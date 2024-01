Točené za 70 Kč, lahváč za 9 Kč. „My bychom ty lahváče zdražili.“ Kauza drahé pivo nekončí

Změny v DPH dopadnou i na točené pivo. Pivovary se tak bojí zániku hospod a chtějí tomu zabránit. Nabízejí tedy i peníze a poradenství. Lahváče v akci totiž koupíte za 9 Kč, točené až za 70 korun. To by chtěl změnit Jakub Komárek, výzkumník z PAQ Research, protože je to podle něho výsledek selhávající protidrogové politiky. „Zvýšení spotřební daně dle návrhu PAQ výzkum by zdražilo převážně lahváče,“ uvádí. A z toho, že Češi nemohou už levně pít, má legraci i Robert Malecký z Hlídacího psa.

Točené pivo bude v základní sazbě 21 %. Podle Seznam Zpráv a těch, které vyslechly, to znamená, že se točeného piva vypije méně, protože si lidé budou dávat pozor na to, kolik utratí. Někde bude cena atakovat 70 Kč, v Praze třeba i 80 Kč. Komentátor Petr Holec k tomu ironicky poznamenal, že Petr Fiala skutečně cenově přivedl Česko na Západ. Ale ozvali se i další, zejména k tomu, že lidé si už nebudou moci dát svých sedm piv.

Jak konstatují v této souvislosti také Lidovky.cz, točené pivo v restauracích je mnohem dražší než balené z obchodu. Hospodští z toho mají těžkou hlavu. „Pověstná česká pivní kultura dostává na frak, do hospod chodí popíjet a družit se čím dál méně lidí. A čím dál víc jich nakupuje v obchodech zásoby na domácí konzumaci nebo zahradní grilování se sousedy,“ konstatuje server Lidovky.cz.

Pivovarníci si pak podle všeho vyšší cenou pro hospody kompenzují mizivé marže z řetězců. Je tak patrné, že zánik hospod by znamenal problém i pro dodavatele. Pivovary se tak snaží své hospodské podporovat například různým vybavením i investicemi do zlepšení provozoven.

Podle ekonoma Tomáše Maiera se cenový rozdíl mezi točeným a lahvovým pivem bude dál zvětšovat. Podle něj to vidíme obecně v Evropě a na pivním trhu také v Německu a Rakousku, kde se ceny liší ještě víc a podíl piva prodaného v restauracích je ještě menší než u nás.

„Lahváč v akci za 9 Kč, točené za 70 Kč? Výsledek nekoncepční a selhávající protialkoholové politiky. Zvýšení sazby DPH na točené pivo motivuje ‚uživatele‘ užívat doma či v parku. Zvýšení spotřební daně dle návrhu PAQ výzkum by zdražilo převážně lahváče,“ konstatuje na sociální síti X Jakub Komárek, výzkumník z PAQ Research.

Supermarkety tak možná ceny snižují, ale jinde rostou. Například v restauracích a hospodách. Čepované pivo se totiž posouvá do sazby 21 % DPH. Podle Seznam Zpráv to znamená, že zákazníci už nebudou ochotní takovou cenu platit. Například jedna plzeň v Brně vyjde na 60 Kč. Muži, se kterými Seznam Zprávy hovořily, na cenu nehleděli. „Když jednou za čas vyrazíme, tak si to užijeme a nehledíme na peníze,“ tvrdí, nicméně vidí, proč by ti, kdo si koupí pivo v lahvi za 15 Kč, na čtyřnásobně drahé nešli. „Myslím, že z točeného piva se za chvíli stane nárazová, pomalu zážitková věc,“ uvedl pro Seznam Zprávy jeden z nich. Poptávka po točeném pivu prý klesne i podle šéfa Českého gastronomického institutu Adama Eliáše.

Další návštěvník brněnské hospody si všiml, že jeho přátelé na pivo již tak často nechodí. Jeho pivo pak stálo 52 Kč za půllitr. „Já těch piv moc nevypiju, takže si na točené sem tam zajdu. Ale asi ne už tak často. Když se dřív sedělo celý večer, vypili jsme třeba šest sedm piv. To už se asi stávat nebude,“ mínil dotyčný a dodal: „Někteří kamarádi do hospody už skoro nechodí. A pokud ano, dají si tři piva a jdou domů.“

Provozní pivnice U Čápa uvedl, že kvůli zvýšení DPH museli zdražit plzeň na 68 korun a před letní sezónou by mohla překročit i hranici 70 Kč. A má to své následky, zákazníci zkonzumují piva méně. „Je jasné, že si to už každý rozmyslí. Když jde člověk do hospody a za deset piv dá skoro sedm set korun, aniž se stačí podívat do jídelního lístku, má to určitě vliv na domácí rozpočet,“ uvedl s tím, že se obává, že se cena blíží hranici, kterou lidé už nebudou ochotni zaplatit. V Praze se blíží k 80 Kč. Největší dopad bude podle článku na vesnické či maloměstské hospody, kterým se s těmito cenami provoz již nevyplatí.

„Česko je dlouhodobě na špici žebříčků, které mají různé vznešené názvy a většinou se jimi chlubíme. Média píšou, že jsme obhájili primát ve spotřebě alkoholu na hlavu, že jsme vypili nejvíc piva, a to včetně kojenců, a podobně. Jinými slovy, že jsme zemí prolezlou alkoholem a alkoholismem a nestydíme se za to pochválit. Protože to za nás nikdo jiný neudělá,“ komentuje zdražení piva Robert Malecký na serveru HlídacíPes.org.

Mimo jiné komentuje třeba slova třicátníka Jana, že někteří kamarádi do hospody už skoro nechodí nebo že si dají jen tři piva a jdou domů. „Smutná země, kde to po litru a půl piva končí nebo je člověk odkázán na domácí pochlastávání lahváčů za 8,90. Úplné Fialové půlnoční království. Pro pijany, kteří nemohou pořádně chlastat a ukázat, co v nich je, má pochopitelně pochopení i muž z druhé strany výčepního pultu,“ komentuje Malecký.

„Dáte si deset kousků, ještě než se stihnete v hospodě pořádně rozkoukat. Teda už nedáte. Fialová bída, octup,“ dodal pak ještě v narážce Malecký.

