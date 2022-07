To je slovník. Propaganda, žádná novinařina. Zkušený žurnalista rozebral Newsroom, který ČT zavařil

reklama

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27471 lidí



„Dezinformace jsou teď extrémnější než v minulých vlnách, říkají o vyhrocené situaci v Česku i ve světě námi oslovení odborníci. Proč lidé pořád věří falešným zprávám? Kdo jsou ti, kdo je šíří?“ zaznělo a následně z úst redaktorky Kateřiny Šalounové bylo Zdravé fórum prezentováno divákům veřejnoprávní televize jako jeden z „kanálů“, kterými se „dezinformace“ dostávají k lidem.

Tvrdila navíc, že Zdravé fórum „mezi své příznivce šíří třeba nebezpečný výmysl, že třetí dávka očkování je zbytečná“, což měl zřejmě dokládat článek ParlamentníchListů.cz s imunoložkou Zuzanou Krátkou, který se objevil na facebookových stránkách občanské iniciativy promítaných za moderátorkou během jejího vstupu.

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Imunoložka Zuzana Krátká však v tomto článku komentovala aktuální zjištění o kratší době působení covidových vakcín, než se předpokládalo a netvrdila, že je třetí dávka vakcíny zbytečná, ale to, že by bylo lepší, aby se při její aplikaci nejednalo o „starou vakcínu“. Současně navíc imunoložka zdůraznila, že pro rizikové skupiny a pro další ohrožené je třetí dávka určitě prospěšná.

Psali jsme: Pozor: ČT pokárána za urážku „dezinformátor“. Černé na bílém

Rada České televize následně po stížnosti advokáta Tomáše Nielsena konstatovala, že Česká televize touto reportáží porušila svůj vlastní kodex. Pokud je někdo ve vysílání označen za dezinformátora, musí to být dle Rady doloženo. „Diváci neočekávají, že se bude spoléhat na neziskové organizace, které takové předpisy, jako je např. Kodex ČT, nemají,“ stojí ve stanovisku Rady ČT.



Tím, že druhé straně záměrně nebyl dán prostor k vyjádření, došlo podle Rady ČT k explicitnímu porušení článku 5.3 kodexu. Odvolání televize, že se tak stalo kvůli malému časovému prostoru, je dle Rady neakceptovatelné.

Psali jsme: Padla kosa na kámen. Rada ČT rozhodla, výmluvy nezabraly. Dvořák bude muset konat

Publicista Petr Bohuš ve svém pořadu „Jelen na stopě“ již před půl rokem po odvysílání reportáže zhodnotil, že se Newsroom ČT24 dopustil „nálepkování“, aniž by blíže uváděl, v čem reportérkou jmenovaní údajní „dezinformátoři“ mají či nemají pravdu.



Na svá slova nyní navázal s tím, že se domnívá, že takovéto označení ani není možné. „Lidé diskutují, mají pravdu, nemají pravdu. Ten pojem ‚dezinformátor‘ je prázdný. Jenom nálepkuje lidi s odlišnými názory,“ míní.

Fotogalerie: - Podzimní schéma ČT

K zjištění Rady ČT o porušení kodexu veřejnoprávní televize kvůli jednostrannému zaměření reportáže podotkl, že něco takového není možné a že je nutné, aby stejnou stopáž pořadu získala i druhá strana, jinak jde o nevyvážený pořad. „Nepochybně to je výmluva,“ míní Bohuš k tvrzení ČT, že se tak stalo z důvodu chybějícího času.



Následně se zblízka podíval, co skutečně v reportáži zaznělo. „Jak se lže a dezinformace hledají své čtenáře? Jak se přisají na ty, kteří jim nakonec uvěří? Rádoby televize, spolky, sdružení, petice a jejich výmysly se lepí ke svých konzumentům všude. Stačí si jen pořídit e-mail anebo založit účet na facebooku,“ padlo v úvodu reportáže a redaktorka Šalounová na něj navázala s tím, že „těch kanálů je mnoho“ a šíří se jimi „lži a nepravdy o covidu“.



„Vidíte, jak podceňují obyčejné lidi? Že si někdo poslechne nějakou lež a ona se hned na někoho ‚přisaje‘. Sama od sebe,“ poukázal následně Bohuš na rétoriku pořadu a zaujalo ho jmenování spolků, televizí či sdružení za doplňku „rádoby“.

„Je to taková aktivistická, propagandistická žurnalistika, která zjevně těmito souslovími na sebe prozrazuje, že jí vůbec nejde o to, aby odhalovala podstatu věci, aby pátrala po pravdě a po tom, co kdo říká… Aby odhalovala tyto skutečnosti v náš prospěch, pro naše zdraví. Ne. Tady rovnou, když má někdo jiný názor, tak to je lež. Je to ‚rádoby spolek‘ nebo ‚rádoby sdružení‘, jsou to výmysly, jsou to antivaxeři, jsou to dezinformátoři. S žurnalistikou to nemá nic společného. Vůbec nic,“ hodnotí publicista obsah pořadu Newsroom ČT24.

Fotogalerie: - Jednání Rady ČT

Místo toho, aby divák na základě informací rozhodl, kde je pravda, za něj podle Bohuše „rozhoduje redakce“.



„Nás obyčejné lidi asi má za hloupé a nesvéprávné… Pochybují o naší moudrosti, že bychom si my mohli ten názor udělat sami,“ nešetřil pak publicistický pořad a jeho redakci.



Následně Bohuš ohodnotil taktéž slova redaktorky přímo ke Zdravému fóru. Podle jeho názoru by nyní měla Česká televize kvůli svému pochybení uspořádat se všemi vyobrazenými v reportáži diskusi, aby se ukázaly jejich opravdové názory. Podotkl, že snad Šalounová ani zřejmě netuší, že to, co předvedla již „není novinařina“, nýbrž „propaganda“.



„Tady v tom vidím zjevné úmysly někomu škodit,“ doplnil. Dehonestace mnoha lidí Newsroomem ČT24 podle Bohuše nejde přejít jen pouhou omluvou. „Dialog je asi nejvíce namístě,“ řekl s tím, že není možné tvářit se donekonečna, jako by se nic nedělo.

Celý pořad můžete zhlédnout ZDE .

Psali jsme: ,,Fiala? Stroj bez srdce. Pustil jsem TV a zíral.” Veterán ČT o cenzuře, novinářích, covidu i válce V ČT mi chtěli zatrhnout obsadit do filmu Johna Boka. Režisér Hřebejk odhaluje Už se nemohl dívat. Exredaktor ČT o Fridrichové. Konkrétní věci Dostal jsem medaili od Zemana i od Putina. Takže až umřu... Jarek Nohavica má jasno, co se bude dít

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.