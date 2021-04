To by Kúdela zíral. Hráč dostal pěstí během zápasu, před kamerou ČT. Trest? Směšný

reklama

Na záběrech je vidět, že se Pekárek po úderu téměř svalí k zemi, načež se Dunans dál vydává k němu, v tom již však přibíhají další hráči a chytají jej.



Pekárek později připustil, že zřejmě amerického hráče nechtěně trefil, následný útok od Dunanse vůbec neočekával. „To, co ale pak udělal Dunans, bylo poslední, co jsem očekával. Byl jsem v šoku, vůbec jsem nečekal, že by se něco takového mohlo stát,“ řekl podle serveru iDNES.cz napadený hráč.

Video z incidentu:

Čtvrtfinálový duel Kolína s Pardubicemi přinesl skvělý basketbal, ale i jeden kontroverzní moment. Pardubický T. J. Dunans po jednom ze soubojů neudržel nervy na uzdě a pěstí udeřil do obličeje domácího Davida Pekárka, za což byl okamžitě vyloučen. https://t.co/okBptkMogB pic.twitter.com/JTYFzQAyDh — ČT sport (@sportCT) April 26, 2021

Hráč černé pleti, který na Pekárka zaútočil, si později na svých sociálních sítích ještě postěžoval, že mu kvůli jeho výpadu proti kolínskému basketbalistovi následně chodily rasistické zprávy od rozhořčených lidí. Sám se za svůj útok nikterak neomluvil, jediné vysvětlení, které k incidentu poskytl, je pouze to, že ho měl Pekárek uhodit loktem do pusy.

FOTO: Vskutku stručné okomentování incidentu Dunansem.



Co však mnohé na celé věci šokovalo, byl trest pro Dunanse, za napadení totiž dostal zákaz pouze na čtyři zápasy a pokutu 7 500 tisíc korun s náhradou nákladů ve výši dvou tisíc. Podle stanov disciplinární komise Asociace ligových klubů jde za prohřešek tohoto druhu o maximální možný trest.



A to i přesto, že se Dunans podobného agresivního chování nedopustil poprvé, podobný útok již předvedl v loňském roce v prosinci při zápasu v Brně, basketbalista Radek Farský tehdy dokonce skončil po útoku ležet na zemi.

Thomas #Dunans alias @TJ_Grindmannn z @beksapardubice včera v @KooperativaNBL bohužel neexplodoval poprvé. Něco podobného jako včera v Kolíně předvedl už v 7. 12. 2020 v Brně. Tehdy to odnesl po těsné obraně @radekfarsky, včera David Pekárek. Zdroj: https://t.co/G2vyAcOUno pic.twitter.com/gjJL1rXcPF — Tomáš Budka (@TomasBudka) April 27, 2021

Nepoměr trestů za skutky, jež mohou skončit těžkým ublížením na zdraví, tak dává vzpomenout na ještě stále velice živou kauzu ohledně desetizápasového trestu pro fotbalistu Slavie Ondřeje Kúdelu od UEFA. Takto ostrý trest dostal pouze za nepotvrzenou, údajně rasistickou nadávku na hráče skotských Rangers Glena Kamaru. Naopak Kamara, jenž poté Kúdelu napadl, a to dokonce po zápase, si odnesl jen distanc na tři zápasy.

Kúdela přiznal, že se na adresu Glena Kamary vyjadřoval, jak neměl, ale důrazně odmítl, že by sáhl k nějakým rasistickým nadávkám.



UEFA dala jasně najevo, že chce více trestat i jen údajný rasismus bez důkazů nežli fyzická napadení, také prostřednictvím trestu pro útočníka Roofa, jenž slavistickému brankáři Kolářovi zlomil brutálním kopem lebeční kost. Za napadení, které mohlo pro Koláře znamenat i doživotní následky, si odnesl zákaz na pouhé čtyři zápasy. Fotogalerie: - Ministerstvo sportu

Incident Kúdely může mít kromě hřiště i právní dohru, incident vyšetřuje i skotská policie a podle právníka Kamary připravuje podklady pro obvinění slávistického fotbalisty ze zločinného rasistického chování, za které by, bude-li uznán vinným, mohl dostat finanční trest nebo by si mohl posedět až půl roku ve vězení. Tedy za předpokladu, že by s tím sám fotbalista souhlasil, nemůže být totiž vydán do Velké Británie bez svého souhlasu.



Kamarův právník Aamer Anwar se kvůli incidentu pustil i do České republiky a do kanceláře Hradu, která se Kúdely zastala. Kancléře Vratislava Mynáře za jeho dopis na UEFA, ve kterém kancléř protestoval proti trestu pro Ondřeje Kúdelu, Anwar nařkl, že „páchne rasismem“ a že jeho prohlášení vypadá jak od nějakého pravicového extremisty. „Tento dopis občas hraničí až se šílenstvím a důrazně žádám prezidenta České republiky, aby se od něj distancoval,“ tweetoval skotský jurista. Přimíchal do toho i romskou komunitu v ČR, která podle něj rovněž pociťuje atmosféru strachu a rasismu.

1/ 10????This ‘hysterical’ letter by HQ of President Czech Republic, claims Kudela’s UEFA’s tokenistic 10-game ban by @UEFA for racism against @GlenKamara4 was “just to fulfill the perverted expectations of a small group of activists.” Translation????https://t.co/Jmr5hkiLUf — Aamer Anwar?????#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) April 15, 2021

Psali jsme: Hanba vám, vzkazuje skotský právník Kamary do ČR. Chce vydat Kúdelu, jenže to nepůjde Psali jsme: Další výbuchy kolem Kúdely: Jsme z toho Východu, občané druhé kategorie... Hráč tmavé pleti věrohodnější než ten bílé pleti „Černoch víc než běloch“. Slavia a Parlament: Cizina se bude divit Okamura k trestu pro Kúdelu: Semknout se, odmítnout diskriminaci českého fotbalu. A to jsem poloviční Japonec... Hrad bránil Slavii. Zděšení kavárny. A od Zemana teď hřmí podruhé

