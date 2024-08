Ten Foltýn byla chyba, ještě se nám vymstí. Ivan Pilip si na síti drbe hlavu

Vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn řečnil minulý týden v rámci mediální debaty během jihočeského festivalu ve Slavonicích, jehož ředitelem a zakladatelem je režisér Ondřej Trojan. Akci podpořilo mj. i Velvyslanectví USA.

Foltýn během debaty s názvem „Pravda není jenom slovo“ šokoval svými výroky o nutnosti postupu vůči spoluobčanům s „antisystémovými názory“. Neváhal je označit za „zombíky“ na poli informační války. U těch nejradikálnějších, jejichž počet odhaduje na 4,5 procenta populace, je podle něj potřeba „vykopat hluboký příkop“ a „karanténu“. Některé z těchto radikálních lidí Foltýn označil za „svině“, které se staly nepřáteli státu.

Jak se ukazuje, bývalý náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn coby vládní koordinátor strategické komunikace neslaví na českých sociálních sítích úspěch – zaznívají spíše velké rozpaky z toho, jak svou novou funkci pojal.

Někdejší ministr Ivan Pilip na platformě X poukázal na zajímavý komentář jednoho z uživatelů, jenž sepsal, jak by koordinátor strategické komunikace, který má se starat i o ochranu před dezinformacemi a cizími vlivy, měl skutečně vystupovat a o co se zasazovat.

„Kritizuju tady pana Foltýna za jeho způsob vedení komunikace. Myslím si, že jeho jmenování vládou Petra Fialy s podporou prezidenta Pavla je velká chyba a že se nám to ještě hodně vymstí, protože svým jednáním a výroky rozděluje společnost, což je absolutní opak poslání této funkce,“ píše Přemek na síti X.

A v bodech sepsal, jak by měl koordinátor strategické komunikace vystupovat: „Měl by vystupovat velmi citlivě a měl by předkládat fakta, příp. vyvracet dezinformace a lži na konkrétních případech – on dělá pravý opak, vlítnul do toho velmi emotivně a používá silná slova jako svině, zombíci, izolace, příkopy atd. Zdá se být mesiášem, když říká ‚musíme šířit pravdu‘.

Snahou člověka, který řídí strategickou komunikaci, nesmí být snaha občany přesvědčit o SVOJÍ pravdě, ale argumenty vyvrátit jejich případnou mýlku a nadále je respektovat. – Obecně by měl mít snahu stát se respektovanou osobností, měl by se snažit spojovat, spíš než rozdělovat. Svým jednáním proti sobě poštve spoustu lidí, kteří nemají rádi arogantní kazatele. Ne, nejedná se jen o ruskou agresi na Ukrajině, ale o obecný princip. Ať si lidé myslí, že je země placatá, ať věří v chemtrails a v podobné nesmysly. Vždycky takoví lidé budou a svatým bojem proti nim pan Foltýn ničeho nedosáhne. Pokud jim nechá zablokovat účet na FB, je to jen boj s větrnými mlýny.

Myslím si, že svoboda slova je jednou z největších předností, kterou západní kultura má. Pokud někdo poruší zákon, měl by být tvrdě potrestán. Vše ostatní je svoboda slova a ať si každý inteligentní čtenář svým kritickým rozumem posoudí, co jsou nesmysly a které informace si k sobě pustí. Nepotřebujeme člověka, který nám má říkat, jak to vidí on. Určitě to je dobrý voják, ale na tuhle pozici se podle mě naprosto nehodí,“ uzavírá Přemek svůj komentář.

K němu Ivan Pilip souhlasně dodává: „Také jsem velmi rozpačitý z vystupování pana Foltýna, jakkoli mi řada jeho názorů je sympatických. Tady jsou velmi dobře popsány důvody těchto rozpaků.“

Pilip sdílel argumenty jiného diskutujícího, který za tento názor ale na síti X většinově schytal kritiku.

K obdobnému pohledu přispěl svým postojem také předseda hnutí SPD Tomio Okamura, jenž poukázal na to, že Foltýn stejně jako vláda usiluje o vykopávání příkopů a potlačování demokracie. „Vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn označil lidi s jiným názorem za ‚svině‘ a ‚zombíky‘, kolem nichž je ‚potřeba vykopat příkop‘. Symbolizuje tím, o co Fialova vláda usiluje – o vykopávání příkopů a o potlačování demokracie. Demokracie je přece o diskusi, a když s někým nesouhlasím, musím ho přesvědčit racionálními argumenty. Nebudu lidi s jiným názorem označovat za ‚svině‘ a ‚zombíky‘. Doufám, že u těch příkopů neplánuje Fialova vláda ostnatý drát. V logice těchto výroků bychom se toho měli obávat,“ napsal Okamura na platformě X.

„Kromě toho, že jsem obviňován z toho, že jsem cenzor, ačkoliv nikdo není schopen najít jediný příklad cenzury, tak zároveň jsem obviňován z toho, že hloubím příkopy. A já to budu dělat dál, protože mezi tou malou skupinou lidí, kteří, když se říkalo, že jsou padlí na bojišti informační války, jeden kolega to upgradoval, oni jsou zombíci na poli informační války,“ řekl kupříkladu doslova Foltýn.

