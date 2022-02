To jsou věci. Po vstupu na Donbas to jede bez ladu a skladu

Rozhořčení z rozhodnutí prezidenta Ruské federace uznat Doněckou a Luhanskou republiku jako samostatné pokračuje. Někteři politici a novináři již začali kritizovat prezidenta Miloše Zemana, například europoslanec Polčák. Ředitel Evropských hodnot Jakub Janda lomí rukama, že Západ Putina netrestal a nezastavil a že situace je stejná jako v roce 1938. Po sankcích volá například exposlanec Farský nebo senátor Smoljak. Nicméně, od analytika pro energetiku agentury Bloomberg zní, že zatímco se Evropa a USA dohadují o sankcích, kupují od Ruska ropu za miliardy. A Pavel Šafr si rýpnul, že Putin uznal jen to, co už v roce 2014 obsadil.

Putinův projev a následné uznání nezávislosti Doněcké a Luhanské republiky vyvolalo v Česku doslova bouři velmi emotivních reakcí na podporu Ukrajiny a zapojují se osobnosti jak z politického, tak z mediálního prostředí. Například dramaturg Reportérů ČT Marek Wollner si při té příležitosti rýpl do prezidenta Miloše Zemana. "Samozřejmě že Rusko neřekne jdeme podniknout invazi na cizí území, ale zajistit mír - tak to říkali i u nás, že. Známe už od Orwella. Pro našeho prezidenta jen další blamáž, kterých už je tolik, že to ani nikdo nepočítá," poznamenal.

Novinář Petr Fischer míní, že Putin hraje prohnaného perfidního padoucha tisíckrát lépe než herci ve všech hollywoodských filmech dohromady. "Velká politická lekce, bytostný výkon ambivalence zla.. . Rusko si vyzkoušelo, že protihráči hrají úplně jinou hru a tuhle nejvyšší nezvládají. Otázkou je, kdo z lídrů současného Západu něco takového zvládne," zhodnotil situaci.

Spisovatel a novinář Pavel Kosatík pro změnu říká, že se jedná o nejhorší rozhodnutí Putinova života. "Skončí špatně, naducánek," předvídá.

Z politiků se ozval například senátor Jiří Drahoš, který prohlašuje, že Putin se rozhodl "pošlapat mezinárodní právo". "Evropské země nyní musí zůstat jednotné a jednoznačně se postavit za Ukrajinu," nabádá. Senátor Smoljak pak vyzývá k aktivaci tvrdého sankčního režimu.

Putinův režim se definitivně rozhodl pošlapat mezinárodní právo a veškeré dohody. Evropské země nyní musí zůstat jednotné a jednoznačně se postavit za Ukrajinu.???? — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) February 21, 2022

Ruský prezident právě nařídil ozbrojený útok na Ukrajinu.

Nastal čas pro aktivaci tvrdého sankčního režimu proti RF! pic.twitter.com/IPcSINnfDe — David Smoljak (@DavidSmoljak) February 21, 2022

"Bojují i za nás. Za suverenitu. Za demokracii. Za svobodu. Ukrajina je suverénní stát, který si o své budoucnosti musí rozhodovat sám. Sami si určí, kam chtějí směřovat, v jakém prostředí chtějí žít, v jakém zřízení vychovávat své děti," míní Farský, který je momentálně na stáži na americké univerzitě.

"Pro demokratický svět, to bude těžké. Demokratické státy jsou roky pod útokem ruských trollích farem, roky si připravují půdu, roky oslabují společnost, roky korumpují politiky. Teď budou sklízet plody své práce. Ale ustupovat jejich tlaku nelze. Lež je sice rychlejší než pravda, ale nakonec prohraje. Stejně jako nesvoboda a totalita je krátkodobě efektivnější, aby stejně nakonec prohraje se svobodou a demokracií. O tom, jak moc to bude náročné se právě teď rozhoduje," řekl ještě na Facebooku.

Ze STAN se pak ozval také europoslanec Stanislav Polčák, který mezi nástroje ruské politiky přiřadil i "pár ochotných troubů jako například náš Miloš Zeman".

SLÁVA UKRAJINĚ!!



Základní nástroje ruské agresivní zahraniční politiky už léta jsou: 1) lži, 2) absolutní lži a 3) tanky… plus pár ochotných troubů jako například náš Miloš Zeman. — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) February 21, 2022

"Nalejme si čistého vína. Krym je Ukrajina, Doněck je Ukrajina, Luhansk je Ukrajina a žádným prohlášením V.V. Putina se to nezmění," prohlašuje pak americká ambasáda v ČR.

Nalejme si čistého vína. Krym je Ukrajina, Doněck je Ukrajina, Luhansk je Ukrajina a žádným prohlášením V.V. Putina se to nezmění. pic.twitter.com/5ylceEtMi6 — U.S. Embassy Prague ???????? (@USEmbassyPrague) February 21, 2022

Uznání Doněcké a Luhanské republiky pak dostalo do varu Jakuba Jandu, ředitele lobbistického spolku Evropské hodnoty. "Rusko se chová jako zamindrákovaný vrah, kterého po desítkách let domácího násilí konečně vykopnete z domu, ale on se pak vrátí s nožem, že mu patříte a nemáte právo žít s kým si přejete," přirovnává situaci.

A přidal údajný komentář z "evropské bezpečnostní komunity": "Vladimir Putler právě měl svůj norimberský projev, po kterém zahájí útok na novodobé Sudety, tedy část Ukrajiny. Proč? Protože jsme ho nezastavili brutálně tvrdými ekonomickými sankcemi, tak se pouští do útoku, nebojí se reakce evropských demokracií. Opakujeme chyby roku 1938."

Další slova pak Janda už přidal sám za sebe: "Rusko právě vyslalo obrovskou invazní a okupační armádu na Ukrajinu. Proboha, to je nejhorší vojenský útok od konce druhé světové války. Sláva Ukrajině a jejím hrdinám a hrdinkám. Jako evropské demokracie jsme to strašně podělali. Ustupovali jsme Putlerovi dlouhé roky a byli jsme slabí, jeho agresi jsme nikdy pořádně nepotrestali, takže diktátor zaútočil. Protože ví, že ho tvrdě neztrestáme."

Odpověď už připravuje ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která oznámila vznik pracovní skupiny, jež by měla Česko vyvést z členství v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance. "Riskujeme nejen bezpečnost země, ale i pověst prozápadní země," tvrdí Langšádlová o členství v těchto organizacích, které vznikly ještě za dob Sovětského svazu.

Doposud se o vystoupení jen mluvilo a nic neudělalo. Nyní vznikla pracovní skupina, která vypracuje analýzu a připraví možnosti vystoupení z těchto rizikových institucí. Bezpečnost ČR je pro nás na prvním místě. — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) February 21, 2022

Dlouhý příspěvek pak k tématu napsal marketér Martin Jaroš, který jednak vyzval ty, kdo tvrdí, že byl Putin vyprovokován zpravodajstvím Západu, aby "neměli děti". "Tímto svým názorem byste z Putina dělali ještě větší hovádko, než je. Pokud si myslíte, že někdo celé měsíce shromažďuje obrovskou část své armády jen tak z plezíru a pak ji vrhne do akce jen na základě pár tiskových zpráv ze Západu, tak vlastně říkáte, že Putin je větší slouha Západu než kdokoli jiný a že je snáze ovlivnitelný a labilnější než leckterý chovanec v ústavu," vysvětluje s tím, že invaze se plánuje měsíce dopředu. Putina označuje za "agresivního lháře" a "zakomplexovaného skrčka ze země, která ve svém velikášství nikdy nedbala o lidské životy".

A stejně jako americká ambasáda vyzval k nalití čistého vína. "Rusko JE tragický, neúspěšný stát. Má za sebou některé velké výkony (hl. v druhé světové válce), ale z moderního pohledu je to jedno gigantické fiasko. Navzdory neuvěřitelným zásobám přírodních surovin, navzdory obrovskému potenciálu vzdělaných lidí je to chudý stát, který má HDP na obyvatele jako Bulharsko, ano, už je na obyvatele chudší než Čína. Doba dožití je tam na úrovni třetího světa a celková kvalita života je tam taková, že děti prakticky všech tamních potentátů a papalášů jdou raději studovat a žít na Západ a zůstávají tam. Ano, na tom nenáviděném Západě," říká o Rusku, které by se prý mělo soustředit na zlepšování života svých obyvatel.

"Ta země objektivně nemá na to, aby podnikala vojenská dobrodružství a platila si trolly v půlce světa. To, že to vedení Ruska nechápe, je a bude tragédií toho národa. Nepřeju individuálním ruským občanům nic zlého, ale v příštích dekádách se jim nepovede dobře - a včerejškem to Putin zajistil na sto procent," předvídá Jaroš, který opovrhuje Čechy, kteří drží proruskou linii.

"Ať už to děláte za peníze nebo ještě hůř zdarma, jste chudáci. Putin dlouhodobě jde proti zájmům České republiky. Jeho požadavek, aby se NATO stáhlo před úroveň roku 1997, přímo dopadá na nás. Ten člověk chce, aby nás naši spojenci de facto vyhodili z party - jinak on bude mlátit jiné lidi. A just a just a dupne si. Z toho je snad jasné, že my v té partě být musíme, protože jinak nebudeme nikdy v bezpečí. Putin chce rozhodovat o nás - bez nás. Podpora Putina je zrada na České republice a jejích zájmech," prohlašuje. A Ukrajině přeje, aby se zmátořila "i s pomocí Západu a ČR".

Ovšem důležitou poznámku k Rusku má analytik v oblasti energetiky Javier Blas z agentury Bloomberg. Který podotýká, že zatímco se evropských hlavních městech a ve Washingtonu řeší reakce na Putina, Evropská unie spolu s Velkou Británií a Spojenými státy za 24 hodin nakoupí 3,5 milionu barelů ropy a ropných produktů v ceně více než 330 milionů dolarů (7,1 miliard korun). Nemluvě o plynu, hliníku, niklu a dalších komoditách.

While European capitals (and Washington) weigh how to respond to Putin, together EU-UK-US will buy over the next 24 hours ~3.5 million barrels of Russian oil and refined products, worth >$330 million at current prices. Add to that the gas, the aluminum, the nickel, etc… — Javier Blas (@JavierBlas) February 21, 2022

A optimisticky naopak vidí situaci šéfredaktor Fora24, Pavel Šafr, který prohlašoval, že Putin se choval jako vyšinutý šílenec. "Nechtěně ale ukázal, že je slabý. A zastavit ho může jen síla. Nikoli jednání v rukavičkách," řekl Šafr a dodal: "Nejlepší na tom je, že ten chudák uznal jen to, co sám obsadil v roce 2014." Tuto poznámku však vzápětí smazal.

Putin se včera choval jako vyšinutý šílenec. Nechtěně ale ukázal, že je slabý. A zastavit ho může jen síla. Nikoli jednání v rukavičkách. https://t.co/8t24ryWQim — Pavel Šafr (@pavelsafr) February 22, 2022

