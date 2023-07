To se Haškovi líbit nebude, z branže přišlo: „Když hrál v Rusku, tak si nestěžoval.“

reklama

Dominik Hašek, dlouholetý hráč NHL, v jejíž historii je vyhlášen za nejlepšího evropského hokejistu, se snaží o to, aby Ruští a Běloruští sportovci nehráli ve sportovních soutěžích ve světě. Pravidelně o tom píše na sociální síti Twitter. Říká, že bohužel jsou v mnohých soutěžích ve světě, i u nás, nastavena pravidla tak, že Ruští a Běloruští sportovci mohou dělat a dělají reklamu na tyto hrozné zločiny. „Co srpnový tenisový turnaj v Praze? Bude to stejně jako loni reklama na zločiny?,“ říká Hašek. A prosí úřad vlády České Republiky a ministerstvo vnitra, aby to, co se na sportovních soutěžích děje zastavili.

Hrozné?? A bohužel v mnohých sportovních soutěžích ve světě i u nás jsou nastavena pravidla tak, že ????a???? sportovci mohou dělat a dělají reklamu na tyto hrozné zločiny! Co srpnový tenisový turnaj v Praze? Opět jako loni to bude reklama na zločiny? @strakovka @vnitro zastavíte to? https://t.co/Um5F9crDcK — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 28, 2023

Hašek prohlásil, že by se nemělo „plivat“ na hráče, ale na naše poslance a senátory. „Ti nás ani po roce a půl války nechrání před tímto pro společnost a spojence velmi nebezpečným jednáním zákonem. Naši občané v vytváří v zemi nepřítele prací hodnoty, které on používá proti nám a spojencům,“ říká Hašek.

Prosím, neplivejte na hráče, ale na 200 našich poslanců a 81 senátorů. Ti nás ani po roce a půl války nechrání před tímto pro společnost a spojence velmi nebezpečným jednáním zákonem. Naši občané v vytváří v zemi nepřítele prací hodnoty, které on používá proti nám a spojencům???? https://t.co/O2ngHjchYZ — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 2, 2023

Na Haškovu kritiku Ruska reaguje legendární hokejista Vjačeslav Fetisov v rozhovoru pro CNN Prima News. Působil jako ministr sportu, řídil nově založenou Kontinentální ligu a momentálně je poslancem Státní dumy, ruské obdoby českého parlamentu. Fetisov plně stojí za Vladimirem Putinem.

Vláda České Rebubliky nedávno přijala usnesení, které zakazuje účast Ruských a Běloruských sportovců v soutěžích v českém území. „Šílenost. Je to čára, kterou nikdo nesmí překročit,“ reaguje na tuto skutečnost Fetisov.

Na to, že i Dominik Hašek je pro zákaz účasti ruských sportovců na turnajích v Česku, říká Fetisov, že je toho názoru, že třeba rozdělovat sport a politiku. „Já osobně vždy takto činil, a vyplatilo se mi to.“

Sport je součástí ruské propagandy, tvrdí západní státy. Fetisov říká, že v tom případě je potřeba zavřít všechny ambasády a obchodní zastupitelství a musí se zastavit podnikatelské aktivity. „Jestli chceme být důslední, skončeme taky s nimi.“ Fetisov je toho názoru, že rozhodnutí české vlády hraničí se šíleností. Tento zákaz srovnává s tím, že množství mladých ruských sportovců hraje v NHL a nic jim zakazováno není. „Ve stejných mužstvech jsou i hokejisti z Česka. Žádný problém, nevraživost mezi nimi není,“ dodává Fetisov.

Promluvil i o Haškově ročním angažmá v klubu HC Spartak Moskva, tehdy se s ním viděl naposledy. „Když hrál KHL v dresu moskevského Spartaku. Byl spokojený, pobíral krásné peníze. Všechno mu vyhovovalo, včetně činnosti prezidenta Putina,“ řekl o Haškovi a komentoval dál: „Ten člověk absolutně otočil. Když jsme spolu hráli v NHL, neslyšel jsem od něho jedinou výtku. Nevzpomínal ani na rok 1968, ani na něco jiného. Až teď...“

