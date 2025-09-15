Telefony ve škole: Pošlou rodičům fakturu za proud?

15.09.2025 17:53 | Komentář

Máme zde opět začátek nového školního roku. Respektive školáci již mají dva týdny „odkrouceny“. Nota bene, je psychologickými výzkumy prokázáno, že když vám je osm nebo deset let, tak vám 14 dnů subjektivně přijde jako mnohem delší čas než když je vám padesát nebo šedesát let.

Telefony ve škole: Pošlou rodičům fakturu za proud?
Možná víte, že ve Francii (i jiných západních i východních zemích) již dříve schválili zákony, podle kterých žáci ve školách nesmí používat mobilní telefony!

Zákaz mobilů se stal i jedním z témat aktuální předvolební kampaně v naší české kotlině.

V Česku máme nyní právní úpravu ve stylu obutá neobutá. Zakázat či omezit mobily možno pomocí tzv. školního řádu. Školní řád je dnes oprávněn vydávat ředitel příslušné školy po schválení školskou radou (kde jsou mj. zástupci rodičů/zákonných zástupců žáků a zřizovatelé školy). 

Školní řád může zakázat používání mobilních telefonů, zřizovatel (nejčastěji obec nebo kraj) však škole nemůže nařizovat, aby tak učinili. To zůstává de facto v rukou školy, respektive zejména jejího ředitele.

Zákon, který by celostátně upravoval užívání mobilů ve školách v Česku, na rozdíl od jiných zemí, prostě chybí. Což je dle mého názoru škoda. Kdysi toto téma zvedl senátor a starosta Vsetína Jiří Čunek. Avšak se zlou se potázal, liberální rodičovstvo a novinářstvo ho utlouklo čepicemi.

Negativním jevem spojeným s mobily ve školách je mimo jiné kyber-šikana, zhoršené duševní zdraví žactva a snížený celkový zájem žáků o výuku, nicméně o tom se již psalo všude možně snad stokrát.

Jiný úhel pohledu - halíře dělají talíře

Dovolím si věc stručně glosovat z odlišného (opomíjeného) úhlu.

Základní a střední školy by měly začít od zákonných zástupců žáků vybírat příspěvek na elektrickou energii. Důvod je jasný, žáci ze základek a zejména středoškoláci velice zhusta ve školách nabíjí své mobilní mazlíčky.

Dovedu si představit, leckdo z laskavých čtenářů si řekne, to je pár desetikorun, to nikoho, a naše školství obzvláště, nespasí. Avšak v součtu za celou republiku a za celý školní rok jde zákonitě o statisícové či dokonce milionové obnosy.

I zde platí okřídlené: halíře dělají talíře.

Naši potomci se mnohdy s radostí porvou o to, kdo získá místo u zdroje elektřiny. Zásuvek je logicky ve třídách méně než žáků resp. jejich rychle se vybíjejících SMART-phonů. Kde jsou ty časy, kdy telefon vydržel i pět dnů na jedno nabití, pravda, to ještě sloužil jen k telefonování a SMSkováníčku mezi spolužačkami.

Výchovný efekt

Zavedení poplatku za použití školních zásuvek k nabíjení by mělo i výchovný efekt z pohledu finanční gramotnosti. Naši žáci by si přinejmenším jasně v praxi uvědomili, že nic na světě není zadarmo. Jak trefně říkal již Milton Friedman - There’s no such thing as a free lunch (žádný oběd na světě není zdarma, vždy ho musí někdo zaplatit).

Pro pět ran do všech obnovitelných zdrojů energie, nemělo by zpoplatnění elektřiny ve školách i ekologický rozměr? Dle mého názoru ano. Jasná ekologická výchova v akci. Poplatek by přirozeně nemusel být nijak ekonomicky krutý! I v řádu desetikorun za rok by jistě přinesl výše zmíněné pozitivní pedagogické efekty.

Samozřejmě, jestliže by rodiče zakázali dětem nosit mobil do školy, od placení příspěvku by dítka byla osvobozena.

Troufnou si naši zákonodárci zamyslet i tímto směrem? Propíše se představený návrh i do předvolebního programu některé ze stran?

Volby tlučou na dveře!

autor: Petr Kolman

