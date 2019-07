To bude asi moje poslední schůzka. Babiš vyhlíží rozhovor se Zemanem

„Půjdu na schůzku s panem prezidentem. Podle mého názoru už to bude asi moje poslední schůzka, protože pokud to nevyřešíme teď, tak už to zkrátka nevyřešíme,“ řekl nejprve Babiš. Posléze ale zmínil, že se to týká spíše prázdnin. „Od 1. srpna má celá vláda dovolenou, to znamená, že většina ministrů je mimo Českou republiku, já taky. Takže pokud by se to řešení nenašlo, pravděpodobně budeme pokračovat po prázdninách,“ dodal. Předseda vlády předpokládá, že se Zemanem bude hovořit i předseda ČSSD Jan Hamáček.

Babiš s Hamáčkem po úterním setkání novinářům sdělili, že o schůzku kvůli sporu o výměnu ministra kultury požádají prezidenta společně. Podle šéfa ČSSD je ale v pořádku, že tak Babiš učinil sám. Premiér ho o tom předem informoval.

Zeman při poslední schůzce s Hamáčkem 12. července uvedl, že je připraven k 31. červenci vyhovět Babišově návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Hamáček tehdy také řekl, že ohledně nominanta ČSSD na ministra Michala Šmardy Zeman vyčká na rozhodnutí pondělního předsednictva ČSSD. To potvrdilo setrvání na dosavadních návrzích ČSSD. Zeman minulý týden podle Hamáčka nicméně neřekl, zda bude pondělní rozhodnutí předsednictva respektovat.

autor: mp