To Babiše rozesmálo. Fiala vzal roli moderátora a položil otázku

Premiér Petr Fiala v úvodu debaty vyzdvihl, co považuje za svůj největší úspěch. „Zvládli jsme největší bezpečnostní a finanční krizi v historii naší České republiky. Zvládli jsme ji dobře. Dnes naše ekonomika roste. Máme lepší čísla než většina zemí Evropské unie. Ať i ti občané, kteří to zlepšení ještě nepocítili na svých domácích rozpočtech ve svých peněženkách, tak to brzy pocítí. Myslím, že to je dobrá zpráva pro všechny,“ uvedl.
Poté si vzal slovo Andrej Babiš a premiérovi předal symbolický dárek. „Mám pro vás českou vlajku. Vy ji nikde nenosíte? Nevím proč. Tohle je souboj příštího českého premiéra. Tak mohl byste si ji připnout, aby to bylo vyvážené,“ řekl Babiš a podal Fialovi připínací odznak české vlajky na klopu. Premiér reagoval s důrazem na vlastní politiku. „Českou vlajku na klopě sice vždycky nemám, ale zato se vždycky starám o české národní zájmy, ne o zájmy Maďarska nebo svých firem. A to si myslím, že je pro občany důležité,“ uvedl Fiala, který si dárek převzal.
Naopak Andrej Babiš odmítl, že Fialova vláda je úspěšná. „Vaše vláda nezvládla ceny energií a totálně jste selhali ohledně předsednictví České republiky. Nezabránili jste migračním tlakům,“ řekl šéf hnutí ANO, který kritizoval i emisní povolenky ETS 2.
Oba politici měli před sebou hromadu dokumentů, debata se chvílemi jevila jako souboj grafů a plakátů, kterými se snažili dokládat svá tvrzení. Fiala vytahoval grafy, Babiš zase upozorňoval na schodky státního rozpočtu a energetické údaje.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš obvinil kabinet Petra Fialy z odpovědnosti za krizi. „Tahle vláda neměla žádnou krizi. Ona ji způsobila. Způsobila ji tím, že nezastropovala ceny energií, takže ta inflace vyletěla na 19 %. Navýšila státní dluh,“ prohlásil. Petra Fialu opakovaně obviňoval, že manipuluje čísly.
Stejně jako ve včerejší debatě na CNN Prima NEWS působil premiér Petr Fiala velmi aktivně. Často vstupoval i moderátorovi do řeči a reagoval přímo na Andreje Babiše, až jej musel moderátor Rey Koranteng upozornit, aby kladení otázek na Babiše nechal na něm.
Televize Nova do debaty zařadila i názory občanů, kteří na ulici kritizovali vládu za pomoc Ukrajincům na úkor českých občanů. Ve studiu však premiér Petr Fiala politiku kabinetu hájil. „Integraci uprchlíků z Ukrajiny jsme zvládli. Zdůrazňuji, že odvádějí do státní pokladny dvakrát větší objem peněz, než jaká je naše pomoc,“ uvedl předseda vlády.
Následně se Babiš pustil do Fialy kvůli chvále na ekonomický růst. „Růst, kterým se chlubí, tak za tři roky je menší než růst za náš jeden rok,“ poznamenal Babiš. Fiala okamžitě reagoval s tím, že hodnoty je třeba měřit v procentech HDP. Odmítl Babišovu kritiku a znovu ukazoval své grafy. Babiš se mu ale vysmál: „My jsme byli v plusu, on byl v minusu, a ještě to ukazuje,“ kroutil hlavou expremiér.
Zmínil také ministra dopravy Martina Kupku. „Pan Kupka zmizel,“ poznamenal se smíchem Babiš. Na to mu premiér Fiala okamžitě skočil do řeči: „Kam zmizel? Vždyť tady je.“ Babiš ale trval na svém. Podle něj se ministr raději schovává a nepřišel ani na tiskovou konferenci, protože do rozpočtu nedostal dostatek peněz na potřebné investice.
Fiala se proti kritice ohledně dopravy bránil konkrétními čísly. „V posledních letech dáváme 150 miliard korun do dopravní infrastruktury. Postavili jsme 200 kilometrů dálnic. Za vás nebylo ani 100,“ hájil se premiér a při tom zvedal varovně prst směrem k Babišovi. Do roku 2033 podle něj bude dostavěna celá dálniční síť v České republice.
Expremiér se ale bez přestání smál a osočoval Fialu, že lže. Tvrdil, že zásluhy na výstavbě dálnic má hnutí ANO, zatímco koalice SPOLU podle něj „jenom stříhá pásky“. „Milé děti, co vás učí ve škole? Jak dlouho trvá výstavba dálnice? Jedenáct let? My jsme to snížili na osm a půl. A když jsem se stal ministrem financí, tak nám Stanjura nechal 800 metrů rozestavěných dálnic. Panu Fialovi jsme v prosinci 2021 předali 300 kilometrů, z toho 150 ve výstavbě a samozřejmě 150 v přípravě,“ sdělil Babiš. Fiala během debaty neustále reagoval přímo na Babiše, často se k němu obracel i v jeho projevech.
Řešila se i otázka daní. Fialova vláda porušila svůj slib z počátku volebního období, kdy tvrdila, že daně zvyšovat nebude. Babiš sliboval, že pokud se hnutí ANO dostane k moci, bude daně snižovat. Premiér Fiala připustil, že ho krok vlády ve věci zvyšování daní mrzí. „Stavím se k tomu jako chlap, čelem, mrzí mě to,“ uvedl s tím, že kabinet už do daní sahat nechce. Zároveň ale připustil, že k navýšení by mohlo dojít v případě spotřebních daní, pokud by to bylo nezbytné.
