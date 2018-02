To je lež, rozčílila se Šlechtová u Tvarůžkové

Karla Šlechtová už za působení ve své funkci ministryně obrany navštívila několik vojenských posádek a byla na misi v Afghánistánu, kde si schopnosti českých vojáků prý velmi pochvalují. „Vojáci jsou sdílní, ukazují mi svou techniku, říkají mi, co nejvíce potřebují. Co se týká navštěvy Afghánistánu, tak to byla velmi úspěšná mise. Chtěla jsem na vlastní oči vidět, co vše tam dělají a k čemu tam jsou,“ řekla ministryně.

Prozradila také, že se jí během návstěvy Afghánistánu podařila i některá politická jednání s ministrem obrany a premiérem Afghánistánu. Setkala se prý i s největším šéfem NATO mise. „Ministr i premiér naše vojáky a republiku chválili a šéf NATO mise generál Nicholson je chválil neskutečným způsobem. Jsem pyšná,“ uvedla.

Ještě před pěti lety, kdy se snižoval rozpočet, bylo ministerstvo obrany resortem, kde se nejvíce škrtalo. Nyní se prý daří rozpočet neustále navyšovat. „Každá politická skupina má trochu jiné zájmy a naplánovat dlouhodobě zakázku je na ministerstvu obrany na několik let, ne měsíců,“ uvedla Šlechtová, která je ráda, že nyní ministerstvo obrany včetně Armády České republiky disponuje koncepcí výstavby celé armády až do roku 2025 a 2030.

Mise jsou podle Šlechtové pro vojáky velice dobrá příležitost vyzkoušet si vše, co se u nás naučili. „Je vidět, že je to nabíjí, žádný muž ani žena si tam vůbec na nic nestěžovali a jsou rádi, že tam jsou. Rádi se tam vracejí, ty mise jsou pro nás velmi důležité a prospěšné,“ upřesnila s tím, že v letošním roce chce předložit mandát k navýšení počtu misí, výcviku velitelů a letců.

Šlechtové prý už jen z principu vadí skutečnost, že hnutí SPD je proti vysílání vojáků do zahraničních misí, a přesto je možné, že hnutí ANO bude stát o jeho podporu. „Nejsem součástí vyjednávacího týmu ANO, z principu mi to vadí. My nejsme schopni se sami ubránit a NATO potřebujeme. S SPD se řeší programová shoda, která u některých bodů je a u některých ne. Řekla jsem, že je to možné fašistické hnutí, ale dostali šanci být ve sněmovně, tak ať se ukážou,“ dodala.

Že by zákon o referendu mohl být součástí dohody o podpoře vlády, Šlechtová vůbec nevylučuje. „Napsat zákon o obecném referendu vypadá velmi jednoduše, ale je to velice složité, a trvala bych na tom, aby byly přísné podmínky, za kterých by se obecné referendum mělo použít, a také na co. Za mě by to jistě nebylo vystoupení z EU a z NATO,“ zdůraznila a dodala, že tím bychom naprosto ohrozili stát a jeho bezpečnost.

Tvrzení, že Šlechtová zastavila zakázky na radary a vrtulníky, je prý lež. „Já jsem nic nezastavila. Co se týká radarů, tady je velmi důležité negativní stanovisko národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Požádala jsem současné vedení tohoto úřadu o nové stanovisko na základě údajů aktuální smlouvy radarů, to snad dotáhnu v nejbližší době. Jde o to, aby rady byly napojeny na naťácké systémy,“ řekla.

Co se týká vrtulníků, dva roky zde probíhal marketingový průzkum. Šlechtová má celkem vyhodnocení dvou nabídek. „Nabídky byly z USA a Itálie a ani jedna nabídka nesplnila požadované předpoklady od Armády České republiky,“ uvedla a dodala, že se sama velmi divila tomu, proč nejsou schopni zadat takovou specifikaci, která by byla reálná. „Požádala jsem generální štáb, aby mi předložilo aktuální reálnou specifikaci, tedy potřeby na vrtulníky, na základě toho negativního vyhodnocení marketingového průzkumu,“ uzavřela s tím, že v tuto chvíli o tom s generálním štábem budou ještě jednat.

autor: nab