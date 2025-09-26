Tlak na digitalizaci nesmí ohrožovat právo na osobní kontakt. Konečná na to chce prosadit zákon

„Datové schránky, tlak na internet banking, on-line formuláře, aplikace, bez níž nedostanete slevu v obchodě. Zkrátka všude tlak na to být on-line. To je realita aktuální doby,“ uvedla Konečná ve videu, které zveřejnilo hnutí STAČILO!.
Podle Konečné nejde jen o problém starších občanů: „Zejména starší generace má v tomto obrovském množství novinek často problém normálně fungovat. Ale nemyslete si, že se to týká jen starší generace. 20 % generace Z, tedy každý pátý člověk okolo dvaceti let, považuje za důležité možnost žít off-line.“
Hnutí STAČILO! chce proto do právního řádu prosadit jasná pravidla, která zaručí svobodu volby způsobu jednání s úřady, bankami i firmami. „Prosazujeme, aby bylo uzákoněno, že své záležitosti máte právo řešit osobně. Na úřadech, v bankách i jinde. Abyste si mohli vybrat, zda použijete počítač, nebo starou, dobrou tužku a papír,“ vysvětluje Konečná.
Občan musí mít právo rozhodnout se, zda chce hovořit s chatbotem, nebo s reálným člověkem. „Abyste nemuseli mít aplikaci k tomu, že chcete zboží ve slevě. A také, aby vás nikdo nemohl nutit dávat své peníze do banky. I proto chceme dát do českého právního řádu právo na platbu v hotovosti,“ dodává lídryně hnutí STAČILO!.
Hnutí tímto krokem reaguje na trend, kdy stát i soukromé firmy stále více zavádějí povinné digitální systémy. Výsledkem je, že lidé bez přístupu k moderním technologiím – nebo ti, kteří si chtějí zachovat analogový životní styl – jsou diskriminováni.
autor: Jan Procházka