Děti planetu nezachrání, ale rodiče? Písničkář Klus si na křtu posteskl nad klimatem

„Máme za sebou volby a téma nezaznělo z úst žádného politika. Možná ze strany Zelených ano, ale vůbec se neprobíralo. Přitom je to to nejdůležitější, co může být. Bohužel jsme v České republice a když se podíváte, kdo vlastní média, že si pan Tykač koupí kdeco, tak je pak těžké otevírat taková témata,“ podotkl písničkář Tomáš Klus. Stalo se v pražském Kampusu Hybernská při příležitosti zajímavé akce. ParlamentníListy.cz to měly z první řady.
Lucie napsala
Navigace klimatickým žalem, tak se jmenuje kniha, kterou napsala novinářka a spisovatelka Lucie Jandová. Na zmíněném místě ji pak představila veřejnosti. „V roce 2022 přišel požár nedaleko Hřenska. To je krajina, kterou miluju a už dvacet let je to můj druhý domov. Požár byl tak silný a ohromný, že i na mou zahradu, která je od Hřenska vzdálená dvacet kilometrů, létal popel. Když jsem se pak jela podívat na tu krajinu, bylo to strašné. Krajina, kterou jsem znala, se proměnila a vypadalo to tam jako z hororu. Vzalo mě to u srdce. Ptala jsem se sama sebe, jestli to není ten klimatický žal, začala jsem se tím zabývat hlouběji a zjistila, že ten pojem pojmenovává nejen ekologické pocity, ale vůbec pocity z nevratné ztráty. Je to kulturní diagnóza naší civilizace,“ řekla Jandová.
„Knížku jsem sepsala i proto, aby byl zahájen dialog o tématu i ze strany naší generace, která má pocit, že jsme v tomto ohledu udělali hodně. Já jsme vyrůstala za socialismu a pamatuji si, jak byly znečištěné řeky, jak byly zničené lesy a mám pocit, že se to všechno zlepšilo. Ale ono to tak úplně není. Takže kniha je i výzvou k mezigeneračnímu dialogu,“ dodala. Jandová jako vystudovaná kulturní antropoložka v jedné části knihy popisuje daný jev a v druhé dává praktické návody „jak se z toho nezbláznit“. Protože člověk, jak řekla, je definován jako bytost psycho-socio-bio-spirituální, takže nelze opomíjet spirituální rozměr homo sapiens, protože bez něj bychom nebyli celiství.
Tomáš pokřtil
Celým večerem provázel obecenstvo jako moderátor Luciin manžel Vratislav Kalenda, zakladatel poradenské společnosti Image Lab. Kniha byla pokřtěná písničkářem Tomášem Klusem obyčejnou H2O. Před tím nicméně řekl: „V knize je test, jestli trpíte klimatickým žalem nebo ne. Na jedenáct otázek jsem jedenáctkrát odpověděl ano. Jsem tedy exemplární případ člověka postiženého enviromentálním žalem. Pro mě je to jedna z nejzásadnějších otázek vůbec. Jak co nejlépe prospět světu kolem sebe. Jsem otcem tří dětí a chci jim svět samozřejmě přenechat v co nejlepším stavu. Jsem moc rád, za tuhle vlaštovku do veřejné diskuse. Ta knížka je důležitá a není ufňukaná. Konstatuje fakta a nabízí řešení i na spirituální úrovni.“
Kniha, jak také sdělil, je i mezigeneračním mostem, který boomery (Označení lidí narozených v období „baby boomu“ v letech 1946 až 1964. Pozn. red.) spojuje s mladými lidmi. „Děti nezachrání planetu, je to na rodičích,“ zmínil. „Máme dost podobný pohled na řešení. A to je rituálnost a návrat člověka, toho pána tvorstva, který by se měl opět sklonit před přírodou,“ dodal. Podle něj zapomínáme na naši jedinečnost, protože nejsme bezmocní tvorové a můžeme být prospěšní celé společnosti. Je zastáncem toho, aby se děti ve školách v rámci občanské nauky učily meditovat kvůli zklidnění mysli. Prý je dobře, že se mládež přestala stydět za to, že se něčím trápí, protože rozcítila civilizaci.
autor: Jan Rychetský