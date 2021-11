To jste se zbláznili? Co to je? Babišovi došla trpělivost

„A prosím vás, co je tohle? Neočkovaní v Česku se zbláznili, internet zaplavily inzeráty ‚chci se nakazit covidem‘. Vy chcete zemřít? Nakazit se covidem, a ještě za to chcete platit? Co vám to pomůže? Fakt tomu nerozumím,“ rozčiloval se ve svém pravidelném nedělním pořadu Čau lidi premiér Andrej Babiš (ANO).

„Tento týden byl celkem náročný. V pondělí jsem otevřel poslaneckou kancelář v Roudnici nad Labem. Měli jsme třikrát vládu tento týden, v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Ve středu 17. listopadu jsem strávil celý den telefonováním ohledně covidu s Adamem Vojtěchem, s kolegy Duškem a Šnajdárkem. A v pátek jsem byl na pohřbu Mekyho Žbirky. Dnes jsem byl u holiče. Zjistil jsem, že mi ještě více odstávají uši než předtím, asi kvůli tomu respirátoru,“ shrnul uplynulý týden premiér Babiš.

Podotkl, že situace s covidem-19 se nadále zhoršuje. „Sobotní číslo 14.402. Minulou sobotu bylo 9170. Nejvíce případů je ve věkové skupině do 60 let, nad 60 let jenom 1483, a to je i díky ochrannému efektu očkování. Bohužel se nám plní nemocnice. Největší problém je na Moravě, tam jsme měli ten případ u sv. Anny, kde ve čtvrtek přijali 11 pacientů s covidem, přišly akutní infarkty a mrtvice, a museli to řešit. Přišli na pomoc vojáci. Bohužel ale největší problém je personál. Tato nemocnice má 105 zdravotníků na OČR, to znamená na ošetřování člena rodiny, nebo jsou nemocní. Takže ta situace zatím je taková, že zítra bude krizový štáb řešit, jestli Morava bude potřebovat převozy pacientů do Prahy. Uvidíme, jak ten nárůst bude pokračovat,“ vyzval opět k očkování Babiš.

„Samozřejmě na sítích čtete plno různých nesmyslů, hoaxů. Že zatkli šéfa Pfizeru a další nepravdy. Prosím vás, nevěřte tomu. Jedině očkování ochrání váš život, vaše zdraví. Očkovaní mají velkou šanci, pokud dostanou covid, že ten průběh bude násobně lepší a že nezemřou. Já sám jsem se nechal naočkovat třikrát. Moje paní dvakrát. Syn dvakrát. Konečně i Vivien se naočkovala, ve čtvrtek ráno jí to doktor dovolil, ze zdravotních důvodů to dříve nešlo. Ano, měla protilátky. Ale ty protilátky neuznává nikdo, ty protilátky klesají. Proto je důležité, aby i ti, kteří překonali covid, se očkovali. Je to strašně důležité,“ domnívá se Babiš a apeluje opakovaně, aby si lidé přišli pro vakcínu.

„Teď vám řeknu jeden příběh z nemocnice u sv. Anny. Neuvěřitelný příběh. Člověk 80 let, bohužel neočkovaný na covid, umírá. Možná už bohužel zemřel. Jeho syn, 50 let, neočkovaný, přišel do nemocnice bez respirátoru a sám doporučil tátovi, aby se neočkoval. Co to je? To už se všichni zbláznili? To tomu fakt nevěříte? Co tady experti říkají na celém světě, že jedině očkovanost je možná cesta. Četli jste tenhle článek? Tady, Eddie, 4 a půl roku, postcovidový syndrom. Ten covid je zabiják, útočí i na děti. Přečtěte si ten článek, je to hrozné. A prosím vás, co je tohle? Neočkovaní v Česku se zbláznili, internet zaplavily inzeráty ‚chci se nakazit covidem‘. Vy chcete zemřít? Nakazit se covidem, a ještě za to chcete platit? Co vám to pomůže? Fakt tomu nerozumím,“ rozčílil se Babiš.

„Já chápu, že chcete mít svobodu, že nechcete být omezováni. Ale kde je ta solidarita? Proč věříte těm nesmyslům? Vy, kteří se nemůžete očkovat ze zdravotních důvodů, tak vám to praktik napíše, zaregistruje to do ISINu. A ti, kteří se skutečně ze zdravotních důvodů nemohou očkovat, tak mají stejné postavení jako ti naočkovaní. Znovu vás prosím: nevěřte těm nesmyslům. Někteří mi píšete, já vám volám a vysvětluji vám to. Přijďte za mnou do Roudnice, jestli chcete. Přesvědčím vás. Protože jediná cesta je, že se naočkujeme. Můžeme tím zachránit plno lidí,“ dodal Babiš a ubezpečil, že vakcín je v Česku dostatek.

