To je pecka: ČT odvysílala o „Vítězném únoru“ něco, z čeho se zblázníte smíchy, zde je VIDEO

Česká televize Jihozápad přinesla sestřih ankety, kde se redaktoři ČT ptali v ulicích mezi studenty, co se stalo v únoru 1948 a čemu se říká Vítězný únor. Odpovědi byly často značně úsměvné. Pouze tři studenti z celkově třinácti oslovených odpověděli správně. Některé odpovědi se můžete dočíst níže.

„Věděl byste, co se stalo 25. února 1948?“ ptá se redaktor studenta, který jednoslovně odpovídá: „Nevěděl.“ „Říká vám něco Vítězný únor?“ ptá se dále.

Odpověď byla v podobném duchu: „Neříká vůbec,“ řekl. „Někdo vyhrál,“ myslí si jeden z dalších studentů. Pro některé má Vítězný únor dokonce souvislost s olympiádou. „Jo, to bylo něco s olympiádou, že jo,“ pronesl.

„Slyšel jsem něco takového, ale sám pořádně nevím,“ uvedl v anketě pro ČT další mladík. Jedna z oslovených slečen pak přehodila otázku zpět na redaktora. „Nevím. Vy byste to věděl, kdybyste to neměl naštudované,“ ptá se s úsměvem. Padaly také tipy, že má tzv. Vítězný únor něco společného s Němci. Jeden z dalších oslovených na výzvu moderátora zkusil zapřemýšlet. „Zapřemýšlím, ale mám tolik starostí, že si nemůžu vzpomenout,“ odpověděl. Mladá slečna, která rovněž nemá představu o tom, co znamenal Únor 1948, se snaží omlouvat neznalost historie svým věkem. Podle svých slov je příliš mladá.

autor: sla