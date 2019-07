To se nepovedlo: Babišův muž řekl něco, co bude mít dohru

Poslanec Jiří Bláha z Babišova hnutí ANO by možná rád naplánoval život všem mladým ženám, které se rozhodnou mít děti. Bláha prohlásil, že by ženy měly vést „ten správný rodinný život“, což mimo jiné znamená vrátit se včas do zaměstnání. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na Bláhovi nenechala nit suchou. A členové Okamurova hnutí Svoboda a přímá demokracie se přidali. Nahlédněte.

Liberecký poslanec za hnutí ANO a pekař Jiří Bláha má za to, že maminky by na rodičovské dovolené se svými ratolestmi neměly zůstávat příliš dlouho, protože ztrácejí pracovní návyky a od jisté chvíle se těžko vracejí do pracovního procesu. Zkrátka a dobře, když si žena vezme na čtyři roky mateřskou dovolenou, aby se mohla věnovat svému dítěti, a navíc na mateřskou dovolenou nastoupí ještě před porodem, je doma takřka pět let. Pokud si pořídí dvě až tři děti, je doma deset a více let a pak se do pracovního procesu vrací ještě obtížněji; a podle poslance to není v pořádku.

„V ten okamžik se dostáváme do stavu, že ti lidé absolutně ztratí pojem o tom, co to je vstávat do práce, organizovat si rodinný život tak, jak by měl být organizován. Věřte tomu, že se s tím setkávám denně. Ti lidé, kteří se pak chtějí vrátit do práce, s tím mají problémy, protože si nejsou schopni zabezpečit svoji rodinu, protože ztratili ty návyky, které jsou normálně běžné nám všem, kteří chodíme každý den do práce,“ uvedl Bláha.

A jak by ženy přinutil jít do práce? Třeba tím, že by navýšil rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun jen těm ženám, které zůstanou doma s dítětem maximálně dva roky. V tomto duchu se vyjádřil ve Sněmovně. Jeho slova přinesl Deník.cz.

Nit suchou za to na zákonodárci z hnutí Andreje Babiše nenechala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která poukázala na to, že ženy, které pečují o jedno či více malých dětí, vědí velmi dobře, co je to vstávat velmi brzy.

Pirátský zákonodárce Mikuláš Ferjenčík podotkl, že Bláha se účastní ani ne 75 procent hlasování ve Sněmovně, takže pokud mluví o ztrátě pracovních návyků u jiných lidí, měl by si napřed zamést před vlastním prahem.

Členové liberecké buňky SPD zašli ještě dál.

„Kdyby raději jemu podobní politici vyvinuli více úsili, aby se něco konečně po třiceti letech této pseudodemokracie udělalo pozitivního s byznysem sociálního bydleni a aby si část obyvatel, co trvale nepracuje, nedělala výrobnu dětí jen kvůli vysokým sociálním dávkám a pak je jen tak nevypustila do ulic, ať se o sebe postarají. Ale takto hodit všechny ženy-matky do jednoho pytle je naprostý nesmysl,“ napsali členové liberecké buňky SPD na Facebooku.

Zdůraznili také, že si maminek pečujících o nejmenší děti velmi váží.

Bláha o pár dní později na sociální síti Facebook vysvětloval, že svým příspěvkem nijak nechtěl útočit na ženy pečující o děti. Prý si jich váží. Jen prý zároveň ví, že v řadě jiných zemích je rodičovská dovolená podstatně kratší.

Již 30 let zaměstnávám převážně ženy. V současné době z více jak 200 zaměstnanců je minimálně 150 žen – kolegyň. A věřte, že i díky tomu jsem součástí všech jejich starostí, potřeb, tužeb a snů. Jsem v každodenním kontaktu s jejich problémy, ale i radostmi, a tak o to intenzivněji vnímám vše, co je spojeno s mateřstvím. Jakékoli podsouvání mi neúcty k ženám na mateřské, je jen faul na politickém hřišti,“ napsal Bláha.

