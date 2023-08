Tikající bomba. Česko se zaručilo za dluhy cizích zemí. Hrozí prý průšvih

Profesor Oldřich Rejnuš, ekonom, zhodnotil stav české ekonomiky. Nešetřil pesimistickými slovy, a to z mnoha důvodů. Konstatoval, že vlastní ekonomice škodí sama česká vláda, ale balvanem na noze podle jeho názoru pro nás je i Evropská unie a do třetice fakt, že se česká vláda zaručila za dluhy jiných zemí.

Český ekonom, vysokoškolský pedagog, původně plánovač generálního ředitelství ŠKODA Plzeň a dnes autor publikace Finanční trhy, profesor Oldřich Rejnuš, zavítal do pořadu Jany Bobošíkové Aby bylo jasno.

Hned na úvod konstatoval, že před rokem 1989 byla česká ekonomika centrálně plánovaná, byla těžkopádná, ale fungovala. Po roce 1989 do Česka dorazili Američané a ti zdůrazňovali, že je lepší přejít na ekonomiku tržní, která však vyžaduje dodržení dvou základních principů, bez nichž ona tržní ekonomika fakticky fungovat nemůže. Prvním principem je nedotknutelnost soukromého vlastnictví a druhým jsou fungující soudy, u nichž se může člověk dovolat spravedlnosti, má-li dojem, že se mu stala křivda.

Rejnuš má za to, že velký problém české ekonomiky tkví v tom, že neví, kam kráčí. Jedna strana něco vymyslí, potom přijdou volby a další strana to zruší. Takže investiční výstavba, a tak dále, to nemůže dost dobře fungovat, protože ty změny tomu strašně moc vadí,“ kroutil hlavou. Socialistická plánovaná ekonomika byla podle něj těžkopádná, ale šla jedním směrem. Dnes podle profesora vlastně nevíme, kam jdeme.

Když měl zhodnotit současný stav české ekonomiky, nešetřil pesimistickými slovy.

„Já současnou situaci české ekonomiky vidím velice, velice špatně,“ začal. Za strašnou považuje vysokou míru zadlužení Česka ve vztahu k HDP, což je dnes asi 44 procent, i když jedním dechem dodal, že v mnoha zemích EU je to ještě mnohem horší.

„Ale daleko horší je jiná věc. Horší je to, že ekonomika začíná stagnovat. Ty ukazatele jsou poměrové, takže pokud vám to HDP klesne, tak ty ukazatele vyletí nahoru, takže já si myslím, že dneska to zadlužování je enormní. A vidím tam ještě jednu daleko horší věc. Vláda přijímá některá opatření, kterými se zadlužuje i za dluh cizích zemí, což znamená, že pokud ty cizí země nezaplatí, tak ty závazkové úvěry, ty závazkové dluhy, ty vstoupí v platnost, a potom to může skokově naskočit,“ kroutil hlavou Rejnuš nad tím, že se Česko zadlužuje stále víc a stále rychleji.

České ekonomice nepomáhá ani to, že si Češi jezdí nakupovat potraviny do Polska, kde tedy také platí polské daně a česká kasa trpí. To je podle něj problém, za který z Rejnušova pohledu může současná vláda.

Aby toho nebylo málo, další problém vidí v EU, která podle jeho názoru vymýšlí spoustu blbostí, které my následně implementujeme do našeho právního řádu.

„Nejhorší na tom všem je, že se na tom podílejí i naši zástupci,“ uhodil na české europoslance. „Já osobně považuji EU za velký balvan, který všechno brzdí a nejlepší by bylo, aby skončila, jako skončila Římská říše,“ vyjádřil své přání.

„Jako největší zlo vidím eurozónu, protože eurozóna znamená, že vám seberou poslední možnost, jak řídit ekonomiku. A jestliže si představíte, že Evropská centrální banka vůbec nefunguje, ani fungovat nemůže a jen hasí to, co se kde stalo, když máte ekonomicky silnější sever a slabší jih, tak musí fungovat nějaký přesun ze severu na jih. Dokud to táhli Němci, tak to ještě nějak šlo, ale Němci se teď ocitají v problémech,“ hřměl profesor.

Dal jeden konkrétní příklad. Kdyby Řecko neplatilo eurem a mělo vlastní měnu, tak by jednoho dne zkrachovalo, devalvovalo svou měnu, všichni by tam jeli na dovolenou, což by řeckou ekonomiku oživilo a česká ekonomika by se postupně postavila na nohy.

Další ranou pro ekonomiku je podle něj Green Deal. „Green Deal to je kupa nesmyslů, která se řeší ve prospěch někoho,“ pokračoval v kanonádě. Ekonomický svět dnes podle jeho názoru řídí nadnárodní korporace, které jen Green Deal využívají.

