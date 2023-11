Teď ne, není vhodná doba. Na Ukrajině volby nebudou, oznámil Zelenskyj

Na Ukrajině dál zuří válka. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského teď Ukrajinci bojují o osud své země, a to je doba, ve které „není správný čas na volby“. Server Kyiv Post naznačil, že prezident Ukrajiny má za sebou příšerný týden. Možná vůbec nejhorší týden ve své dosavadní politické kariéře. Proč to byl pro prezidenta tak zlý týden? Zde je důvod…

„Naše vítězství je možné. Přijde, pokud se na to všichni soustředíme. Ne na politikaření nebo hledání nějakého osobního zájmu. Pokud nebudeme hledat neshody, které zemi, obraně a našemu pokroku nic nepřinesou. … Všichni vidíme, že teď není čas na velkolepé oslavy nebo jiné drzé věci v týlu, které jsou v době války nepřijatelné, a tím spíše, když armáda, kdy všechny naše obranné síly žijí s úplně jinými emocemi: bolest, bitvy, ztráty, ale i úspěchy – úspěchy pro Ukrajinu. A všichni chápeme, že teď, v době války, kdy je tolik výzev, je naprosto nezodpovědné vrhat téma voleb do společnosti odlehčeně a hravě. … Musíme si uvědomit, že nyní je doba obrany, doba bitvy, která určuje osud státu a lidí, nikoli doba manipulací, které od Ukrajiny očekává pouze Rusko. Domnívám se, že nyní není vhodná doba na volby. A pokud potřebujeme ukončit politický spor a dále pracovat v jednotě, existují ve státě struktury, které jsou schopny jej ukončit a dát společnosti všechny potřebné odpovědi. Aby nezbyl prostor pro konflikty a hru někoho jiného proti Ukrajině,“ rozohnil se Zelenskyj.

Server Kyiv Post naznačil, že prezident Zelenskyj má za sebou vůbec nejhorší týden ve své dosavadní prezidentské kariéře. Jednak kvůli článku v časopisu TIME, kdy se o sobě Zelenskyj mohl dočíst, že se poměnil v zahořklého vůdce, který je zklamán z přístupu Západu k Ukrajině a už mu nezbývá nic jiného, než fanatická víra, že Ukrajina zvítězí, čímž dokazuje jen to, že není ochoten přijmout realitu.

„Načasování článku by stěží mohlo být horší, americký Kongres přehodnocuje budoucí pomoc Ukrajině. Negativní publicita také povzbudí Kreml, aby vyhlásil svou vlastní agendu, a také posílil hlavního politického protivníka Zelenského a podkopal válečné úsilí Ukrajiny,“ napsal k tomu server Kyiv Post.

A jako by to nestačilo, krátce po článku uveřejněném v časopisu Time poskytl britskému týdeníku The Economist nejvýše postavený voják Ukrajiny generál Valerij Zálužnyj, který oznámil, že na frontě v podstatě nastala patová situace. Zelenskyj to okamžitě začal vyvracet, neboť si je vědom toho, že má-li si Ukrajina udržet pozornost Západu a získat další pomoc, tak musí také s touto pomocí dosahovat alespoň nějakých úspěchů. Jinak by si partneři Ukrajiny mohli říct, že nemá smysl ji podporovat.

Další ranou pro Zelenského bylo, když západní partneři začali vážně mluvit o možnosti zahájit jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. O možných jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou informovala americká televize NBC.

„S odvoláním na nejmenované zdroje zpráva uvedla, že mezi americkými a evropskými představiteli rostou obavy z toho, že se válka dostane do patové situace. Mezi tématy jednání byl široký nástin potenciálních kompromisů ze strany Ukrajiny výměnou za bezpečnostní záruky ze strany NATO. Ukrajina dlouho odmítala myšlenku postoupit jakékoli území Rusku – tento názor tvrdě vyjádřil Zelenskyj v různých médiích,“ připomněl server Kyiv Post.

Třetí rána dopadla podle serveru na Zelenského zprostředkovaně 3. listopadu, kdy zemřelo více než 20 vojáků při ruském raketovém útoku vedeném proti ukrajinské 128. samostatné útočné brigádě během údajného předávání cen na frontě v Záporoží.

A jako by toto všechno nestačilo, generálmajor Viktor Chorenko, dnes již bývalý velitel ukrajinských sil pro speciální operace (SSO), byl nahrazen Serhijem Lupančukem poté, co Chorenko poskytl svůj první rozhovor, ve kterém popsal akce speciálních sil v podobě útoků na ruských územích. „To jsou akce, které vyžadují popření ze strany ukrajinské vlády,“ připomněl server. Zvláštností rozhovoru bylo, že jej zveřejnila samotná SSO na serveru YouTube s podrobnostmi, které by si normálně speciální jednotky spíše nechávaly pro sebe. A Zelenskyj Chorenka bleskově odvolal a našel nového velitele SSO.

Ale ani Rusové prý nebudou mít na růžích ustláno. Se špatnými zprávami přišel i někdejší důstojník ruské FSB, dnes vězeň Igor Girkin, napsal z vězení dopis, v němž varoval, že ruská schopnost vést úspěšnou válku bude v roce 2024 slabší, než je v roce 2023.

V dopise, který z vězení vynesla Girkinova manželka, „uvedl, že situace pro ruské síly se ‚postupně zhoršuje‘ a že ruské síly vykazují ‚rostoucí slabost‘, a to navzdory ‚obecně úspěšnému odražení‘ ukrajinské ofenzivy ze strany Ruska v létě a na podzim roku 2023“.

O Girkinově dopisu informoval server Ukrajinská pravda.

Girkin varoval, že ukrajinské síly během své protiofenzivy sice nijak významně nepostoupily, ale značně pustily žilou ruské živé síle, a to je podle Girkina problém, s nímž se bude muset ruská armáda nějak vyrovnat.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

