To zas bude řevu. Tereza Spencerová zachytila informace o USA, Rusku a Ukrajině

„Zdá se být neoddiskutovatelným, že největší perlu uplynulých čtyřiadvaceti hodin porodil ukrajinský vicepremiér Vjačeslav Kyrylenko, když na Twitteru okomentoval mač ukrajinského boxera Olexandra Usyka, který v Moskvě porazil ruského Murata Gassijeva: ‚Usyk je bezpochyby skvělý boxer. Ale ještě pár takových událostí v Moskvě za účasti Ukrajinců – a nikdo ve světě už neuvěří v ruskou agresi proti Ukrajině. Už jen v družbu. A to je vážné.‘ … A je to ještě vážnější, protože Usyk se po triumfu sebral a odjel z Moskvy na Krym… ‚za dětmi, které jsou tam už dva měsíce u babičky v Simferopolu‘,“ poznamenala Spencerová.

A všímá si také výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa či toho, že Trumpův nedávno jmenovaný poradce pro národní bezpečnost John Bolton má v plánu se setkat s ruským „kolegou“.

„S těmi Bílými přilbami je to čím dál zamotanější: Původně se mluvilo o tom, že si jich Británie, Německo a Kanada rozdělí 827 (včetně příbuzných), pak číslo kleslo na 422, a když tito lidé dorazili přes Izrael do Jordánska, ukázalo se, že příslušníků BP je z nich jen asi 80 a zbytek jsou rodiny… Co se stalo s ostatními, když jich mělo být v syrském terénu po boku Al-Káidy a dalších teroristů přes tisíc? Je jasné, že Západ spoustu z nich nechtěl, protože jsou to už kovaní džihádisté, ale ty počty nabízejí možnost, že alespoň někteří ‚urovnávali svůj vztah s vládou‘ a přešli – i s informacemi o fungování finančně závislých ‚nezávislých dobrovolníků‘ – na stranu Damašku. Z toho může pro Západ koukat pěkný trapas,“ podotkla Spencerová.

„Zřejmě o Sýrii a Íránu v Sýrii v pondělí v Izraeli jednal ruský ministr zahraničí Lavrov, kterého doprovázel náčelník ruského generálního štábu… Takový dvojblok je nezvyklý… Cosi je ve vzduchu… Nejspíš nejnovější izraelský postoj, jako že jim už nestačí, že íránské a šíitské milice budou ‚na distanc‘ alespoň 100 kilometrů od nikým neuznané ‚hranice‘ nikým neuznaných Izraelem anektovaných Golanských výšin…“ řekla také analytička.

A jaká je situace ve Velké Británii? „Boris Johnson sice 9. července rezignoval na post britského ministra zahraničí, ale pořád ještě nevyklidil svou luxusní vládní rezidenci za 20 milionů liber… Premiérka Theresa Mayová prý odpočívá při procházkách, vaření a sledování amerického mariňáckého náborového seriálu NCIS… No, možná to s tím vařením nebude až tak horké, protože přesná citace zní: ‚Mám přes 150 kuchařských knih, a tak spoustu času trávím čtením kuchařek.‘…“ píše rovněž Spencerová.

Celý příspěvek Terezy Spencerové:

Svět při úterní ranní kávičce:

-- „A tak nyní víme, že ty špinavosti byly falešné a zaplacené nečestnou Hillary Clintonovou a Národním výborem demokratické strany a vědomě byly předány justičním orgánům, aby byl zahájen protiřečící si a diskreditační muellerovský hon na čarodějnice. Ministerstvo spravedlnosti, FBI a Obamova banda musejí být pohnány k zodpovědnosti,“ tvítoval pro změnu Trump. …mimochodem, není od věci si připomenout, jak Robert Mueller z pozice šéfa FBI v roce 2003 před Kongresem a pod přísahou lhal o iráckých zbraních hromadného ničení…

-- Trumpův vyhozený (ale očividně dál spolupracující) ideolog Steve Bannon hodlá štáb své nové nadace pro podporu „evropské pravicové revolty“ zřídit… v Bruselu… a začal pracovat před erovolbami naplánovanými na příští rok…

-- a Trumpův nedávno jmenovaný poradce pro národní bezpečnost a superultraextrajestřáb John Bolton má v plánu setkat se se svým ruským „kolegou“… prý příští měsíc… to zas bude řevu…

-- ale zapadá to do další info z Bílého domu, že jediné, na čem se s Putinem opravdu pevně domluvili, bylo, že kontakty budou pokračovat…

-- s těmi Bílými přilbami je to čím dál zamotanější: Původně se mluvilo o tom, že si jich Británie, Německo a Kanada rozdělí 827 (včetně příbuzných), pak číslo kleslo na 422 a když tito lidé dorazili přes Izrael do Jordánska, ukázalo se, že příslušníků BP je z nich jen asi 80 a zbytek jsou rodiny… Co se stalo s ostatními, když jich mělo být v syrském terénu po boku Al Kajdy a dalších teroristů přes tisíc? Je jasné, že Západ spoustu z nich nechtěl, protože jsou to už kovaní džihádisté, ale ty počty nabízejí možnost, že alespoň někteří „urovnávali svůj vztah s vládou“ a přešli – i s informacemi o fungování finančně závislých „nezávislých dobrovolníků“ -- na stranu Damašku. Z toho může pro Západ koukat pěkný trapas.

