americkým právníkem Markem Levinem, který upozornil na změnu volebního systému v Pensylvánii, která proběhla v prosinci roku 2019 a která prý porušovala Ústavu.

Jediným způsobem, jak prý zachránit republiku od toho, aby se budoucí volby ještě kdy podařilo ukrást, je potřeba uzákonit tzv. Kontigentní volby, kdy prezidenta vybírá Kongres a nikoliv systém volitelů. Takto byl zvolen i Thomas Jefferson.

„Je na prezidentovi a na vašich podporovatelích, aby uspořádali shromáždění a vyslali jasný signál všem republikánům ve státech, o které se bojuje: Pokud se někdo z republikánských politiků ve státních zákonodárných sborech – kteří podle ústavy řídí naše volby – rozhodne uznat podvodný výsledek, zvolit si své voliče a držet hlasy volitelů, tak pak už nikdy nebudou znovu zvoleni a jejich kariéra bude ukončena vůlí lidu.

V takovém případě nebude mít prezident Trump ani Biden většinu hlasů volitelů s 270 hlasy a podle ústavy bude prezidenta volit Sněmovna reprezentantů – a to nikoli hlasováním dle počtů členů Sněmovny reprezentantů, kdy by demokraté vyhráli, ale dle delegace podle států, kde mají republikáni většinu.

Prezident Trump by tedy byl znovu zvolen do druhého funkčního období. A pokud byly kontingentní volby dost dobré pro Thomase Jeffersona, tak jsou dost dobré i pro současného držitele úřadu. Donald Trump, muž, který byl vždy bojovníkem a vlastencem. Nyní je čas bojovat jako nikdy předtím. A tentokrát je s ním více než 74 milionů Američanů,“ uzavřel Sebastian Gorka.

