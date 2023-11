Tatra z eráru, pořád za statisíce. Novotný ji pošle na Ukrajinu, protože si řekli

reklama

Řeporyje a jejich jednotka sboru dobrovolných hasičů se podle starosty Novotného rozhodli poskytnout Ukrajině požární automobil Tatra 148. „Prostřednictvím vojenské správy partnerského města Hostomel přišla opatrná prosba jednotky speciálního určení Národní gardy Ukrajiny a zastupitelstvo Řeporyjí záměr vyhovět jednomyslně podpořilo. Řeporyje a jejich jednotka SDH věnují ukrajinské armádě plošinu T148,“ uvedl.

Prostřednictvím vojenské správy partnerského města Hostomel přišla opatrná prosba jednotky speciálního určení Národní gardy Ukrajiny a zastupitelstvo Řeporyjí záměr vyhovět jednomyslně podpořilo. Řeporyje a jejich jednotka SDH věnují ukrajinské armádě plošinu T148. pic.twitter.com/1eqpybGkDC — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) November 3, 2023

Lidi svým rozhodnutím poměrně překvapil, i když se jedná o starý požární automobil, Řeporyje vlastní pouze jediný, kterého se nyní chtějí zbavovat. „Musíte mít ještě jednu. Jinak si to nedokážu vysvětlit,“ pozastavoval se jeden z uživatelů sociálně sítě X.

„Máme s velitelem JSDH záměr, který je na poměry dobráků stejně nevšední jako marnotratný. Asi nevyjde a je to navíc tajemství. A je to fuk. Ukrajinská armáda tu plošinu potřebuje. My ji vytáhneme 2x do roka, nájezd 25 km, je to historie a ekonomicky blbost.10x levnější roční provoz, když si ji půjčím pokaždé, když je třeba. Mám 8 profíku v jednotce. Roky si klepou na čelo. Miloval ji velitel Jirka. A já mám rád Jirku. Tohle řešení je dle mého správné a smysluplné,“ míní Novotný.

Máme s velitelem JSDH záměr, který je na poměry dobráků stejně nevšední jako.marnotratný. asi nevyjde a je to navic tajemstvi. A je to fuk. Ukrajinská armáda tu plošimu potrebuje. My ji vytahneme 2x do roka, najezd 25km, je to historie a ekonomicky blbost.10x levnejsi rocni… — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) November 3, 2023

Požární automobil Tatra 148, kterou Novotný na Ukrajinu posílá, patří s rokem výroby kolem roku osmdesát spíše mezi šrot. Její obvyklá tržní cena, jak stojí v posudku, se dnes pohybuje plus minus kolem statisíc korun. Nicméně jsou inzeráty, kde se prodává za 350 000 Kč.

V březnu tohoto roku pražské Řeporyje uzavřely partnerství s ukrajinským Hostomelem. V květnu se pak do tohoto města s letištěm, které bylo jedním z prvních cílů ruské invaze na Ukrajinu, vydal spolu s bývalým hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkem. Novotný tehdy Hostomelu daroval českou vlajku a vlajku Řeporyjí, uvedl server iDNES.cz.

AN225 Mria. Moc smutné. Pro chcimíry: jsem tady a ta válka je opravdová, nejsou to herci.



Sláva Ukrajině! Sláva hrdinům! pic.twitter.com/OPx2TQe6gV — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) May 26, 2023

„Pro chcimíry: jsem tady a ta válka je opravdová, nejsou to herci. Sláva Ukrajině! Sláva hrdinům,“ vzkázal přes sociální síť X Novotný z Hostomelu, který se nachází na předměstí ukrajinského hlavního města Kyjeva. Městu tehdy také daroval čtyři neprůstřelné vesty a přislíbil, že v Česku zorganizuje pobyt hostomelských dětí, které válka traumatizovala.

„Rádi bychom u nás otevřeli Český dům,“ informoval muže na Ukrajině generál a šéf vojenské správy Hostomelu Serhyi Borysyuk. Ten má být podle Ovčáčka ukrajinským „výrazem vděku“ České republice.

Psali jsme: Řekli „koště“. Neřekli kdo. Potrefená pirátka na ně vyjela Natočeno. Pavel Novotný se pohádal s občanem, který to vydal Mělo to být vtipné. Ale Pavlu Novotnému se zle vrátila minulost Vzkaz proruským! Ovčáček spolu s Novotným na Ukrajině. Toto vzniklo ve vlaku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama