To česká média zvorala. Musí se omlouvat. Útok na Trumpa se vymstil

Česká televize právě vysílá seriál Příběh služebnice, který se odehrává v prostředí šílené teokratické diktatury, která ze žen dělá bezprávné otrokyně a tvůrci se vyžívají v naturalistickém zobrazování poprav.

Pro spisovatelku Margaret Atwoodovou, která dílo stvořila, byla podle novinářů inspirací americká katolická sekta People od Praise (Lidé chvály). A k této společnosti má patřit i soudkyně a profesorka práva Amy Coney Barrettová, katolička a matka sedmi dětí, kterou před několika dny Donald Trump navrhl na uvolněné místo v Nejvyšším soudě. Pokud Barrettovou schválí Senát (ve kterém Republikáni mají většinu), stane se novou členkou devítičlenného tribunálu, který zásadně ovlivňuje veřejné dění v USA.

Seznam Zprávy kandidátku prezentovaly v článku s titulkem upomínajícím na její liberálně pokrokovou (a i tradicionalisty respektovanou) předchůdkyni Ruth Bader Ginsburgovou: „Notorius RBG zlepšila život Američanek. Trump chce místo ní členku sekty“.

V textu pak autorky kandidátku představují: „Federální soudkyně, která je známá svými ultrakonzervativními postoji a také tím, že je podle zjištění amerického listu The New York Times členkou křesťanské skupiny People of Praise. O té se často mluví spíše jako o sektě“. A následně se hrozí, že by to mohlo ohrozit „křehká práva amerických žen“.

Deník N rovnou napsal, že „Barrettová je členkou náboženského sdružení, jež inspirovalo Margaret Atwoodovou k napsání románu Příběh služebnice.“

Novinky.cz napsaly, že podle svých kritiků by konzervativní Barrettová „nejraději přetavila v realitu totalitní vizi USA z románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice, kde jsou ženy násilně nuceny do plození dětí“.

A nakonec ještě IDNES.cz: „Ortodoxní křesťanka má přitom kořeny v hnutí, jehož zásady připomínají život v díle Příběh služebnice. Lidskoprávní organizace se proto obávají o budoucnost potratů“.

Po všech těchto textech považovali tvůrci webu Konzervativní noviny za vhodné do debaty vstoupit a poskytnout pražské novinářské elitě základní rychlokurs katolických společenství. Komunita People of Praise, ke které se soudkyně Barrettová hlásí (či v minulosti hlásila), není žádnou totalitářskou sektou, ale běžným křesťanským sdružením. Hlásil se k němu například i kardinál Miloslav Vlk, jinak hvězda všech pražských kaváren.

Psali jsme: Lidé, vybírejte příště prezidenta lépe. Kardinál Vlk a další preláti se pustili do Zemana Kardinál Vlk: Neslýchaná hrubost a diskriminace, že nám Zeman nechce dát dům na Hradě. Dejme to k soudu Kardinál Vlk: Zeman kádruje jako KSČ. Podporuji Putnu Kardinál Vlk: Zeman kádruje jako KSČ. Podporuji Putnu

V rámci organizace bylo krátkodobě zaznamenáno, že se její členky mezi sebou nazývají „služebnice“, což je ale v křesťanských komunitách zcela běžný termín, jehož původní význam nemá nic společného se šílenými realiemi, do kterých jej zasadila spisovatelka Atwoodová.

A nakonec Konzervativní noviny vyvracejí ten hlavní fake – spisovatelka jako svůj inspirační zdroj pro totalitní komunitu nikdy nejmenovala organizaci People od Praise, ale sektu People od Hope (Lidé naděje), která prosazovala křesťanské ideje na úplně jiné úrovni.

Jak hořce poznamenávají Konzervativní noviny, pro liberální redaktory jsou zjevně všichni křesťané „osoby z Marsu“, takže jim i takto zásadní rozdíly splývají.

„Fungovalo by to stejně, kdyby nějaké pravicové médium vypustilo do světa zprávu, že liberální soudkyně Ruth Ginsbergová si ve sklepě Nejvyššího soudu smažila děti k večeři? Asi sotva, hned by se rozsvítila v mozku kontrolka. Nějak automaticky by každého napadlo, že to je hloupost. Ale spojení úspěšné soudkyně, oblíbené profesorky práva a obětavé matky, ženy, která by přitom mohla být vzorem všem feministkám v oblasti sladění pracovního a profesního života, s naprosto děsivou vizí totalitní společnosti projde zjevně bez sebemenšího zaváhání,“ dodávají zklamaně Konzervativní noviny.

Deník N po zjištění skutečného stavu věcí doplnil svůj text o svéráznou omluvu: „Dřívější verze tohoto textu uváděla konzervativní křesťanskou skupinu People of Praise, do níž soudkyně Barrettová patří, jako jedinou inspiraci spisovatelky Margaret Atwoodové. Časopis Newsweek i agentura Reuters to později pozměnily, že ač se ženám v této církvi říkalo stejně jako v seriálu, tedy „služebnice“, spisovatelka vycházela z praxe více druhů těchto křesťanských uskupení, například i People of Hope. Za nepřesnost se omlouváme.“

Stejná autorka pak ve svém dalším textu „Matka Tereza, nebo konzervativní bojovnice? Proč Trumpův výběr soudkyně vyvolává spory“ pokračovala ve výčtu konzervativních úchylek Trumpovy nominantky připomenutím, že přednášela studentům na semináři organizace, která chce „kriminalizovat homosexualitu“.

I zde Konzervativní noviny dodávají kontext. Zmíněná organizace AFD (Alliance Defending Freedom) mimo jiné podporuje osoby, které stanou před soudem v rámci současných kulturních válek. Takto se aktivně zapojila například do slavného a sledovaného sporu Obergefell vs. Hodges, který se v roce 2015 dostal až před Nejvyšší soud USA a řešilo se v něm, zda je právo na stejnopohlavní manželství garantováno Ústavou nebo si mohou státy Unie samy rozhodnout, jestli jej povolí. Aktivní účast v rámci sledovaného soudního případu však lze stěží považovat za „kriminalizaci homosexuality“.

Navíc veškerá „spolupráce“ soudkyně Barrettové s organizací měla spočívat v tom, že dvakrát na jejich akci vystoupila s přednáškou (zaměřenou na studenty práva) a za každou z nich obdržela honorář 100 dolarů.

