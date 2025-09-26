Tlak na digitalizaci nesmí ohrožovat právo na osobní kontakt. Konečná na to chce prosadit zákon

26.09.2025 10:55 | Monitoring

Digitalizace má své výhody, ale nesmí se stát nástrojem nátlaku. Lídryně hnutí STAČILO! Kateřina Konečná varuje, že současný systém nutí občany do on-line světa i tam, kde si přejí zůstat off-line. Podle ní je na čase uzákonit právo na osobní vyřizování věcí, placení v hotovosti i odmítnutí digitálních aplikací jako podmínky pro slevu v obchodě.

Tlak na digitalizaci nesmí ohrožovat právo na osobní kontakt. Konečná na to chce prosadit zákon
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

„Datové schránky, tlak na internet banking, on-line formuláře, aplikace, bez níž nedostanete slevu v obchodě. Zkrátka všude tlak na to být on-line. To je realita aktuální doby,“ uvedla Konečná ve videu, které zveřejnilo hnutí STAČILO!.

Podle Konečné nejde jen o problém starších občanů: „Zejména starší generace má v tomto obrovském množství novinek často problém normálně fungovat. Ale nemyslete si, že se to týká jen starší generace. 20 % generace Z, tedy každý pátý člověk okolo dvaceti let, považuje za důležité možnost žít off-line.“

Hnutí STAČILO! chce proto do právního řádu prosadit jasná pravidla, která zaručí svobodu volby způsobu jednání s úřady, bankami i firmami. „Prosazujeme, aby bylo uzákoněno, že své záležitosti máte právo řešit osobně. Na úřadech, v bankách i jinde. Abyste si mohli vybrat, zda použijete počítač, nebo starou, dobrou tužku a papír,“ vysvětluje Konečná.

Občan musí mít právo rozhodnout se, zda chce hovořit s chatbotem, nebo s reálným člověkem. „Abyste nemuseli mít aplikaci k tomu, že chcete zboží ve slevě. A také, aby vás nikdo nemohl nutit dávat své peníze do banky. I proto chceme dát do českého právního řádu právo na platbu v hotovosti,“ dodává lídryně hnutí STAČILO!.

Hnutí tímto krokem reaguje na trend, kdy stát i soukromé firmy stále více zavádějí povinné digitální systémy. Výsledkem je, že lidé bez přístupu k moderním technologiím – nebo ti, kteří si chtějí zachovat analogový životní styl – jsou diskriminováni.

Psali jsme:

Vyděšený Fiala. Až skončí, začne vítr. Konečná tuší, co vyplave po volbách
Rakušan zveřejnil video z Bratislavy. Konečná: Měl raději řešit policii, hasiče a poštu
„Sauna, kokain a Viagra. Tolik k vládě slušnosti,“ vzkazuje Konečná
Pozvali Konečnou, pozvali Rajchla. A pak začalo na ČT peklo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

digitalizace , Konečná

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má být zaručeno právo fingovat off-line?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Procházka

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Jestli máte řešení na nejpalčivější problémy, což tvrdíte

Proč jste s nimi nepřišli teď? Uvědomujete si, že třeba dostupnost bydlení je čím dál větší problém, který se stupňuje i za této vaší vlády? Proč vám věřit, že když jste ho nevyřešili teď, vyřešíte ho po volbách?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Žaludy jsou velice prospěšnou superpotravinouŽaludy jsou velice prospěšnou superpotravinou Udržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahůUdržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Já čísla neřeším. „Čistička“ Decroix nevěděla, pak zuřila

9:53 Já čísla neřeším. „Čistička“ Decroix nevěděla, pak zuřila

V podcastu Na dračku se u Sabiny Dračkové střetly ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) a předs…