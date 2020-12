To nevychází... Václav Krása došel k nepříjemnému zjištění. Jde o očkování Čechů

reklama

Krása sesumarizoval, že v sobotu dorazilo do Česka prvních 9750 dávek vakcíny proti covidu-19, do konce ledna by jich pak mělo dohromady dorazit 355 tisíc.

„Bylo řečeno, že nejprve budou očkováni zdravotníci, to je asi 100.000 sester a 40.000 lékařů, dále by měli být očkováni hasiči a policisté, nepochybně řidiči sanitních vozů a další obslužný personál, což je přibližně dalších 50.000 osob. Dále bylo deklarováno, že v prvním cyklu očkování budou také lidé z nejvíce ohrožené skupiny, přičemž se nejčastěji uvádějí klienti pobytových sociálních služeb, kterých je kolem 60.000. Vzhledem k tomu, že očkovací látka se musí podat dvakrát, vychází mi, že do konce ledna 2021 se na mnoho lidí z výše uvedených skupin očkovací látka nedostane, a to ani při šesti odběrech z lahvičky očkovací látky, jak kreativně rozhodli předseda vlády a ministr zdravotnictví,“ vypočetl Krása.

Anketa Co byste popřáli Janu Hrušínskému do nového roku? Pevné nervy, až bude pracovat rukama 94% Hodně zdraví a štěstí 3% Podporu na provoz divadla 0% Výhru ve sportce 2% Ať se stane ministrem kultury místo Zaorálka 1% hlasovalo: 6543 lidí se také u toho, že nechápe, proč se do nejvíce ohrožené skupiny nepočítají lidé v těžkém zdravotním stavu, o které pečují rodiny. „Těchto lidí je podstatně více než lidí v pobytových zařízeních. Jsou to lidé trvale odkázáni na dýchací přístroje, lidé se vzácnými chorobami, těžcí kardiaci a mnoho a mnoho dalších. Prakticky od začátku prosince bombarduji Ministerstvo zdravotnictví, MPSV ČR, Pacientskou radu a další instituce. Navrhl jsem, aby se praktičtí lékaři dotázali svých těžce postižených pacientů, zda chtějí být očkováni a poté aby vytvořili seznamy, které by byly pro mobilní očkovací týmy očkující přímo v domácnostech,“ popsal Krása, který se však dle svých slov nedočkal žádné smysluplné reakce.

Ve svém blogu se pak Krása také ptal na to, jak je možné, že ve Velké Británii již očkovali statisíce lidí, kde vzali tolik očkovací látky.

„Tamní politici asi již dávno vyjednávali o dodávkách a nespoléhali se na to, že vakcíny za ně zajistí jiní. Jak je možné, že před Štědrým dnem začali očkovat v Srbsku a v Maďarsku, nemají třeba látku z Ruska? Jak to vypadá s očkováním v Rusku, které už očkuje mnoho týdnů? V médiích jsme neustále slyšeli, že ruská vakcína není řádně vyzkoušena a tudíž je špatná. Teď je kolem očkování v Rusku klid. Jaké jsou reakce na tamní očkování? Mám ověřené informace, že odborná veřejnost nemá výhrady k ruské očkovací látce. Ostatně kdyby měla, tak to uslyšíme ve všech mediích. Takže se jedná jen o politiku?“ ptá se Krása.

Zároveň se zajímal i o to, zda se opravdu musíme spoléhat na EU a proč si sami nemůžeme vakcínu vyjednat. „Spousta otázek, ale zatím žádná odpověď,“ uzavřel.

