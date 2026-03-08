Test novinářů: Zakázaná elektronika z Německa dorazila do Ruska

V ruských supermarketech po celém Německu je možné odesílat do Ruska balíčky prostřednictvím společnosti LS Logistics Solution GmbH, kterou založili bývalí zaměstnanci německé pobočky ruské státní pošty RusPost.
Firma provozuje sklad poblíž berlínského letiště Brandenburg, odkud jsou zásilky převáženy kamiony přes Polsko a Bělorusko do Moskvy a Petrohradu. Balíky jsou přitom maskovány jako zásilky uzbecké poštovní služby UzPost, která ačkoliv nemá povolení působit v Německu, nepodléhá sankcím Evropské unie.
Fungování celé sítě novináři sami otestovali.
Na konci prosince odeslali pět balíků adresovaných do Moskvy a Petrohradu, do nichž vložili znehodnocené elektronické součástky, které jsou podle sankcí Evropské unie zakázané. Při jejich odesílání ovšem uvedli, že balíky obsahují knihy, šály a čepice. Zaměstnanci supermarketů obsah zásilek nijak nekontrolovali, účtovali přibližně třináct eur za kilogram a odmítli vystavit účtenku.
Do každého balíku novináři umístili GPS zařízení, díky kterým mohli sledovat jejich pohyb. Balíčky doopravdy nejprve putovaly do skladu poblíž berlínského letiště a následně přes Polsko a Bělorusko dorazily do Ruska.
„Známe každou zastávku a odbočku na této trase, protože jsme poslali pět balíků a pomocí digitálních sledovacích zařízení jsme je sledovali – během nelegální cesty dlouhé 1 100 mil, která podkopává sankční režim, který evropští politici považují za svůj nejsilnější nástroj k vyvíjení politického tlaku na ruské vůdce oslabením ekonomiky jejich země,“ uvádějí novináři v článku zveřejněném na serveru POLITICO.
Společnost LS Logistics Solution GmbH porušování sankcí zásadně odmítla. Připustila ovšem, že nemůže zabránit zákazníkům v tom, aby jim podali nepravdivé informace o obsahu zásilek.
Ukrajinské úřady v reakci na výsledky investigace uvedly, že to nepřekvapuje. Vyslanec pro sankční politiku Vladyslav Vlasiuk na ukrajinské ambasádě v Berlíně uvedl, že o podobných schématech ukrajinská vláda získává informace pravidelně.
Spolkové ministerstvo hospodářství v reakci na odhalení investigace uvedlo, že existence vynalézavých logistických sítí obcházejících sankce je důkazem síly německého sankčního režimu. Pravděpodobně tedy podle ministerstva, protože dokazuje, že firmy musejí hledat složité způsoby, jak se sankcím vyhnout.
