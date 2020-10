Teď si představte, že se dá do pohybu 5 milionů migrantů... Zhroucené vlády, občanská a světová válka. Silné varování před „ohnisky“, je jich mnoho

reklama

On sám si z pandemie vzal i to, jak rychle se může změnit myšlení, když máme hledat řešení. „Jako donedávna u svobod, o nichž jste hovořila, nebo u zvyklostí, životního stylu. Když jsem koukal na televizi v době, kdy to začínalo ve Wu-chanu, tak mi málem vypadly oči z důlků – dali do karantény jedenáctimilionové město. Ani já jsem netušil, že to jde. A ono to jde, a že celé státy mohly být v karanténě. Toto je také věc, která nás všechny nesmírně překvapila, zaskočila,“ dodal.

Podle něj jsme byli a jsme nadále úžasní. „Situace vygenerovala u mladých lidí spoustu zasunuté kreativity, vymýšleli respirátory, pomůcky, tiskli to na 3D tiskárnách, vymýšleli donáškové služby, leteckou dopravu malými letadly na posílání zásilek. Příkladů kreativity se vyrojilo tolik, že jsem z toho byl nadšen, co lidé umějí v krisi udělat," dodal.

Své pak Červený řekl i k situaci, kdy se mnohé státy chovaly tak, že nám v době první vlny epidemie zadržovaly zaplacené ochranné pomůcky a nechtěly je k nám pustit. „Teď si představte, že by se dal na pochod milion, dva, tři, pět milionů emigrantů, kteří by si mysleli, že se v Evropě lépe uživí. A tady by byly rozložené vlády, takže bude anarchie, a budou si dělat, co chtějí. A pokud by sem napochodovalo ještě několik milionů migrantů, tak by mohlo dojít k velké občanské válce, všichni by bojovali proti sobě, a to by byla sakra katastrofa. Může vzniknout i světová válka. Ve světě existuje asi 300 ohnisek, které mohou kdykoliv vybuchnout, a stát se vyvolávajícím spouštěčem pro nějaké menší nebo větší konflikty. Největší by asi způsobil Kim – a zatáhl by do toho Rusko, Čínu, Spojené státy, Japonsko, Jižní Koreu. To se může stát, a zhoršilo by to celou situaci,“ poznamenal Červený.

A co se podle něj může v nejbližších letech dít? Může to být dobré i zlé, míní Červený. A poukazuje mimo jiné na ničení životního prostředí. „Musíme si uvědomit, že se příroda snaží neustále vyrovnávat všechna poškození, která jí člověk dělá, a tento systém má nějakou setrvačnost. A jakmile nastane bod zvratu, bude trvat dlouhá desetiletí, než se systém znovu nahodí, a bude zase normální. Takže se může stát, že bychom jeli v nějakém nesystémovém režimu přírody, která by se hrozně zlobila a dávala by nám to prostě sakra vědět, jak s ní zacházíme. Vždyť oceány jsou vyplundrované od ryb a znečištěné. Celá planeta je bolavá a uvidíme, jestli nám dá pocítit, jak se zlobí. To jsou úžasné věci,“ řekl závěrem.

