Ten mag*r v té helmě mě přišel natáčet... Dusno před Strakovkou, ale hladovka končí. Fiala ustoupil

„My chceme, aby tento člověk, který neumí vést svůj úřad, odešel. On tam šel jen proto, že je předseda KDU–ČSL, přitom je to agronom,“ řekl ParlamentnímListům.cz bývalý disident John Bok, který s kamarádem Jiřím Gruntorádem držel hladovku před úřadem vlády. Vláda však odvolala usnesení, kterým se loni v lednu přihlásila k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii, a aktivisté ohlásili ukončení hladovky.

„Začala zde točit Česká televize, ten magor v té helmě přišel a začal mě provokativně natáčet. Když jsem mu řekl, že si nepřeji, aby mě natáčel, tak se bránil, že ČT to taky dělá. Já na to, že té jsem to dovolil. Nepřestal. Tak jsem mu sdělil, že mu to vezmu, dupnu, nezaplatím a půjdeme k soudu. Ten zmetek mě urážel, že jsem disidentský parazit,“ řekl o soužití dvou táborů před úřadem vlády John Bok.

Ten drží s kamarádem z disentu Jiřím Gruntorádem hladovku kvůli tomu, že vláda neřešila problém nízkých penzí lidí, kteří se aktivně vymezovali vůči komunistickému režimu. U jejich stanů přímo před úřadem vlády bylo na papírové desce napsáno: „Hladovka za odstoupení ministra Jurečky.“

Stany tam i tamhle

Před úřadem vlády v Praze přibyly stany. Už přes půl roku tam stojí petiční stánek. V něm, jedenatřicetiletý aktivista Ondřej Thor a někteří další vyzývají k demisi podle nich „ulhané a antivlastenecké“ vlády Petra Fialy. Od 17. listopady tam přibyl Gruntorádův stan a posléze se k němu přidal Bok. Reagovali tak na případ disidenta Karla „Charlie“ Soukupa, který byl nucen emigrovat do Austrálie a nyní v Česku nemá dostatečný důchod. Právě Soukup, ale i mnoho dalších lidí, je před úřadem vlády často navštěvovali. „Radši ne,“ sdělil ParlamentnímListům.cz, když jsme se ho chtěli zeptat na pár dotazů.

„Pan Gruntorád a Petruška Šustrová napsali dopis, kde žádali ministerstvo, aby bralo ohled na to, že má Soukup některé dokumenty z Austrálie. Dostal odpověď, že nesplňuje některé požadavky… Napsali spoustu žvástů, jak to má být. Má 6000 měsíčně důchodu, třetí odboj už nějaký pátek a on se má doprošovat. Zákon říká, že takovému člověku bude vyrovnán důchod do výše průměru,“ sdělil viditelně unavený Bok s tím, že „nejsem blbý, ale jsem pomalý“.

Disidenti opět v odboji

„Stát porušuje něco, k čemu se zavázal. Na konci loňského roku se navíc vláda usnesením přihlásila k odkazu Charty 77. Ten byl vybudován na tom, že občané různého společenského postavení vzdorovali režimu. Někteří byli zavřeni, někteří umřeli. Tuto vládu, přestože dělá něco jiného a Jurečka ji zdehonestoval, dokonce bráníme,“ řekl John Bok. Když reportér ParlamentníchListů.cz podotkl, že je v tom určitý rozpor, Boka to naštvalo.

„My chceme, aby tento člověk, který neumí vést svůj úřad, odešel. On tam šel jen proto, že je předseda KDU–ČSL, přitom je to agronom a o jeho odbornosti si myslím své,“ doplnil na adresu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a dodal: „Hladovka člověka vysiluje, zpomaluje mu myšlení a ztrácím energii. Už tolik nehlučím. Poslední dobou jsem ironičtější, protože jsem dospěl k tomu, že život je ‚pěkná prdel‘. Prožitky vítám, zážitky zavrhuji!“

Premiér Fiala se s oběma hladovkáři už sešel a odmítl, že by ministr Marian Jurečka opustil vládu. Gruntorád pak navrhl kompromis. Chtěl, aby vláda zrušila usnesení, kterým se přihlásila k tradicím Charty 77, což předseda vlády také odmítl. Aktuálně však vláda vyhověla požadavkům hladovkářů a odvolala hlasováním na dálku usnesení, kterým se loni v lednu přihlásila k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii. Bývalí disidenti ohlásili ukončení hladovky.

