To není apríl. Budou mentálně postižení smět volit? Pozor, toto se chystá

Ministerstvo vnitra navrhuje novelu zákona, podle které by již soudy nemohly odebírat volební právo ani v případě psychicky nemocných nebo mentálně postižených lidí. Proti se ale staví řada expertů a také prezidentská kancelář nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hendikepovaní by podle nich mohli být snadno manipulovatelní.

V návrhu Ministerstva vnitra je vyzdvihováno právo volit jako základní lidské právo, které by neměl stát prostřednictvím soudu omezovat. Je to reakce na mezinárodní Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, podle které by měli hendikepovaní mít možnost podílet se na politickém a veřejném životě a mít možnost volit stejně jako zdraví lidé. O případu informují Hospodářské noviny.

„Omezení svéprávnosti nemůže být nadužíváno a nemá například smysl tam, kde voliči nehrozí, že by se mohl proti své vůli stát nástrojem manipulace,“ řekla k tomu mluvčí Ministerstva vnitra Hana Malá, podle níž by tak mohlo volit až deset tisíc občanů, kteří v současnosti z rozhodnutí soudu volit nemohou.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kritikům včetně kanceláře prezidenta vadí zejména hrozba manipulace s takovými voliči. „Pokud by nebylo možné prostřednictvím soudu omezit právo volit, mohly by volit i ty osoby, které nejsou schopny porozumět smyslu, účelu a důsledku voleb,“ upozornil hradní kancléř Vratislav Mynář. Zejména v místech, kde se nacházejí psychiatrické léčebny, by to podle něj velmi zasáhlo do tamních voleb. Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6921 lidí

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že soudy zamezily volební účasti lidem, kteří rozumově nedovedou posoudit jednotlivé volební varianty. Podivují se také nad tím, proč tedy máme omezeno volební právo plnoletostí.

I podle expertů je takový výklad Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením špatný. „Tato úmluva sice žádá co nejširší zapojení zdravotně postižených do voleb, avšak celá začíná ustanoveními, která žádají zapojení přiměřené,“ vysvětluje ústavní právník Jan Kudrna. Navíc česká ústava i Listina základních práv a svobod možnost upravení volebního práva umožňují.

Podle Ministerstva vnitra by hendikepovaným lidem pomáhal při volbách asistent, který by buď byl členem volební komise, nebo by si ho postižený přivedl sám. „Již dosavadní zákony tento model znají, ale pravidla nového zákona usnadní voliči výběr asistenta. Nebude se například již požadovat, aby sám asistent měl volební právo,“ upřesňuje Malá. Tím pádem by mohla nastat situace, že hendikepovanému občanovi bude asistenta dělat nezletilý.

Návrh novely Ministerstva vnitra naopak schvaluje veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. „To, že Česko stále připouští omezení svéprávnosti a běžně tento institut využívá, je v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením,“ má jasno a kritizuje navíc současný systém, kdy soudy přezkoumávají volební právo hendikepovaných.

„Zjistili jsme, že volební právo klientů domovů je často porušováno. Jednou z příčin bylo i to, že se sociální pracovníci obtížně orientují v rozsudcích o omezení svéprávnosti,“ řekla Šabatová po výzkumu v domovech pro zdravotně postižené a dodala, že soudy totiž musejí omezit volební právo výslovně v samotném rozsudku, nestačí, když to zmíní jen v odůvodnění.

I Šabatová ale připustila, že zdravotně postižení jedinci mohou být při hlasování snáze ovlivnitelní. Postarat se o to, aby k ovlivnění nedošlo, podle ní má sociální služba.

„Bude potřeba ošetřit nezávislost asistenta a ošetřit to, aby se lidé nedostávali pod tlak a nedocházelo k tomu, že vám jeden celý sociální ústav volí jednu kandidátku,“ říká politoložka Vladimíra Dvořáková a přidává se politolog Jiří Pehe, který pro větší průhlednost navrhuje rovnou dva asistenty.

Ministerstvo vnitra v současnosti novelu připravuje a bude řešit případné připomínky.

Psali jsme: Ministr vnitra Hamáček by rád připravil velkou volební změnu Pirát napsal Babišovi: Klidně si dál slibujte koblihy. My uděláme z české montovny mozkovnu Pirát Bartoš: Chceme, aby politika měla kulturu STEM: V prosinci by se do Sněmovny dostaly všechny nynější strany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.