Fialu obvinil, že lhal úplně ve všem. „Lhal o poplatcích na Českou televizi a rozhlas, lhal o věku odchodu do důchodu, lhal o zadlužení, lhal, že bude jeho vláda šetřit. Vy jste lhal o všem, vy jste lhal o migračním paktu, vy jste lhal o všem a vy jste absolutně nedůvěryhodní a já nechápu. Zradili jste vlastní voliče, kdo by vám ještě mohl věřit,“ prohlásil Babiš. Během debaty dokonce směrem k premiérovi přednesl krátkou rýmovačku. „Lhal včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS,“ řekl posměšně s tím, že lidé tuto „písničku“ dobře znají.
Fiala si naopak stěžoval na Babišův přístup. „Pane Babiši, tak teď jste lhal vy ve všem. Co kdybyste se na mě někdy podíval?“ vyčetl mu premiér a připomněl, že i ve včerejší debatě na CNN Prima NEWS se Babiš díval celou dobu raději do papírů a ani jednou mu nepohlédl do očí.
V jedné z nejvyhrocenějších částí debaty se oba politici střetli nad cenami energií, které Babiš opakovaně označoval za selhání Fialovy vlády. „Nikdy nedovolíme, aby se Česká republika stala dovozcem elektřiny,“ zdůraznil Babiš. Poukázal, že jenom dva členské státy Evropy vyvážejí, a sice Česko a Francie. „My počkáme, až začnou Dukovany, neodstavíme uhelné elektrárny, takže máme to promyšlené,“ řekl Babiš. Premiér jen nevěřícně kroutil hlavou. „To jsou úplné nesmysly. Vy vůbec nevíte, jak se s tou energií obchoduje. Mimochodem, pokud jde o ten dovoz a vývoz, ano, my jsme exportér elektřiny, ale ne pořád,“ oponoval Fiala.
Debata se stočila i ke Green Dealu a emisním povolenkám. Premiér Fiala zdůraznil svůj postoj: „Byl jsem vždy proti Green Dealu,“ uvedl. Emisní povolenky ETS 2 zpochybňoval. „Mám většinu na to, že se budou zastropovat. Devatenáct států s tím chce něco dělat. Moje vláda je nezavede,“ ujistil. Andrej Babiš se ale jen smál a psal si poznámky. „Pan Fiala neví, o čem mluví, je to jen PR. Zase obere občany o peníze, tak jak to dělá,“ poznamenal expremiér.
Velkým tématem debaty bylo i bydlení. Premiér Fiala připomněl kroky své vlády: „Jsou tu dlouhé povolovací lhůty, proto jsme upravili stavební zákon. Je potřeba dělat ale i další věci, některé už fungují. Například převádíme státní pozemky, které stát nepotřebuje, obcím s podmínkou, že na nich budou stavět byty,“ uvedl.
Andrej Babiš chce podporovat nejen výstavbu bytů, ale i nájemní bydlení. „Jako stát začneme stavět byty například pro naše vojáky, policisty, hasiče, celníky nebo sestřičky v rámci podpořeného družstevního bydlení. Je strašně důležité řešit nájmy, protože to první potrvá delší čas,“ vysvětlil s tím, že se chce inspirovat v Portugalsku a podpořit dlouhodobé pronájmy. Podle něj kabinet dostupné bydlení „zničil“. Upozornil, že povolovací řízení nesmí trvat šest let, ale maximálně půl roku.
Premiér Fiala zároveň připustil, že jeho vláda nezvládla digitalizaci stavebního řízení. „Hlásím se k tomu ne hrdě, ale se smutkem. Vyvodil jsem z toho také personální odpovědnost a stálo to i účast jedné strany ve vládě,“ uvedl. Zmínil, že k tomu došlo poté, co se ukázalo, že ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš podle něj není schopen a nemá žádný plán, jak digitalizaci stavebního řízení napravit.
Na přetřes přišlo i téma obrany a bezpečnosti. Premiér Fiala zopakoval, že největší hrozbou je ruská agrese. Proto je podle něj nutné podporovat Ukrajinu a vydávat peníze na obranu. Andrej Babiš k tomu dodal, že mezi hrozby pro Českou republiku patří i nelegální migrace nebo riziko blackoutu. A připojil i ostrý politický vzkaz: „Největším rizikem je pokračování vlády Petra Fialy.“ Kritizoval kabinet také za to, že letos nedokázal vydat na obranu ani dvě procenta HDP.
Bývalý premiér Andrej Babiš se ostře vymezil i vůči migrační politice vlády. Vyčítal premiéru a ministru vnitra, že podporují migrační pakt, který je podle něj „pozvánkou pro migranty“. „Migrační pakt od Fialy a Rakušana je pozvánkou pro nelegální migranty. A přitom nevyřídili ani euro,“ uvedl. Zároveň prohlásil, že chce obnovit spolupráci visegrádské čtyřky. Ukazoval přitom na Fialu s tím, že právě on V4 rozbil a místo spolupráce „jenom straší“.
„V České republice máme méně nelegálních migrantů než dřív. Je to proto, že jsme zastavili západobalkánskou trasu díky naší dobré spolupráci se Slovenskem, Maďarskem a také Srbskem,“ hájil se předseda vlády v otázce migrace.
Na závěr debaty dostali oba politici otázku, aby řekli jednu pozitivní věc o svém soupeři. Andrej Babiš uvedl, že Petr Fiala je „dobrý učitel, umí dobře mluvit“, přičemž rozhazoval rukama a smál se. Ještě dodal, že by si přál, aby premiér nosil připnutou českou vlajku. Fiala na oplátku ocenil u Babiše jeho nasazení. „Houževnatost, vytrvalost, že do toho ještě ve svém věku jde,“ uvedl předseda vlády.
