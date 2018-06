Ten to kur*í. Klausovi lidé... Známý podnikatel hovořil o českém miliardáři a exprezidentovi

Petr Mach, významný český businessman „devadesátek“ a někdejší majitel fotbalové Sparty Praha, se rozhovořil ohledně současnosti, ale poodhalil i zákulisí těžkých konkurenčních bojů z minulosti, ve kterých hrála velkou roli jeho milovaná ODS. Tomáš Řepka se svého bývalého bosse zeptal, jak hodnotí některé nedobré výkony favoritů na právě probíhajícím mistrovství světa, jmenovitě například Němců. „Mně se momentálně nelíbí hra Německa, myslím si, že tam chybí bojovnost, srdce. Pětadvacet procent toho mužstva nejsou rodilí Němci, jsou to cizinci. Ta německá preciznost, bojovnost, dril, to tam chybí,“ řekl Mach a dodal, že Německu letos nedává velké šance. Jako jedno z nejhezčích utkání vidí duel Portugalsko–Španělsko, který skončil 3 : 3.

Petr Mach byl 4 roky prezidentem a majitelem pražské Sparty. Jak náročná to byla funkce? „Bylo to náročné, ale velice mě to bavilo. Pro mě to bylo nejkrásnější období mého života. Po sportovní stránce, to, co teď Sparta předvádí, je pro mě šok,“ řekl Mach a opřel se do aktuálních poměrů ve fotbalové Spartě. „Nemyslím si o tom vůbec nic pěkného, protože jestliže majitel Sparty ji dneska vlastní třináct let a neměl žádné výrazné úspěchy, stálo ho to miliardy korun… Myslím si, že je neprofesionální vedení. Osa Kotalík, Ščasný, Hapal podle mého názoru nebude mít vůbec žádný úspěch,“ pronesl Mach na adresu počínání miliardáře Daniela Křetínského, který momentálně také vlastní nejčtenější bulvární deník Blesk. „Já mám takový dojem, že pan Ščasný ku*ví Spartu,“ dodal otevřeně Mach.

Kdyby se nyní Petr Mach měl vrátit do Sparty, tak tam podle jeho slov nezůstane kámen na kameni. Daniel Křetínský podle něj musí najít člověka, který bude kvalitním manažerem, ale zároveň i oddaným sparťanem.

Pak už se oba muži věnovali turbulencím kolem podnikání Petra Macha, které stály za jeho pádem z výsluní. „Bylo to těžké období, zcela ti to změní život. V podstatě tě to zničí. Když se tomu poddáš, tak jsou pak i lidé, kteří jsou schopni se nějak sebepoškodit, to já naštěstí nejsem,“ řekl Mach, který si odseděl dva a půl roku na Pankráci.

„Musel jsem to všechno přežít, ve vězení můžeš vyhrát jedině hlavou, svaly tam neplatí. Mně se to podařilo vyhrát hlavou a musím říct, že je to práce státozlodějů, lidí kolem Klause a ODS. Když se dnes podíváš na to, jakým způsobem oni dokážou člověka zničit, vykrást mu účty ve Švýcarsku, vyprat na těch účtech peníze z privatizace… V Credit Suisse jsem měl založeny dva účty. Když jsem se vrátil z vězení, tak z nich bylo 19 účtů a podúčtů a různých hypoték. Proběhlo tam podle mých informací zhruba 150 milionů dolarů,“ šokuje Mach a říká, že takové peníze na oněch účtech on sám nikdy neměl. „To vše bylo udělané proto, aby mě mohli takovým způsobem poškodit,“ dodává.

Kdo má dnes zájem na tom, aby Petr Mach skončil? „Myslím si, že dneska už to není o tom, abych skončil, ale o tom, abych dal pokoj. Já samozřejmě pokoj nedám. Bylo to z okruhu politiky, Klaus, Čermák, různí policajti. Prostě hrůza,“ uzavírá Mach. V kriminále mu prý někdo usiloval o život. „Byla to součást plánu těch, kteří zajistili, aby mě paní soudkyně Pacholíková poslala za neproclený automobil na 5,5 let do vězení. První měsíc mě dali naprosto protizákonně na samotku s odůvodněním, že je to pro moji bezpečnost. Potom zjistili, že takovým způsobem se mnou nemůžou jednat, právníci začali křičet a tak dále. Pak mě dali na celu se šesti vrahy. Jeden ten vrah mi zachránil život, protože jak jsme fasovali jídlo, tak jsem měl propíchané víčko od jogurtu. Chtěli mě otrávit. Já jsem otevřel ten jogurt, a když on viděl to víčko, tak po zkušenostech, které v životě měl, mě akorát praštil přes ruku a řekl: „Vole, nežer to!“ Zavolali jsme dozorce, a nikdy se nic nevyšetřilo,“ shrnuje příběh Petr Mach.

