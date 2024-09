Teď jste občanům ukázal, jak to myslíte. Ódéesák Skopeček to schytal na Primě

Skopeček vyjádřil přesvědčení, že i když je situace v postižených oblastech vážná, politici by si neměli kvůli podobným krizím uměle prodlužovat mandát. Přislíbil zároveň, že vláda i zde volby zajistí. „I když je situace pro tyto obyvatele děsivá, na druhé straně má každý politik omezený mandát. Jedno ze základních pravidel demokracie je, že i když dojde k podobné přírodní katastrofě, neměly by se kvůli tomu mandáty uměle prodlužovat,“ uvedl Skopeček v pořadu 360°.

Balaštíková vládě vyčetla, že situaci začala řešit na poslední chvíli. „Už když začaly povodně, tak všichni věděli, že to bude katastrofa,“ uvedla.

Poslanec ODS poznamenal, že povodně přišly minulý víkend, nikoliv předminulý, „Spletla jste se o týden,“ kontroval Skopeček. První výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, jež obsahovala velmi nepříznivé scénáře, vyšla na začátku minulého týdne.

„Přestaňte si hrát na politika,“ rozčílila se následně Balaštíková. A dodala: „Chápu, že kandidujete v těchto volbách, ale kdy jindy, vážený pane kolego, chcete ukázat našim občanům, že o ně stojíte? Proč se nemůže sejít kvůli odložení voleb v daných lokalitách dolní komora? Neumíte snad pracovat v sobotu jako hasiči?“ dodala.

„Já bych mile ráda, milý, zlatý kolego, přijela kdykoli, pokud byste to potřebovali. Takže nehrajte tu politiku, protože teď jste občanům ukázal, jak vážně to myslíte. Nezlobte se na mě,“ rozohnila se Balaštíková.

„To se tedy zlobím. Já nemám problém ve Sněmovně nocovat. Kvůli vašim obstrukcím jsme tam často přes noc, takže věřte, že bychom tam byli klidně i o víkendu, kdyby to mělo smysl,“ oponoval dále Skopeček.

Argumentoval, že takový krok by byl legislativně natolik náročný a složitý, že by se vystavili riziku soudních sporů. „Není to o tom, že kašleme na lidi,“ zdůraznil Skopeček, že vybrali to lepší ze dvou špatných řešení.

„Vinit někoho z nedostatku empatie v tuto chvíli považuji za hranou politické slušnosti. Aby nás opoziční politici obviňovali z nelidskosti, je za hranou. Nepovažuji to za politickou kulturu, kterou by měla opozice předvádět. Je vidět, že hnutí ANO využije i povodně, aby získalo laciné politické body,“ konstatoval Skopeček.

