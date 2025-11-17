„Kr*téni.“ Odveta za pískání na Babiše na Národní třídě

17.11.2025 10:44 | Komentář

Pískot a řev „StBák, StBák“ čekal na perspektivního premiéra Andreje Babiše, když se dnes ráno dostavil na Národní třídu. Na sociálních sítích se pak z pískání někteří radovali, jiní ho ospravedlňovali. Komentátor Petr Holec směrem k nim nešetřil slova. ParlamentnímListům.cz sdělil, co „kreténům s píšťalkami“ nedochází.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Andrej Babiš na Národní třídě 17. listopadu

Stejně jako v minulých letech dorazil předseda ANO Andrej Babiš na Národní třídu v rámci připomenutí výročí 17. listopadu 1989. A stejně jako v minulých letech se to neobešlo bez rušení ze strany aktivistů. Na záběrech televizí, které Babišovo kladení kytice zachytily, jsou slyšet píšťalky a také skandování „StBák, StBák“. Následně „StBáky nechcem“ a „hanba“. S předsedou ANO pak byli na Národní třídě i Karel Havlíček a Alena Schillerová.

Babiš se pak ještě na Národní třídě vyjádřil, že výročí je důležité. „Protože jsme získali svobodu, svobodné volby, máme demokracii, lidé mohou bez obavy vyjadřovat svůj názor, mohou svobodně cestovat, mohou podnikat. To nejdůležitější nastalo, za to musíme být vděční těm, kteří k tomu tehdá přispěli,“ uvedl. A dodal, že o tom, jaký je stav ve společnosti „si můžeme povídat někdy jindy“. To vše za zvuků píšťalek a vyrušujících aktivistů.

Že Babiš byl vypískán a vyskandován, pak působí v jistých kruzích radost.

Na Babišova slova už reagoval komentátor Alexandr Mitrofanov. „Babiš na Národní zase lže, že jeho odpůrci odmítají výsledky voleb. Výsledky voleb neodmítá vůbec nikdo. Fašisty, nacisty a populisty u moci však přirozeně nevítá každý demokraticky založený občan a dává to patřičně najevo,“ argumentuje. A k Babišově příspěvku přidal i odsuzující „Fuj“.

Pod stejný příspěvek přišel s reakcí poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. „Nejvíc bych ocenil, kdyby nás v tento den nepoučoval někdejší agent StB, který před 36 lety v Maroku upevňoval tehdejší socialistický režim, zatímco jiní bojovali za svobodu a dostávali za to obuškem. Jste nejúspěšnější odchovanec bolševiků, tak nám dejte aspoň dneska pokoj,“ vzkazoval.

O rozdílu mezi Babišem a Pavlem pak psal koordinátor telefundraisingu pro Milion chvilek pro demokracii, Tony Pášma. „Dnešní návštěva pietního místa na Národní třídě ukázala diametrální rozdíl v současném vnímání osoby Babiše a prezidenta Petra Pavla mezi návštěvníky.

Na Babiše se pískalo, vzduchem létala slova jako ‚trapné‘ a ‚hanba‘ a připomínala se jeho minulost agenta StB. Petr Pavel naproti tomu sklidil už při příchodu na Národní třídu velký potlesk se slovy ‚Děkujeme!‘ Po zapálení svíčky skandoval dav ‚Ať žije Pavel.‘

Ani jeden z těchto mužů nebyl před 36 lety v pozici disidenta nebo statečného protikomunistického hrdiny. Ten současný postoj ale vychází z něčeho jiného. První o spolupráci s StB stále lže, roky mu šlo jen o vlastní obohacení, spirálu nenávisti roztáčí, jak jen může a nyní přivádí proruský extrém do nejvyšších vládních pater. Druhý se omluvil a další desítky let sloužil svobodné, demokratické zemi a pro její bezpečnost riskoval vlastní život.

Co zaseješ, to sklízíš.“

K výkřikům na Babiše se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Tihle kreténi popírají nejen odkaz listopadu 1989, ale i princip demokracie. Babiš ohledně StB vyhrál na Slovensku soud o to, že byl ve svazcích vedený neoprávněně. To tihle totalitáři, jejichž Fialův ulhaný režim s totalitními sklony právě prohrál volby, nikdy neuznají. Prostě budou lhát dál jako kdysi komouši a dnes Fialovci a jejich média,“ vzkázal.

„Jestli ale chce někdo na 17. listopadu  na někoho pískat, nabízím prezidenta Petra Pavla, ideálního kádra. V roce 1989 byl místním šéfem KSČ a jako agent vojenské obdoby StB s falešnou občankou na jméno Pávek se schovával v konspiračním bytě. Totalitní režim chystal jeho vysazení do týlu nepřítele z NATO, kde měl škodit a bránit průniku demokracie do Československa. To je životopis demokrata, co? A tím bohužel nekončíme. Právě teď se stejný Pavel jako prezident pokouší o ústavní puč, když obracením zákonů naruby brání nástupu vítěze voleb k moci. Už jen chybí, aby dnes jménem demokracie sedl do policejní Tatry s vodním dělem. Tohle ale těm kreténům s píšťalkou samozřejmě nedochází, protože jsou kreténi,“ doplnil ještě.

autor: Karel Šebesta

