Tichý start krize? Lidé vzali Deutsche Bank útokem, odklánějí úspory, tvrdí server

Deutsche Bank stojí podle portálu ZeroHedge před možným bankrotem. V několika minulých týdnech své investiční fondy začaly stahovat desítky firem, přičemž tento „run na banku“ kulminuje v těchto dnech při výběrech přesahujících miliardu dolarů denně. Je to reakce na velkou restrukturalizaci, která výrazně pozmění fungování banky, a také na myšlenku Deutsche Bank prodat své fondy francouzské BNP Paribas. Současná bankovní panika připomíná podobnou situaci dnes již zkrachovalé americké banky Lehman. Je s podivem, že ačkoliv světová média o tomto stavu čile informují, německá média k tématu mlčí.

Vlivný matematik a ekonom James Simons před nedávnem stáhl veškeré své investice z Deutsche Bank. Simons a jeho firma RenTec podle webu ZeroHedge zpravidla dokáže předvídat situaci na trhu dříve než ostatní. Proto je jejich odchod znepokojující a spekuluje se nad životností banky.

V Deutsche Bank v současnosti probíhá tzv. run na banku. To je mechanismus, kdy vkladatelé ztratí důvěru v banku, začnou hromadně vybírat svoje vklady, což může vést k bankrotu i do té doby bezproblémové banky, protože banka s částečnými rezervami nikdy nemůže vyplatit všechny vklady.

O situaci v Deutsche Bank informuje web ZeroHedge, který je jedním z nejčtenějších portálů, zabývajících se trhy a stojí za ním americko-bulharský podnikatel a finančník Daniel Ivandzijski.

V několika minulých dnech po vzoru RenTecu své investiční fondy začaly stahovat desítky firem, přičemž tento „run na banku“ kulminuje v těchto dnech při výběrech přesahujících miliardu dolarů denně.

Důvody odchodu jsou nasnadě. Deutsche Bank prochází velkou restrukturalizací, která výrazně pozmění fungování banky. Deutsche Bank zvažuje, že své rezervy ve výši 150 miliard eur převede spolu se svým know-how a se stovkami zaměstnanců pod francouzského bankovního giganta BNP Paribas.

Jelikož vzniklá bankovní panika stále nabírá na intenzitě, tlak na urychlení dohody s BNP je stále větší. Všichni se totiž stále více obávají, že Deutsche Bank spadne do insolvence a jejich investiční fondy zůstanou zmraženy, jako se to stalo v případě americké banky Lehman v roce 2008.

Takový obrovský obchod by zcela změnil poměr sil na světových bankovních trzích. Deutsche Bank by se z trhu zcela vytratila, zatímco francouzská BNP Paribas by se stala jedním z největších evropských hráčů na trhu.

Ovšem ani tento mega obchod zatím neodkáže zabránit klientům Deutsche Bank od dalších výběrů a tak se DB dále řítí směrem k insolvenci. Ve snaze zastavit run na banku se nejvyšší představitelé BNP sešli s významnými evropskými a americkými klienty, aby je přesvědčili, že není žádný důvod k odchodu.

Pokud se run na banku ihned nezastaví, hrozí kolaps DB a s tím i zmražení investičních fondů všech klientů, kteří ještě nestačili své fondy převést jinam. Jak ukazuje graf, který koluje světovými médii, podobnost s bankrotující americkou bankou Lehman je až příliš velká.

autor: jma