„Od 1. prosince zkracujeme třetí posilující dávku pro seniory 60 plus a chronické pacienty ze 6 měsíců na 5 měsíců. Od 1. 12. Pro další věkové kategorie se budeme snažit co nejdříve,“ uzavřel pak pozitivní zprávou Babiš.

Celý přepis pořadu Čau lidi:

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Tento týden byl celkem náročný. V pondělí jsem otevřel poslaneckou kancelář v Roudnici nad Labem. Měli jsme třikrát vládu tento týden, v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Ve středu 17. listopadu jsem strávil celý den telefonováním ohledně covidu s Adamem Vojtěchem, s kolegy Duškem a Šnajdárkem. A v pátek jsem byl na pohřbu Mekyho Žbirky. Dnes jsem byl u holiče. Zjistil jsem, že mi ještě více odstávají uši než předtím, asi kvůli tomu respirátoru.



V pondělí jsem otevřel poslaneckou kancelář v Roudnici nad Labem. Byl jsem celkem napjatý, jestli někdo přijde. Přišlo plno lidí. Odhadoval bych to tak na 60 až 70. Přišli z Ústí, z Chomutova, z Loun, Litoměřic. Bylo to strašně fajn. Přišli i mladí z gymnázia, jenom se vyfotit. Vždycky se vyfotili, dostali knížku a šli pryč. Ale s ostatními jsem si povídal o různých věcech. Největší radost jsem měl z té mladé paní, která přišla s dítětem, nechtěla se očkovat, dvacet minut jsem do ní hustil ty správné informace, tu pravdu, že skutečně očkování chrání životy našich lidí. Když odcházela, řekla: jo, přesvědčil jste mě, jdu se naočkovat. Těším se na vás zítra. Vy, kteří si nejste jistí s očkováním, přijďte. Vysvětlím vám to a řeknu vám pravdu.



Bohužel situace s covid-19 se nadále zhoršuje, za včerejšek máme další rekordní nárůst. Sobotní číslo 14.402. Minulou sobotu bylo 9 170. Nejvíce případů je ve věkové skupině do 60 let, nad 60 let jenom 1483, a to je i díky ochrannému efektu očkování. Bohužel se nám plní nemocnice. Největší problém je na Moravě, tam jsme měli ten případ u sv. Anny, kde ve čtvrtek přijali 11 pacientů s covidem, přišly akutní infarkty a mrtvice, a museli to řešit. Přišli na pomoc vojáci. Bohužel ale největší problém je personál. Tato nemocnice má 105 zdravotníků na OČR, to znamená na ošetřování člena rodiny, nebo jsou nemocní.

Takže ta situace zatím je taková, že zítra bude krizový štáb řešit, jestli Morava bude potřebovat převozy pacientů do Prahy. Uvidíme, jak ten nárůst bude pokračovat.



Já jsem vás opakovaně vyzýval, abyste se očkovali. Samozřejmě na sítích čtete plno různých nesmyslů, hoaxů. Že zatkli šéfa Pfizeru a další nepravdy. Prosím vás, nevěřte tomu. Jedině očkování ochrání váš život, vaše zdraví. Očkovaní mají velkou šanci, pokud dostanou covid, že ten průběh bude násobně lepší a že nezemřou. Já sám jsem se nechal naočkovat třikrát. Moje paní dvakrát. Syn dvakrát. Konečně i Vivien se naočkovala, ve čtvrtek ráno jí to doktor dovolil, ze zdravotních důvodů to dříve nešlo. Ano, měla protilátky. Ale ty protilátky neuznává nikdo, ty protilátky klesají. Proto je důležité, aby i ti, kteří překonali covid, se očkovali. Je to strašně důležité.

Znovu vás zkusím o tom přesvědčit. Podívejte se, tento graf jsem už ukazoval. To je vývoj počtu pozitivních v Irsku a v ČR. Téměř stejné křivky. Jak to vypadá s počtem hospitalizovaných lidí v nemocnicích? Vidíte, Irsko, to už je starší datum, má 500, a my máme už téměř 5 000. Jaký větší důkaz ještě chcete o tom, že naočkovaní lidé jsou chránění, že je to jediná cesta, jak ochránit jejich život a zdraví.

Tady máte další graf. Tahle červená čára jsou pacienti na JIP podle věkových skupin, neočkovaní. Tyhle malinké sloupce zelené a světle zelené, to je podle věkových… Tady je dokončené očkování a s posilující dávkou. Takže jednoznačně další důkaz, že očkování je jediné řešení, které zabrání ohrožení vašeho života. Protože covid zabíjí.

Tady je další statistika, kterou jsem si vzal, a to je statistika Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky. Tady vidíte procento zaočkovanosti a úmrtí na covid za poslední týden na milion obyvatel. Tady je jednoznačně vidět, že ty státy, které mají vysokou naočkovanost, jako Portugalsko, Malta a Island, mají nízkou úmrtnost.

