Takto jste mohli ochránit fakultu. Šlachtova Přísaha a další údajné selhání Policie ČR

Policie prý měla možnost před několika lety nakoupit speciální prostředky balistické ochrany, vyvinuté jejím bývalým příslušníkem a ČVUT, které by v případě využití během tragické střelby na pražské Filozofické fakultě UK mohly přispět k větší bezpečnosti při evakuaci, případě i zamezit zraněným, na které útočník David Kozák pálil z ochozu budovy.

Podrobné informace o českém vynálezu v podobě mobilních bariér, které chrání před střelbou, přinesl na nedávné tiskové konferenci hnutí Přísaha bezpečnostní expert, bývalý dlouholetý policista a autor těchto ochranných prostředků Vladimír Jelínek. Podle jeho slov vedení policie ocenilo účinnost těchto bezpečnostních prostředků, chtělo je nakoupit, ale z celé akce nakonec z neznámých důvodů sešlo.

Předseda Přísahy Robert Šlachta zdůraznil, že policie se měla po střelbě v Uherském Brodě před devíti lety podstatně lépe připravit na další možné podobné útoky a uvedené mobilní balistické bariéry k tomu patří.

Podle Šlachty je špatně, když je tendence o celé tragické události i o tom, co jí bezprostředně předcházelo, nemluvit a neklást otázky. „Obrací se na nás policisté i bývalí policisté. Je tam čím dál víc hluchých míst, ptáme se na to my, ptají se média, ale odpovědi nikdo nedostává. Nekritizuji zasahující policisty, to jsou hrdinové. My chceme řešit systémové kroky. Je třeba se věnovat tomu, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Ptejme se na motiv pachatele. Proč policie řešila jen možnost, že chtěl spáchat sebevraždu?“ ptal se Šlachta s tím, že policie neodpovídá na důležité otázky, které už několik týdnů hýbou veřejností.

Vladimír Jelínek působil u Policie ČR bezmála tři dekády, z toho 15 let v rámci Útvaru rychlého nasazení, který je známý pod zkratkou URNA. Na tiskové konferenci představil anabázi, kterou absolvoval s vedením policie ve věci nového prostředku balistické ochrany, který ve spolupráci s ČVUT, zkonstruoval.

Zjednodušeně řečeno jde o mobilní bariéru, která se složená vejde do větší tašky a během dvou minut je možné ji na potřebném místě rozložit. Obsahuje balistické desky, díky čemuž se za bariéru lze bezpečně skrýt a neriskovat zasažení střelcem. Po výrobě a úspěšném testování byl systém podle Jelínka nabídnut Policii České republiky, která o něj projevila zájem a měl se rozjet celý proces. Policie zamýšlela pořídit tento systém do Prahy a Brna. Jenže se nakonec nestalo nic.

Fotogalerie: - Přísaha k zásahu

„Proto mě pak nemile překvapilo, že bariéry pořízeny nebyly. V roce 2022 jsem na to veřejně upozorňoval v médiích s tím, že jde primárně o ochranu škol a měkkých cílů,“ konstatoval a doplnil, že právě během evakuace studentů z budovy Filozofické fakulty UK by se systém hodil k umístění na Palachově náměstí, neboť byl pachatel na ochozu a evakuované měl na mušce.

Podle obou bývalých policistů je v případě dlouhodobého selhávání policie důležité jedno jméno. Policejní prezident Martin Vondrášek, kterého do funkce dosadil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Nedovedu si představit, že by Vondárášek měl zůstat ve funkci policejního prezidenta a Rakušan v pozici ministra,“ doplnil šéf Přísahy Robert Šlachta. Podle něho by oba měli rezignovat.

ParlamentníListy.cz se obrátily s dotazy na vedení české policie. Hlavně nás zajímalo, z jakých důvodů nakonec oproti původním příslibům nedošlo k nákupu uvedených prostředků balistické ochrany. Další otázkou bylo, pokud šlo o nedostatek financí, zda nyní policie plánuje časový rámec, kdy prostředky pořídí.

Na otázky reagoval vedoucí oddělení tisku Ondřej Moravčík z Policejního prezidia ČR. „Uvedený systém nám byl představen a v roce 2018 se zjišťovaly možnosti pořízení tohoto zařízení, nicméně žádost o evropské dotace schválena nebyla (je tedy třeba ptát se poskytovatele dotací). Dále již byly i s ohledem na rozpočet policie a eventuální pořizovací náklady prioritizovány jiné mechanismy a jiné vybavení,“ uvedl pro PL.

