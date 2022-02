To je finále. Kauza „otravte Okamuru“ končí nečekaně

reklama

„Už je to všude možně po internetu, že mně osobně dnes ráno vyhrožoval, vyhrožoval mi smrtí představitel TOP 09, navrhl to představitel TOP 09 a primář sokolovské nemocnice Martin Straka, který po sněmovní rozpravě o pandemickém zákoně navrhl přidat Tomiu Okamurovi do pití kyanid a otrávit ho. Samozřejmě už to bude řešit policie. Takže tento člověk, který je přímo spojený s TOP 09, tak takovýmto způsobem chce řešit situaci. Takovýmto způsobem jste zfanatizovali, nebo už to možná fanatici byli, to je otázka, ale to je takový extremismus, to je tak extremistické, jestli je někdo extremista, tak je to, tak je to podle mého názoru tento člověk. Protože vyhrožovat po debatě ve Sněmovně o pandemickém zákonu, že mně mají přidat do pití kyanid, a přímo i ten twitterový příspěvek běhá už i po médiích, já ho mám stažený v mobilu, a otrávit mě. A řekl to v souvislosti té tento člověk,“ vymezoval se Okamura. Dodal, že by se nechtěl „dostat Strakovi pod ruku“.

Primář Martin Straka

Psali jsme: Smrt Okamurovi. „Očkovací“ doktor ho chtěl trávit, je dusno

"Veřejně byste tady měli odsoudit jmenovitě jednání tohoto člověka. Ne, nikdo z vás to neudělal. Tak doufám, že to někdo z vás udělá. Je to úplně otřesné, do jakého extremismu nás tady zavádí lidé spojení se stranou TOP 09. Já mám z toho úplně... Já, když jsem to četl, že mi někdo vyhrožuje, že mi má dát do pití kyanid a zabít mě, to opravdu mi připadá absolutně za hranou,“ nabádal koaliční poslance.

Na plénu Sněmovny došlo na Martina Straku až okolo desáté hodiny večerní, na sociálních sítích ovšem Okamura reagoval už ráno. A TOP 09 po něm chtěla omluvu, protože Straka prý členem TOP 09 již není. Nicméně, ve volbách v roce 2018 byl za TOP 09 zvolen do zastupitelstva Dobřan a ještě v říjnu roku 2020 se k němu plzeňská TOP 09 hlásila jako „k našemu zastupiteli“.

Pane poslanče, Martin Straka není členem TOP 09 a žádáme tak o omluvu za lživé obvinění. — TOP 09 (@TOP09cz) February 16, 2022

Martin Straka si také nesouhlasných reakcí všiml. „Hele, děje se něco? Já jen že už volali 4 jednozubci, že ma zabiju,“ ptal se včera odpoledne s narážkou na demonstranty před Sněmovnou. „Rychleji píšete, než přemýšlíte. Pokud (právem) hejtujeme druhé za symbolické šibenice, tak nemůžeme dělat to samé. A nepomůže říkat, že ‚my‘ to myslíme v nadsázce a jako vtip, kdežto oni vážně…“ sdělil mu další lékař, Pavel Jindra z FN Plzeň.

A sokolovský primář souhlasil. „Plácl jsem nadsázku, jakože gutalax je málo... já přece lidi léčím, netrávím... Nicméně radši už budu držet hubu,“ distancoval se. Primář hematologicko-onkologického oddělení ho ujistil, že on jeho nadsázku chápe, ale upozornil ho, že tím Okamurovi zbytečně nahrál. Straka uvedl, že by dotyčnou hlášku vzal zpátky. „Vždyť už jsem psal, že souhlasím, že jsem to posral, vůbec mi to nenapadlo. Sociální blb,“ sypal si popel na hlavu. A doplnil, že ho výhrůžky smrtí naštvaly.

Psali jsme: Jsme parlamentní demokracie, ne koaliční. Senátor dosvědčuje, jak se protlačuje „Panda“ Norimberské zákony! SPD přitvrdila. A částečně uspěla Ministr Válek: Pandemický zákon v žádném případě neomezuje občany Fiala po vládě: Úpadek politické kultury. A pandemický zákon potřebujeme

