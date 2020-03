Takže něco podcenili? Tvarůžková bušila do Šmuclera zleva zprava, aby řekl špínu na Babiše. Ale pak to probíhalo po jeho

reklama

To, že je Roman Prymula v tyto dny hlavním epidemiologem u nás, si Šmucler pochvaluje a označuje ho za „špičkového odborníka“. Problémy ale spatřuje zejména se spoluprací s kraji. Místo, aby zdravotnický materiál získala odborná centra, která by jej přerozdělila, musí se Šmucler dohadovat s hejtmany a s lidmi bez jakéhokoli zdravotnického vzdělání.



„Takže Česko není úplně na nouzový stav připraveno, anebo ano?“ zněl další dotaz. „V nynější situaci jde o to, že nemůžeme mít třináct míst, kam zdravotnický materiál putuje, ale je potřeba zavést jedno centrum. „Je to normální manažerská věc, tohle není věc emocí,“ vysvětloval Šmucler. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

„Dá se říci, že to stát podcenil, nebo nečekal takový rozměr krize?“ pokračovala Tvarůžková. Šmucler to však nechce nyní hodnotit. „Co se mohlo“ prý máme zanechat až na dobu někdy za dva roky. Pokračoval s příkladem roušek, že bychom je mohli už konečně začít lékařům „vydávat přes výdejní místa se jménem lékárny“.



Stomatology chce vybavit v první linii v Nemocnici Na Bulovce a v krajských pohotovostních zařízeních. Podezřelé pacienty by posílal do dvou určených ordinací v každém okrese, které budou na infikované lidi připraveny. Také by rád věděl, jestli jsou alespoň zčásti účinné respirátory první třídy, které jsou k dispozici. „Lékaři jsou nechráněni a je to naprosto zbytečné,“ zmínil.



Tvarůžková na to započala vyjmenovávat různé odlišnosti v opatřeních v jiných státech a začala se tázat: „Je tady několik opatření, která se v jiných zemích neodehrávají. Není z toho patrná nějaká topornější koordinace?“ „Tohle nemůžu říct,“ odmítl Šmucler. Zmínil však zajímavý poznatek z Jižní Koreje, kde bylo možné zjistit, kde se pohybovali nakažení a lidé tak brzo zjišťovali, že s nimi mohli přijít do styku a nechali se testovat. Jakákoli pochybení systému, ale ze své pozice odmítl vyjmenovat. „Ptejte se mě na stomatologii, ne na epidemiologii,“ požádal na to s úsměvem Tvarůžkovou. Fotogalerie: - Předčasně ukončená schůze

Problém ve stomatologii vidí Šmucler nikoliv v nedostatku lékařů, ale v tom, že lékaři nejsou dostatečně propojeni, neboť mnoho z nich často pracuje privátně. Co se týče zbytku zdravotnictví, tak uklidňuje, že nakažených novým koronavirem není mnoho a tak budou mít k dispozici péči ve špičkových krajských centrech. „Zatím bych nepanikařil,“ poznamenal. Mířil tak i na letošní chřipku, tu označil slovy „pohroma“ a připomněl, že až 300 lidí skončilo na respirátoru. 50 lidí umřelo. „Zatím se zaplaťpánbůh nic neděje,“ dodal s tím, že „když budeme všichni profesionálové, tak to tak i zůstane“.



Pomoc studentů medicíny by Šmucler uvítal například na pomocnou sesterskou práci.



A pak uhodil: „Co je chyba českého zdravotnictví, tak to, že to je celé na krajích. Zdravotnictví má být profesionální.“ Základní věci by dle něj měly fungovat „vojensky“. Zdravotníky bez respirátorů, kteří dnes chodí, i přes velké riziko sloužit, označil za hrdiny. Kolegy nad 65 let chce Šmucler od služeb nyní osvobodit, stejně tak se bude snažit i u stomatologů nad 55 let věku. Na těch však bohužel stojí většina služeb, ale oni ani nejsou chráněni.



Pacienty Šmucler vyzývá, aby byli zodpovědní. Stomatologická komora je taktéž nyní nutí, aby podepsali, že nebyli v Itálii. Fotogalerie: - Babiš v Itálii řešil migraci

„Je to pekelný v České republice, jak ti lidé prskaj, jak se chovají k sobě, jak neumějí ani kašlat do rukávu… Kašlou do ruky nebo kašlou beze všeho. V Asii jsem takovou věc už neviděl roky,“ řekl. Požádal, aby nemocní lidé nosili roušky, jakmile opadne současná situace a budou opět k dostání. Tak jako je tomu běžné v některých asijských státech. I on sám na veřejnosti roušku nosí, pokud je nemocen.



Závěrem se Tvarůžková opět pustila do dotazů týkajících se současných opatření vydaných vládou, které omezují cestování. To už Šmucler nevydržel. „V České republice bychom se měli naučit, že každý je na něco odborník a měl by to říkat, takže já bych byl rád, kdyby třeba ty otázky, co říkáte, jestli to je hodně, málo, jaký to má důvod…“ pronesl s tím, že věří epidemiologovi Romanu Prymulovi. Psali jsme: Zlé vyhlídky pro Česko. Tisíce nakažených a půl roku problémů? Odborník řekl, jak to může skončit Starosta má „nas*áno v hlavě.“ A oni do toho motají rasismus! Slavný Čech drtí „levičáky“ Je to lidské právo! rozčílil se Šafr na Babiše. Zastal se Ursuly von der Leyen a svěřil se, že má strach o demokracii Primátor Hřib: Zásoby ochranných prostředků jsou pouze v jednotkách tisíc

