To snad ne. Našli svědkyni práce Trumpa v McDonald's

Donald Trump se v rámci své prezidentské kampaně objevil v restauraci McDonald's v Pensylvánii, kde se na chvíli připojil k personálu a připravoval hranolky. Tato akce přilákala tisíce jeho příznivců a získala pozitivní ohlasy. Trump přišel do restaurace, oblékl si pracovní zástěru, připravoval jídlo a obsluhoval zákazníky.

Svůj čas v McDonald's zaznamenal na videích a fotografiích, které sdílel na sociálních sítích. Během návštěvy také kritizoval viceprezidentku Kamalu Harrisovou za to, že údajně zveličovala své zkušenosti s prací v McDonald's během studií.

Američanka z Pensylvánie Nayara Andrejczyková, původem z Brazílie, měla během nečekaného setkání s Donaldem Trumpem v McDonald's jediný požadavek: Požádala ho, aby zabránil tomu, aby se Spojené státy staly „další Brazílií“. Trump na to reagoval slibem, že se bude snažit zlepšit situaci ve Spojených státech.

O interakci s kandidátem na prezidenta v McDonald's se Nayara Andrejczyková z Pensylvánie více rozpovídala pro stanici FoxNews, kde sdílela své obavy z korupce, která ji přiměla opustit Brazílii před 26 lety.

„Jsem za tuto zemi velmi vděčná. Miluji tuto zemi,“ prohlásila Andrejczyková. „A nechci, aby se z této země stala zkorumpovaná stoka, jakou je v tuto chvíli Brazílie, kde si politici dělají, co chtějí, bez jakékoliv odpovědnosti vůči lidem.“

Nayara Andrejczyková popsala setkání s Donaldem Trumpem jako velmi pozitivní zážitek. Řekla, že Trump působil charismaticky a upřímně, a přirovnala interakci k „setkání s přítelem“. Zmínila, že si s ní potřásl rukou, díval se jí do očí a srdečně pozdravil její děti, což na ně zapůsobilo.

Andrejczyková uvedla, že byla požádána, aby se zúčastnila akce Trumpovy kampaně, ale nevěděla, že bývalý prezident bude skutečně pracovat u okénka, dokud neslyšela vzrušení v autě před sebou. „Nebyla tam žádná senzace. Samozřejmě jsme věděli, že se něco chystá, protože úroveň zabezpečení byla vysoká,“ řekla, ale „bylo to velké překvapení, že ho tam vidím“.

Dále ocenila, že se Trump o lidi skutečně zajímá a projevuje upřímný zájem. Dodala také, že i její děti byly nadšené z toho, že se setkaly s bývalým prezidentem. „Byl velmi upřímný. Je to opravdový člověk,“ potvrdila.

„Není pochyb o tom, jak je upřímný, bez ohledu na to, jak moc se ho mainstreamová média snaží očernit. Ta energie, zpěv a skandování radosti a vzrušení tisíců lidí na druhé straně ulice byly opravdu nakažlivé! Je to skutečný vůdce a legenda, aniž by se jí snažil být,“ napsala o setkání s bývalým prezidentem Andrejczyková z Pensylvánie na sociální síti Instagram.

V příspěvku sdílela fotografii jak sebe a svých dětí s jídlem z fastfoodu, ale i fotografie zobrazující dav příznivců čekajících na Trumpa, tak i policejní auta a vyzbrojené členy ochranky.

Na internetu se objevily kritiky, které označovaly událost za „zinscenovanou“, zatímco jeho příznivci vyzdvihovali přijatá bezpečnostní opatření. Podobně hájil Trumpovu interakci s veřejností i senátor a kandidát na viceprezidenta J. D. Vance. Argumentoval, že bezpečnostní opatření jsou nezbytná vzhledem k nedávným pokusům o atentát na bývalého prezidenta. „To, že ho tito lidé obviňují z ‚inscenované‘ věci... prezident samozřejmě musí mít ochranku, protože za posledních osm týdnů došlo ke dvěma pokusům o atentát. Nemůže jen tak vejít do McDonaldu, podepsat W-9 a skutečně jít na výplatní pásku. Takhle to prostě nefunguje, zejména vzhledem k bezpečnostním hrozbám na jeho život,“ vysvětloval Vance se zmínkou formuláře W-9, který se ve Spojených státech používá v systému daně z příjmu a vyžaduje jméno, adresu a identifikační údaje daňového poplatníka.

Zdůraznil, že Trumpova interakce s lidmi byla autentická, když mluvil se zaměstnanci a zákazníky, zajímal se o jejich životy a práci. „Projevoval opravdový zájem o zaměstnance a jejich životy, o to, odkud pocházejí a co vlastně dělají ve své práci, a to je něco, co nelze zinscenovat a předstírat,“ dodal Vance.

Pensylvánie, ze které Andrejczyková pochází, je pro Trumpovu kampaň coby jeden z nerozhodných států, velmi důležitá. Deník The Washington Post dokonce napsal, že „žádný stát není ve volbách v roce 2024 tak důležitý jako Pensylvánie“. I v roce 2020 by tento stát rozhodující, vyhrál v něm tehdy současný prezident Joe Biden.

