Takto chcete bojovat s extremisty? Nerudová sjela SPOLU, ale mělo to pokračování

Česká republika má v Evropském parlamentu 21 poslanců z celkového počtu 705 poslanců. A o těch našich 21 výborně placených křesel se v červnu chystá utkat celkem 30 politických stran nebo hnutí. A protože témat, kterými lze zaujmout voliče, není nekonečně, začínají si strany a hnutí lézt do zelí. Začínají se přetahovat o hlasy občanů. Na obzoru už jde vidět politický ring, kde se rukojmí neberou. Do europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) se pustila za jeho slova neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová kandidující z první příčky kandidátky hnutí STAN. A je zle. Kdo je populista? A kdo lže? A co migrační pakt dojednaný předsedou STAN Vítem Rakušanem, o kterém se pělo tolik chvály?

reklama

Europoslanec Tomáš Zdechovský na tiskové konferenci u příležitosti spuštění předvolební kampaně do Evropského parlamentu nešetřil vládního koaličního partnera – hnutí STAN. „Já jako kapitán bych ho seřval a řekl bych mu, že v polovině střídá. Ale to samozřejmě premiér ani vicepremiér říct nemůžou,“ nechal se na tiskovce slyšet dlouholetý lidovecký europoslanec. Zdechovského slova byla reakcí na Rakušanovo profesionálně natočené video z šatny volejbalového týmu, kde zval na své „Debaty bez cenzury“. Už v samotném videu se Rakušan vymezil vůči svým koaličním partnerům. Jeho „Debaty bez cenzury“ pak ukázaly, že loajalita před volbami jde ve vládní koalici stranou, protože 21 křesel v Evropském parlamentu nečeká na ty, co zaváhají.

Zdechovského kritiku Víta Rakušana doplnil i Alexandr Vondra. Ten přiznal, že o vyjednaném migračním paktu slyšel ten den, kdy ho Rakušan předběžně schválil. „Upřímně řečeno, já jsem se dozvěděl jako europoslanec o pozici a hlasování české vlády v den, kdy to bylo učiněno. Do té doby o tom žádná debata nebyla," řekl na tiskovce Vondra, který kandiduje do Evropského parlamentu jako jednička koalice Spolu.

A zároveň ukázal na to, že Rakušan se ani nepokusil vytvořit koalici členských států unie proti paktu. „Já vím, že to je složitější (vytvořit koalici proti migračnímu paktu, pozn. red.) než postavit blokační menšinu na auťáky. Přiznávám, že na ní zapracovat by vyžadovalo ještě trošku větší úsilí než na auťácích. Já bych očekával, že uvidím víc úsilí od pana Rakušana,“ řekl Vondra.

Slova Tomáše Zdechovského nenechala chladnou Danuši Nerudovou, která si brousí zuby nejen na křeslo v Evropském parlamentu, ale přes hnutí STAN by se ráda dostala na post eurokomisařky po Věře Jourové, která po volbách ve své činnosti pro komisi končí.

„Zahájit kampaň Spolu do Evropského parlamentu populistickou kritikou migračního paktu, která je srovnatelná s manýry hnutí ANO, a zároveň nevybíravě útočit na koaličního partnera, určitě není způsob, jak v těchto volbách porazit populisty a extrémisty. Ty totiž neporazíte tak, že se k nim přidáte,“ nechala se slyšet na sociální síti X Danuše Nerudová. A za svoje slova nesklidila zrovna dvakrát pozitivní reakce.

Zahájit kampaň SPOLU do Evropského parlamentu populistickou kritikou migračního paktu, která je srovnatelná s manýry hnutí ANO, a zároveň nevybíravě útočit na koaličního partnera určitě není způsob, jak v těchto volbách porazit populisty a extrémisty. Ty totiž neporazíte tak, že… pic.twitter.com/ZiNO40i0eI — Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 5, 2024

První se do Nerudové pustil sám Zdechovský. „Paní Nerudová, jestli mě paměť neklame, tak kopat začal váš předseda ze šatny. Ne každá kritika je populistická. Pakt není dobrý pro ČR, to dnes už uznává i pan předseda. Vy byste pakt podpořila?“ ptal se Zdechovský. Od Nerudové ovšem další reakci nedostal.

Paní Nerudová, jestli mě paměť neklame, tak kopat začal váš předseda ze šatny.

Ne každá kritika je populistická. Pakt není dobrý pro ČR, to dnes už uznává i pan předseda. Vy byste pakt podpořila? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 5, 2024

Na kandidátku hnutí STAN se obrátil i novinář Robert Kotzian. „Dobrý den, paní profesorko, nebudu zastírat, že nejsem Vaším fanouškem. Nejsem fanouškem ani pana Zdechovského. Nicméně, výjimka na Ukrajince tak, jak ji pan ministr opakovaně prezentoval, v migračním paktu opravdu není. Popsal jsem to v tomto článku. V čem nemám pravdu, prosím?“ ptal se Kotzian a odkázal Danuši Nerudovou na svůj článek pro Seznam Medium, kde po podrobném prozkoumání migračního paktu seznal, že žádná výjimka pro ČR v něm není. Ač o ní vicepremiér Rakušan opakovaně hovořil a hájil se jí. Danuše Nerudová na Kotzianovu otázku neodpověděla.

Dobrý den, paní profesorko, nebudu zastírat, že nejsem Vaším fanouškem. Nejsem fanouškem ani pana Zdechovského. Nicméně, výjimka na Ukrajince tak, jak ji pan ministr opakovaně prezentoval, v migračním paktu opravdu není. Popsal jsem to v tomto článku. V čem nemám pravdu prosím?… — Robert Kotzian (@RobertKotzian) April 5, 2024

Na lídryni hnutí STAN do Evropského parlamentu se s otázkou obrátila i Společnost pro obranu svobody projevu. „Obracíme se na vás jako na lídryni kandidátky STAN, která často varuje před dezinformacemi, s dotazem, zda výroky o tom, že migrační pakt neobsahuje kvóty alias povinné relokace alias offsety alias převody příslušnosti, lze klasifikovat jako dezinformaci. Děkujeme,“ otázala se společnost, která se snaží chránit svobodu slova v České republice. Danuše Nerudová ani po 24 hodinách neodpověděla.

Obracíme se na vás jako na lídryni kandidátky STAN, která často varuje před dezinformacemi, s dotazem, zda výroky o tom, že migrační pakt neobsahuje kvóty alias povinné relokace alias offsety alias převody příslušnosti, lze klasifikovat jako dezinformaci. Děkujeme. — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) April 5, 2024

Na závěr je třeba zmínit, že na Danuši Nerudovou dotazy pršely jako žáby v Egyptě při jedné z božích ran. Ani na jeden nereagovala.

Psali jsme: Nerudová (STAN): Vzkaz pro všechny mladé Slováky žijící v ČR. Jděte volit Korčoka Agentura Čuk a Gek, odhalená Koudelkou... Zbořil vidí dějiny ve fázi frašky „Už se nesmí zpochybňovat.“ Šichtařová, EU a co se musí udělat Vondra opět v Partii. Tentokrát nemával papírem. Ale přesto někoho nakrknul

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE