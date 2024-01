Takto řešit Ukrajinu. A rychle, varují u Klause. Jinak bude silou diktovat Rusko

reklama

Ukazuje se, že Ukrajina není schopna dosáhnout svých maximalistických válečných cílů, které prezident Zelenskyj naformuloval ve svém desetibodovém „mírovém plánu“, tj. vojensky porazit Rusko, dobýt zpět všechna jím obsazená území a dosáhnout reparací a potrestání ruského politického vedení, uvádí Weigl, ředitel a spoluzakladatel Institutu Václava Klause v pondělní glose.

Navíc v posledních dnech se v Evropě, především v Německu, Skandinávii a v Pobaltí šíří hysterie z údajné narůstající ruské hrozby a panika z hrozící konfrontace Ruska a NATO.

Poté, co USA a EU vynaložily stovky miliard na materiální i finanční pomoc válčící Ukrajině a vyprázdnily své zásoby zbraní a munice, se ukrajinské vítězství nepřiblížilo. Rusko postupně získává na frontě převahu a spekuluje se, že chystá velký útok proti ukrajinským silám oslabeným neúspěšnou velkou loňskou ofenzivou.

Po téměř dvou letech války na Ukrajině se podle Weigla potvrdilo, že Rusko není kolos na hliněných nohách, do něhož skvělá západní vojenská technika v ukrajinských rukách strčí, a on se zhroutí. „Nic takového se nestalo, Rusko najelo na válečnou výrobu a všestranné budování armády, je připravené bojovat, zatímco Ukrajině docházejí síly a pro USA není dění na vzdálené Ukrajině zdaleka takovou prioritou a národním zájmem, jak původně tvrdily. Poměry na bojištích se změnily a dnes se vede skutečný boj za udržení Ukrajiny jako nezávislého státu,“ pokračuje.

Začíná se rýsovat zmíněný problém, který v některých evropských zemích vyvolává paniku. „Vážně hrozí, že z dlouhé války vyjde Rusko nikoliv oslabeno, ale vojensky a mocensky posíleno. V případě jeho vítězství bude stát na hranicích EU nepřátelská velmoc s ohromnou, v bojích zocelenou armádou, která v případě konfliktu bude představovat zásadní hrozbu, proti níž není v současné Evropě momentálně vojensky co postavit. Vítězné fanfáry předpovídající ruskou porážku a připravované dělení impéria se mění na zmatené obavy a strach z nepřátelského militaristického Ruska na hranici,“ uvádí Weigl.

Tento vývoj ukazuje, jak špatná byla dosavadní strategie, a naším zájmem mělo být válce předejít nebo v zájmu Ukrajiny dosáhnout co nejrychlejšího ukončení bojů v situaci, která je pro ni ještě relativně příznivá. „Dva roky válčení ukázaly, že Rusko je připraveno vést boj všemi silami, zatímco Západ nikoliv. Není to z hlouposti, je to vyjádření skutečných zájmů západních velmocí. Ukrajina v nich nezaujímá přední místo. Čekat na to, až Rusko jí nadiktuje mír z pozice síly, ale naším českým zájmem být nemůže. Příměří a rozumný politický kompromis jsou proto i dnes z hlediska Západu i České republiky nejvýhodnějším a jediným smysluplným řešením války na Ukrajině,“ zakončuje Jiří Weigl z Institutu Václava Klause.

