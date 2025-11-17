„Kr*téni.“ Odveta za pískání na Babiše na Národní třídě

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Babiš se pak ještě na Národní třídě vyjádřil, že výročí je důležité. „Protože jsme získali svobodu, svobodné volby, máme demokracii, lidé mohou bez obavy vyjadřovat svůj názor, mohou svobodně cestovat, mohou podnikat. To nejdůležitější nastalo, za to musíme být vděční těm, kteří k tomu tehdá přispěli,“ uvedl. A dodal, že o tom, jaký je stav ve společnosti „si můžeme povídat někdy jindy“. To vše za zvuků píšťalek a vyrušujících aktivistů.
Že Babiš byl vypískán a vyskandován, pak působí v jistých kruzích radost.
K památníku na Národní dnes ráno přišel šéf ANO Andrej Babiš v doprovodu Karla Havlíčka a Aleny Schillerové. Lidé ho vypískali a skandovali estébáku za mříže! pic.twitter.com/UCXo2o685W— Fíla Srp ?????????????? (@FildaSrp) November 17, 2025
Na Národní třídě se Babiš dočkal opravdu bouřlivého uvítání. pic.twitter.com/kdzw8T86J6— OstraVanda (@ostravanda_) November 17, 2025
Vynikající projev plný optimismu a energie, pane budoucí předsedo vlády.— Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) November 17, 2025
To se zkrátka pozná, že je to jeho oblíbený den a užívá si ho plnými doušky. pic.twitter.com/6rCcyZOs84
Na Babišova slova už reagoval komentátor Alexandr Mitrofanov. „Babiš na Národní zase lže, že jeho odpůrci odmítají výsledky voleb. Výsledky voleb neodmítá vůbec nikdo. Fašisty, nacisty a populisty u moci však přirozeně nevítá každý demokraticky založený občan a dává to patřičně najevo,“ argumentuje. A k Babišově příspěvku přidal i odsuzující „Fuj“.
Babiš na Národní zase lže, že jeho odpůrci odmítají výsledky voleb.— Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 17, 2025
Výsledky voleb neodmítá vůbec nikdo.
Fašisty, nacisty a populisty u moci však přirozeně nevítá každý demokraticky založený občan a dává to patřičně najevo.
November 17, 2025
Pod stejný příspěvek přišel s reakcí poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. „Nejvíc bych ocenil, kdyby nás v tento den nepoučoval někdejší agent StB, který před 36 lety v Maroku upevňoval tehdejší socialistický režim, zatímco jiní bojovali za svobodu a dostávali za to obuškem. Jste nejúspěšnější odchovanec bolševiků, tak nám dejte aspoň dneska pokoj,“ vzkazoval.
Nejvíc bych ocenil, kdyby nás v tento den nepoučoval někdejší agent StB, který před 36 lety v Maroku upevňoval tehdejší socialistický režim, zatímco jiní bojovali za svobodu a dostávali za to obuškem.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) November 17, 2025
Jste nejúspěšnější odchovanec bolševiků, tak nám dejte aspoň dneska pokoj.
O rozdílu mezi Babišem a Pavlem pak psal koordinátor telefundraisingu pro Milion chvilek pro demokracii, Tony Pášma. „Dnešní návštěva pietního místa na Národní třídě ukázala diametrální rozdíl v současném vnímání osoby Babiše a prezidenta Petra Pavla mezi návštěvníky.
Na Babiše se pískalo, vzduchem létala slova jako ‚trapné‘ a ‚hanba‘ a připomínala se jeho minulost agenta StB. Petr Pavel naproti tomu sklidil už při příchodu na Národní třídu velký potlesk se slovy ‚Děkujeme!‘ Po zapálení svíčky skandoval dav ‚Ať žije Pavel.‘
Ani jeden z těchto mužů nebyl před 36 lety v pozici disidenta nebo statečného protikomunistického hrdiny. Ten současný postoj ale vychází z něčeho jiného. První o spolupráci s StB stále lže, roky mu šlo jen o vlastní obohacení, spirálu nenávisti roztáčí, jak jen může a nyní přivádí proruský extrém do nejvyšších vládních pater. Druhý se omluvil a další desítky let sloužil svobodné, demokratické zemi a pro její bezpečnost riskoval vlastní život.
Co zaseješ, to sklízíš.“
K výkřikům na Babiše se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Tihle kreténi popírají nejen odkaz listopadu 1989, ale i princip demokracie. Babiš ohledně StB vyhrál na Slovensku soud o to, že byl ve svazcích vedený neoprávněně. To tihle totalitáři, jejichž Fialův ulhaný režim s totalitními sklony právě prohrál volby, nikdy neuznají. Prostě budou lhát dál jako kdysi komouši a dnes Fialovci a jejich média,“ vzkázal.
„Jestli ale chce někdo na 17. listopadu na někoho pískat, nabízím prezidenta Petra Pavla, ideálního kádra. V roce 1989 byl místním šéfem KSČ a jako agent vojenské obdoby StB s falešnou občankou na jméno Pávek se schovával v konspiračním bytě. Totalitní režim chystal jeho vysazení do týlu nepřítele z NATO, kde měl škodit a bránit průniku demokracie do Československa. To je životopis demokrata, co? A tím bohužel nekončíme. Právě teď se stejný Pavel jako prezident pokouší o ústavní puč, když obracením zákonů naruby brání nástupu vítěze voleb k moci. Už jen chybí, aby dnes jménem demokracie sedl do policejní Tatry s vodním dělem. Tohle ale těm kreténům s píšťalkou samozřejmě nedochází, protože jsou kreténi,“ doplnil ještě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta