Tohle nebylo napsáno na Slovensku! Udeřil Robert Fico na prohlášení Andreje Kisky. A tvrdě dal najevo, že...

Slovenský prezident Andrej Kiska nejprve ohlásil televizní vystoupení ve večerních hodinách. Pak však plány změnil a vystoupil již odpoledne. V emotivně laděném projevu zkritizoval vládu, že se k násilné smrti novináře Jána Kuciaka postavila nedostatečně.

Následně vyzval, aby vláda podstoupila „zásadní rekonstrukci“ a znovu požádala o důvěru. Alternativou jsou podle Kisky předčasné volby.

Premiér Robert Fico, který chtěl původně rovněž vystoupit s projevem ve večerních hodinách, uspořádal nakonec improvizovanou tiskovou konferenci na Úřadě vlády v podvečer. „Jsou to turbulentní časy,“ vysvětlil novinářům improvizaci.

Projev prezidenta Kisky:

A pokračoval velmi ostře. „Pan prezident dnes v 16 hodin přečetl prohlášení, které zjevně nebylo napsáno na Slovensku. Psali jej lidé, kteří zjevně neznají slovenskou ústavu a sledují úplně jiné cíle, než je zájem Slovenské republiky,“ ohlásil Robert Fico.

Nemůže souhlasit s tím, aby vražda dvou lidí byla takto využívána. Vláda má podle něj zájem vše vyšetřit. Fico důrazně odmítl Kiskova slova, že bez ohledu na to, jak dopadne vyšetřování, je vražda novináře Kuciaka a jeho snoubenky svědectvím o poměrech ve slovenské společnosti a politice.

„Návrhy prezidenta na totální rekonstrukci vlády a novou žádost o důvěru jsou popřením výsledků voleb,“ rozohnil se Fico. Prezident se tím podle něj přihlásil k převratu ve slovenské politice.

„Předčasné volby mohou nastat, jen když to podpoří devadesát poslanců Národní rady,“ připomněl ke Kiskovu alternativnímu návrhu, aby byly vypsány předčasné volby.

„Nebudeme tancovat na hrobech dvou mladých lidí, jako to dělají jiní politici, jako to dělá opozice a jako to nyní dělá i prezident Kiska,“ uzavřel premiér Fico. Poté přes křik novinářů tiskovou konferenci opustil.