Takže prosím vás, teď vám řeknu jeden příběh z nemocnice sv. Anny. Neuvěřitelný příběh. Člověk 80 let, bohužel neočkovaný na covid, umírá. Možná už bohužel zemřel. Jeho syn, 50 let, neočkovaný, přišel do nemocnice bez respirátoru a sám doporučil Tátovi, aby se neočkoval. Co to je? To už se všichni zbláznili? To tomu fakt nevěříte? Co tady experti říkají na celém světě, že jedině očkovanost je možná.

Četli jste tenhle článek? Tady, Eddie, 4 a půl roku, postcovidový syndrom. Ten covid je zabiják, útočí i na děti. Přečtěte si ten článek, je to hrozné.

A prosím vás, co je tohle? Neočkovaní v Česku se zbláznili, internet zaplavily inzeráty „chci se nakazit covidem“. Vy chcete zemřít? Nakazit se covidem, a ještě za to chcete platit? Co vám to pomůže? Fakt tomu nerozumím.

Je to hrozné. Těch dezinformací a různých i známých osobností, které tvrdí, že se nemáme očkovat. To je skandální, skutečně. My děláme všechno pro to, ale hlavně zdravotníci, nasazují i svoje životy, aby ochránili naše spoluobčany. Jsou mezi námi lidi, kteří zkrátka to nechtějí.

Já chápu, že chcete mít svobodu, že nechcete být omezováni. Ale kde je ta solidarita? Proč věříte těm nesmyslům? Vy, kteří se nemůžete očkovat ze zdravotních důvodů, tak vám to praktik napíše, zaregistruje to do ISINu. A ti, kteří se skutečně ze zdravotních důvodů nemohou očkovat, tak mají stejné postavení jako ti naočkovaní.

Znovu vás prosím: nevěřte těm nesmyslům. Někteří mi píšete, já vám volám a vysvětluji vám to. Přijďte za mnou do Roudnice, jestli chcete. Přesvědčím vás. Protože jediná cesta je, že se naočkujeme. Můžeme tím zachránit plno lidí.



Chtěl bych zdůraznit, že máme dost vakcín. Ano, nakoupili jsme do rezervy, dobrou strukturu. Máme k dispozici mRNA vakcíny Pfizer a Moderna, máme vektorové Astra a Janssen. Koncem ledna by měla dorazit vakcína firmy Novavax, to je inaktivovaná vakcína. Také máme objednáno Sanofi na červen. Takže vakcín je dost.

Teď co zrealizovala VZP pojišťovna. Opakovaně posílali dopisy, teď poslali praktikům informaci o lidech, kteří ještě nemají očkování. Není tam sice napsáno, že je mají vyhledávat, ale logicky praktici to vědí a měli by je vyhledat a přesvědčit. Mají za to bonus 380 korun, od 1. 9., to je bonus pro praktika za aktivní vyhledání neočkovaného a jeho naočkování. Vykáže výkon a pojišťovna to uhradí. Od 15. 11. 2021 do 28. 2. 2022 je nově 500 korun bonus pro pojištěnce staršího 65 let, který není očkovaný a dá se očkovat. VZP mu zaplatí nákup léku nebo potravinového doplňku, když přinese nebo pošle účet z lékárny. VZP to zaplatí.

Co se týče lhůt. Stále čtu, že se dlouho čeká. Nečeká se. Nejlepší očkovací centra bez registrace jsou Chodov v Praze, IKEM. Moc děkuji všem, fantastický výkon. Trhají rekordy. Více než 1000; 1100, 1200. A také Olympie. Většinou na očkovacích centrech je termín 2 až 3 dny. Máme identifikovaných asi 20 míst, kde je to 6 dnů. Ale snižujeme to, posilujeme. Samozřejmě ale je stále největší problém personál.

Tým plukovníka Šnajdárka dělá maximum pro to, aby vyhověl všem. Pomáháme lidem. Když mi napíšete, máte nějaké problémy, tak se to snažím zařídit i prostřednictvím tohoto týmu, bez kterého bychom skutečně nezvládli vůbec nic. Velká poklona a velká úcta všem, kteří to dělají od rána do večera, aby ochránili naše životy.



Protilátkové koktejly. Ano, strašně důležité. Pokud jste covid pozitivní a máte předpoklady na těžký průběh (nadváhu, vysoký tlak, cukrovku, jinou chorobu), tak to musíte dostat na třetí den. Pamatujete si, kolikrát jsem tady vyzýval, aby to nemocnice používaly, co to dalo za práci? 15. února 2021, potom co jsme to nakoupili od firmy Elli Lilly a od Roche, napřímo bez EMA, protože by to trvalo věčně. Než jsme přesvědčili nemocnice, aby to podávaly. Ano, nakonec se to podařilo.

