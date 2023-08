To už ne. Po této fotce v Chorvatech bublá vztek. A přetéká

„Každou noc poslední měsíc až dva, někdy mezi jednou a druhou hodinou ranní, prochází ulicí Sveti Petar Starog, která vede k druhé policejní stanici v Bačvicích, skupina padesáti až sta viditelně a slyšitelně opilých lidí. Ta skupina je extrémně hlasitá, a to až do té míry, že se díky zvukům, které vydávají a současně bouchají na zavřená okna, probouzím ze spánku.“ Takto popsal svou nezáviděníhodnou situaci listu Slobodna Dalmacija místní občan, který ale jednoho dne zmiňovaný každodenní teror nevydržel a vyběhl za davem na ulici, aby je napomenul.

Podle jeho popisu se mu ale turisté vysmáli; nezbylo mu tedy nic jiného než běžet na blízkou policejní stanici. Následuje popis toho, jak místním policistům vysvětloval situaci a doslova je přemlouval, aby se šli sami přesvědčit.

Řádění turistů v blízkosti policejní stanice, Zdroj: Slobodna Dalmacija

„Doslova jsem je prosil, aby to udělali. V té době byli v mé přítomnosti čtyři policisté. Dva z nich se opírali o zeď, jeden seděl a psal jedním prstem jedné ruky, zatímco kolega v civilu chodil a poslouchal,“ popsal situaci na policejní stanici zmíněný občan s tím, že odpověď policistů byla rychlá a rezolutní: „Nikam nejdeme.“

To je jen jeden z příběhů, které prožívají Chorvaté během letní turistické sezóny. Nelze se divit tomu, že zvláště obyvatelé turisticky frekventovaných oblastí jsou z každodenního nevyspání – a z toho, co musí ráno vidět a překračovat na ulicích – rozčarovaní, nevyspalí a nervózní.

Vznikají i facebookové skupiny, které upozorňují na noční řádění turistů. Lidé tam umisťují videa opilých, zdrogovaných, hlasitých a vulgárních návštěvníků chorvatského letoviska, která natočili před svým domem, či fotky, které dokumentují jejich nepřijatelné chování v ulicích města.

„Znáte ty, kteří říkají ‚dejte jim pořádnou pokutu‘, a už nepřijdou? No, my se spíš bojíme, že jim skoro budeme muset dát peníze my – na návrat domů. Nebo ještě hůř; platit jim, aby vůbec nepřicházeli, aby si děti tady mohly hrát,“ okomentoval jeden z členů facebookové skupiny fotografii turisty spícího na dětském hřišti, v narážce na skutečnost, že chorvatské úřady bojují s výtržníky hrozbou vysokých pokut, což však, jak je vidět, úspěchy nepřináší.

„Malá noční hudba před hudební školou ve Splitu,“ okomentoval kdosi video, které bylo pořízeno v ranních hodinách v centru města a na němž lze vidět a hlavně slyšet opilé rekreanty.

„A přemýšleli jste někdy nad tím, co si o vás myslí cizinci, kterým jste poskytli svá náměstí a byty?“ ptá se jiný člen skupiny u videa, kde je po třetí hodině ranní zachycena řvoucí opilá partička.

„Jezdíte a sbíráte po nich odpadky nebo jim na sluníčku vyprávíte o své velké historii, zpíváte jim písně svých prarodičů,“ pokračuje dále s narážkou na to, že vstřícní a dobrosrdeční Chorvaté jsou pro tyto zahraniční návštěvníky spíše jakýmsi servisem, a ne rovnocennými partnery.

Celou situaci dokresluje fotografie dívky, která na veřejném prostranství za bílého dne vykonává svoji potřebu opřená o zeď. Tu už uživatel komentuje s nadhledem a humorem.

„To je ale děvče. Hezká, pěkná, bude i chytrá, protože si do toho nedřepne, ale opřela se o zeď. Vezmi ji domů a ukaž ji mamince, garantuju, že bude šťastná.“

Aby toho nebylo málo, mlátí se mezi sebou ve Splitu ještě i místní taxikáři.

Jádrem sporu jsou „štafly“, tedy nástupní místa pro zákazníky, která by měla sloužit těm taxikářům, kteří mají zaplacenu licenci. Využívají je ale i ti, kteří jezdí „na černo“ a také řidiči UBER a dalších internetových taxislužeb.

Podle všeho ale bylo otázkou času, kdy se do sebe oba tábory pustí. K tomu došlo nedávno ve splitském přístavu, kam připlouvají lodě s turisty, kteří se odtud chtějí dostat na letiště.

Podle listu Slobodna Dalmacija nabízejí licencovaní taxikáři tuto trasu za cca 50 až 60 eur, zatímco ti „černí“ až za 150 eur. Využívají je především ti turisté, kteří bez ptaní na cenu nasednou do auta a prý jsou pak překvapeni při vyúčtování cesty na letišti.

Událost, která spustila válku taxikářů, se podle jednoho z nich seběhla následujícím způsobem.

„Nějací turisté přišli a zeptali se, kolik by stálo taxi na letiště. Můj kolega, který platí koncesi, řekl ‚nestálo by to víc než 60 eur‘, a pak na něj začal ten ‚černoch‘ útočit... Tak začala rvačka. Já přijel později. Ten můj kolega už byl pryč, a tenhle druhý říká, že ho napadl on, není šance. Mijo má čtyři děti, v životě neřekl nic ošklivého a tenhle do něj kopal nohama a mlátil ho, až skončil na pohotovosti.“

Zdroj: Slobodna Dalmacija

Sám poškozený řidič incident popsal takto. „Všechno se událo na ulici, kolem normálně chodili lidé, turisté, a jeden z kolemjdoucích nás pak oddělil. Odehrálo se to velmi rychle a bylo to šokující. Mám podlitiny na obličeji a dostal jsem ránu. Je mi 50 let a ten chlap je mnohem mladší než já, je vyšší a silnější,“ vysvětloval.

Celý problém je podle licencovaných taxikářů v tom, že – na rozdíl od letiště – nezavedl přístav jasná pravidla pro taxislužby. „Buď jsou nekonečně hloupí, nebo zkorumpovaní, třetí možnost neexistuje,“ rozčiluje se zástupce taxikářů a pokračuje.

„Ničí pověst města Split, jsou to škůdci! Tekla tady krev, a oni stále nereagují! Na letišti všichni dostali e-maily a je tam nějaký pořádek, tady je totální chaos! Mám nosit do práce kladivo? Tohle je Divoký západ!“