-- ještě hůř na tom ale budou západní mainstreamová média, když jim jejich „syrské zdroje“ odjely autobusem nebo se „ztratily“… už jim zbudou jen „nejmenované zdroje z Hizballáhu“ sbírané po bejrútských hospodách…

-- do „nesedících“ počtů přibývá i další varianta: Izrael prý spolu s BP evakuoval ze Sýrie i velitele džihádu, kteří pracovali pro Mossad… takže je v tom fakt chaos totalos…

(Dneska odešleme do tiskárny další číslo tištěných Literárek a zkusím pak ty „Přilby“ pojmout nějak šířeji.)

-- Sýrie má odvoz BP přes Golany a Izrael do Jordánska za „kriminální operaci“, která dokazuje, že „Izrael podporuje teroristy“, nejvyšší syrský muftí požaduje jejich zatčení a potrestání, Rusko sice podotýká, že už samotná evakuace BP ukazuje na „podstatu“ této organizace, ale „smířlivě“ ironizuje, že se aspoň snižuje pravděpodobnost dalších „Asadových chemických útoků“…

-- zřejmě o Sýrii a Íránu v Sýrii v pondělí v Izraeli jednal ruský ministr zahraničí Lavrov, kterého doprovázel náčelník ruského generálního štábu… takový dvojblok je nezvyklý… cosi je ve vzduchu… nejspíš nejnovější izraelský postoj, jako že jim už nestačí, že íránské a šíitské milice budou „na distanc“ alespoň 100 kilometrů od nikým neuznané „hranice“ nikým neuznaných Izraelem anektovaných Golanských výšin…

-- s izraelským požadavkem nejspíš souvisí i konstatování Ruska, že probíhají konzultace se státy regionu i mimo něj o zrušení jednostranných sankcí proti Sýrii… a Izrael má velký vliv na politiku západních zemí... aneb něco za něco…

-- Izrael v pondělí vůbec poprvé vyzkoušel rakety systému „Davidův prak“, které odpálil proti syrským raketám nad Golany, které byly odpáleny v reakci na izraelský raketový útok na jednu ze základen v Sýrii… a popořadě: izraelské rakety sice základnu trefily, ale nezpůsobily žádné škody, syrské rakety netrefily žádnou z útočících izraelských raket a izraelské rakety pak netrefily žádnou z raket syrských… skoro politická a vojenská selanka…

-- tajnůstkářky bylo oznámeno, že se Lavrov s generálem cestou z Izraele zastaví v nejmenované evropské zemi… přistáli v Německu…

-- americké letectvo za první letošní půlrok shodilo nad Afghánistánem 2911 kusů bomb, což je nejvyšší počet od roku 2013, kdy Pentagon začala tento údaj uvádět…

-- Boris Johnson sice 9. července rezignoval na post britského ministra zahraničí, ale pořád ještě nevyklidil svou luxusní vládní rezidenci za 20 milionů liber… premiérka Theresa Mayová prý odpočívá při procházkách, vaření a sledování amerického mariňáckého náborového seriálu NCIS… no, možná to s tím vařením nebude až tak horké, protože přesná citace zní: „Mám přes 150 kuchařských knih, a tak spoustu času trávím čtením kuchařek.“…

-- Německo je rozhodnuté dostavět Nord Stream II – tím se zbaví nutnosti kupovat předražený americký zkapalněný plyn, ukáže, že se umí „Americe postavit“, a současně energeticky ovládne střední Evropu… zatímco si všichni budou dál stěžovat na závislost na ruském plynu…

-- během mistrovství ve fotbale zahraniční fanoušci utratili v Rusku 1,6 miliardy dolarů… je to přibližně desetina všech dosavadních letošních příjmů z turistiky…

-- jemenští rebelové telegramem požádali Putina, aby – když už má Sýrii skoro s krku – se Rusko zasadilo o zastavení saúdské (a západní) agrese a dojednání příměří…

-- vyšetřování katastrofy malajsijského boeingu, který byl (podle všeho) sestřelen nad Donbasem, je odfláknuté a nedůvěryhodné, konstatují holandští novináři, podle nichž se dodnes na místě tragédie povalují nikým neprozkoumané velké kusy letadla…

-- FREE NADIA Savčenková dnes podstoupí výslech na detektoru lži, jak že to mělo být s tím jejím plánovaným vojenským útokem na budovu ukrajinského parlamentu (s poslanci uvnitř)…

-- Saúdové si zaplatili anglickou hereckou agenturu, aby dala dohromady mohutný dav „demonstrantů“, kteří by protestovali při návštěvě katarského emíra v Londýně… koupit se nechalo jen pár desítek komparsistů, kteří navíc nedokázali projevit tu správnou saúdskou nevraživost…

-- ruské ministerstvo obrany navrhuje, že by v případě vyhlášení válečného stavu mělo mít právo zabavovat všechna soukromá auta pro potřeby armády…

-- ruské ropné koncerny zahájí průzkum a případnou těžbu v súdánském šelfu v Rudém moři…

-- irácká provincie Saláhaddín, nedávno osvobozená od Daeše, vyhlásila tvrdý boj proti alkoholu… což naznačuje, do jaké míry nemá centrální vláda v Bagdádu pod kontrolou celé území státu… na úkor místních klanů a sunnitských kleriků…

…kukuřičné lupínky se minulý týden dvakrát samy od sebe vznítily… a dvakrát tak podpálily továrnu na chipsy v americkém Austinu… je to ale nebezpečnej svět…

Tož tak…

autor: vef