Pamatujete si, jak začátkem srpna mě všichni kritizovali, že to máme na skladě, média zase, proč to nakoupili a kdo to zaplatí. To je zajímavé, že se nám to teď šiklo. A zachraňuje to životy, doslova.

Takže prosím vás, tyto koktejly… Máme jich v této chvíli na skladě celkově 8 tisíc. My jsme objednali dalších 25 tisíc od Roche, další od Lilly. Je důležité, aby to nemocnice podávaly. Já vím, trvá to 2 hodiny, je to problém s kapacitou. Je ale potřeba navýšit tu kapacitu. MInistr zdravotnictví to má za úkol, aby přesvědčil ty nemocnice, aby to podávaly. Ten bamlanivimab a etesevimab, který je dobrý na deltu jako mix. Je to ve 120 lékárnách.

Teď si paní hejtmanka stěžovala, že to nemá. Tak to musí ty vaše nemocnice objednat. Když si to neobjednáte, tak to nemáte, logicky.

Máme toho dost. Teď, ano, je tam nějaká časová prodleva. Já jsem přímo i psal kancléřce Merkelové, aby nám pomohli překlenout nějaké časové období. Dnes v noci nám Německo půjčí 5 tisíc toho koktejlu, co měl Trump, ten Regeneron.

Takže ty protilátky objednáváme. Je důležité, aby to nemocnice podávaly. Abyste to věděli a požadovali, pokud na to máte predispozice. To je další důležitá věc, abyste v případě pozitivity a těch diagnóz zdravotního stavu to použili, strašně důležité. Aby to bylo včas, na třetí den.



Tento týden jsme měli třikrát vládu. Kvůli covidu, samozřejmě. Opatření, které jsme zavedli, jednak samozřejmě jsme doporučili všem home office. Nejlepší je vyhnout se covidu tím, že nemám žádný kontakt. To jsme doporučili všem ministrům, doporučujeme to samosprávě, doporučujeme to soukromým firmám. Je na nich, jak to zrealizují.

Po zveřejnění nových pravidel, které začnou platit od dnešní půlnoci, jsme připravili pro firmy a zaměstnance, že budeme kompenzovat část nákladů. To znamená příspěvek na zaměstnance nebo kompenzační bonus. Dále úhradu samotestu, konkrétně jeden test týdně na zaměstnance. Tak to bylo už na začátku covidu. Izolačku, to znamená dalších 370 korun k pojistnému na den pro každého zaměstnance v karanténě. A navrhli jsme ošetřovné ve výši 80 procent z vyměřovacího základu, minimálně 400 korun na den pro celou dobu, kdy budete s dítětem doma. Abyste se nebáli jít do karantény a do izolace, abyste nepřišli o peníze.

Samozřejmě pokračujeme i v řešení kompenzací pro zákazníky postižené energetickou krizí. Na tom pan Havlíček pracuje. Určitě víte, že jsme udělali maximum pro to, abychom pomohli lidem.



Tady mám zprávu od paní Schillerové. Směřujeme k mimořádné valorizaci důchodů od června 2022. K mimořádné výplatě důchodů dochází v situaci, kdy se inflace pohybuje ve sledovaném období nad pětiprocentní hranicí. Pokud by k tomu došlo například v lednu 2022, senioři by si přilepšili již v průběhu příštího roku, a to konkrétně o 650 až 730 korun za každý měsíc od června do prosince. Bylo by to podruhé v historii, kdy došlo k aktivaci tohoto mechanismu. Poslední makroprognóza přinese do veřejných rozpočtů asi 35 miliard navíc, takže by to určitě neměl být problém. Doufejme, že nová vláda skutečně nebude chtít rozpočtové provizorium.

Průměrný starobní důchod se bez ohledu na tuto mimořádnou valorizaci zvýší zatím o 805 korun, průměrný důchod pro rok 2022 bude 16 280. Pokud by k tomu došlo, možná až 17 tisíc.



Takže prosím vás, ještě mám stále asi 300 nezodpovězených e-mailů. Snad to dnes ještě stáhnu. Každému z vás odpovím. Ano, knížky posíláme i s věnováním. Zítra se na vás těším v mé poslanecké kanceláři v Roudnici nad Labem, od 8 hodin do 16 hodin tam budu. Potom jedu do Prahy na vládu. Přijďte nebo pište. Rád vás uvidím.

A úplně na závěr dobrá zpráva, že od 1. prosince zkracujeme třetí posilující dávku pro seniory 60 plus a chronické pacienty ze 6 měsíců na 5 měsíců. Od 1. 12. Pro další věkové kategorie se budeme snažit co nejdříve.

