To kdyby měl Babiš: Orbán získal pořádnou zbraň na opozici

Šest měsíců před volbami v Maďarsku půjde do kin film, který si na paškál bere Orbánova předchůdce Gyurcsányho. A slibuje pohled do zákulisí úniku jeho projevu, ve kterém bývalý premiér přiznal, že před volbami lhal, jako když tiskne. Dle televizní stanice BBC film současnému maďarskému premiérovi, který bude znovu obhajovat svůj mandát, nesporně pomůže. Spojenou opozici proti němu totiž vede manželka bývalého premiéra.

Jak informuje britská BBC, od 21. října se v maďarských kinech bude hrát politický thriller Elk*rtuk (do angličtiny přeložený jako The Cost of Deception, tedy Cena za lež – pozn. red.). Pojednává o událostech z roku 2006, kdy znovuzvolený premiér Ferenc Gyurcsány pronesl před straníky projev, který se následně dostal na veřejnost. V něm například zaznělo, že socialisté „lhali ráno, v poledne i večer“ a také, že selhali. Jeho zveřejnění vyvolalo masové demonstrace.

Byla to právě vláda Ference Gyurcsányho, po které následovalo dlouhých 12 let vlády Viktora Orbána a maďarský premiér dodnes používá Gyurcsányho jako příklad toho, jak špatně na tom Maďarsko bylo. V nadcházejících volbách Gyurcsány nekandiduje. Ale kandiduje jeho žena, Klára Dobrevová, která koalici všech stran spojených proti Orbánovi vede a v případě vítězství by měla být premiérkou. V současné době je místopředsedkyní europarlamentu a slibuje, že po svém vítězství zavede Maďarsko zpátky do Evropy. Dle BBC Orbán celou opozici vykresluje jako loutkové divadlo, kde za provázky tahá právě Ferenc Gyurcsány.

Scéna z filmu:

Zdroj: trailer filmu Elk*rtuk

V polovině září vyšel na YouTubu dvouminutový trailer. Že bude film kontroverzní, napovídá už to, že počet lidí, kteří film schvalují a kteří ho odmítají, je vyrovnaný. Je velice pravděpodobné, že u traileru by se střetli podporovatelé i odpůrci Viktora Orbána. Ale komentáře jsou vypnuté.

Viktor Orbán zasáhl i do českých voleb, když zavítal do Ústeckého kraje. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz si pochvaloval, jak se s Andrejem Babišem dobře spolupracuje. „Ani já nejsem zrovna baletní tanečník, ale z nás dvou je asi ráznější, když přijde na debatu. Co na srdci, to na jazyku. To je úctyhodná vlastnost. Ani jeden z nás se nezalekne obrany zájmů našich zemí. To, že se nám podařilo zastavit migrační vlnu a že řada členských států EU nyní říká k migraci to, co my říkáme od samého počátku, je z nemalé části zásluha pana premiéra Babiše. Je to společný úspěch Čechů, Maďarů a občanů všech zemí V4,“ řekl, doufaje v Babišovo vítězství.

Pochvaloval si také vztahy mezi Českem a Maďarskem. „My, Středoevropané, máme společný osud. Svědčí o tom i příklady z historie. Pokud dokážeme spolupracovat, můžeme dosáhnout svých cílů společně, ale pokud nějaká cizí mocnost tuto jednotu obejde, jednotlivě jsme odsouzeni k neúspěchu. Tak tomu bylo v habsburské říši a tak je tomu i nyní v případě Bruselu. Kvalita česko-maďarských vztahů je proto pro obě země existenční otázkou,“ řekl s tím, že Andrej Babiš tento pohled sdílí. Svou vizi dal jako alternativu k politice praktikované Bruselem.

