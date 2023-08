Tohle už je nacismus. Rajchl Rakušana obvinil z nejhoršího

reklama

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 14092 lidí



„On vám nepokrytě lže a jen plní notičky z Bruselu. Nic jiného v tom není,“ doplnil Rajchl směrem k Rakušanovi a varoval před tím, že by v případě plnění Maastrichtských kritérií Českem mohlo dojít k tomu, že by naši čelní představitelé rozhodli o euru bez konání jakéhokoli referenda.



Euro je dle šéfa PRO přitom „odsouzeno ke krachu“. „Přijímat euro je jako vstupovat do KSČ v říjnu 1989. Navíc tím přistupujeme ke všem dluhům Evropské unie, které jsou ještě daleko vyšší, než máme v současné době my,“ řekl Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Plánovaná demonstrace, svolaná stranou PRO na 16. září na Václavském náměstí v Praze, kde má vedle Rajchla vystoupit též senátorka Jana Zwyrtek Hamplová a šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, požadující demisi vlády premiéra Petra Fialy (ODS), se zaměří i na další cíle. „Tohle už není jen o tom, že se snažíme docílit demise vlády Petra Fialy. Tohle je souboj o charakter České republiky. O duši našeho národa,“ zmínil šéf PRO.



Následně vše více specifikoval: „Prostě odmítám, abych mlčel k tomu, že nás tady řídí ukrajinská ambasáda a říká nám, kdo tady smí vystupovat, a kdo tady nesmí vystupovat. Odmítám přihlížet tomu, že tady Rakušan s Pekarovou chystají přijetí eura a zničení české svrchovanosti a suverenity. Odmítám přihlížet tomu, že oni sem přivádějí migranty zprava, zleva a je jim úplně jedno, co na to říkají občané České republiky.“



Rajchl Rakušanovi mj. vytkl, že od něj neslyšel to, jaká preventivní opatření chystá, aby snížil riziko sexuálních útoků, které byly značně medializované v uplynulých dnech, a také se obořil vůči jeho výrokům týkajícím se ministrova pojetí kolektivní viny.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to nejde,“ uvedl Rakušan na sociální síti X.

Rozmohl se nám tu takový nešvar: že prý nemáme odsuzovat kolektivní vinu vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme totéž vůči Rusům. Tak znovu: pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 15, 2023

Dle Rajchla je toto Rakušanem nastíněné trestání státu včetně jeho občanů jasná „definice kolektivní viny“. „Obstálo by to jako definice nacismu. Tak to je. Odsuzujete jiný národ. Kdybychom odsuzovali všechny Němce po druhé světové válce, tak kde bychom dneska byli… Nemáte morální kredit k tomu, abyste dál vykonával funkci ministra vnitra,“ vzkázal na to Rakušanovi.



Lidé by dle něj aktuálně neměli mlčet. „Jinak nám budou vládnout cizáci prostřednictvím těch loutek, které sedí ve Strakově akademii a dopouštějí se jednoho ohavného činu za druhým,“ zaznělo od předsedy PRO. Zmínil též, že by chtěl pomoci tomu, aby se zde uskutečnil náhradní koncert ruské operní pěvkyně Anny Netrebko, jejíž plánovaný koncert v pražském Obecním domě zrušili jeho organizátoři „s přihlédnutím k negativnímu postoji pražské politické reprezentace a k emocionálně zjitřené atmosféře“.



Celé sdělení předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: „Fiala další 4 roky. Jsme pro ČR jako Masaryk.“ Z ODS zazněl plán Rajchl: Budete sedět doma? Dostanete euro, korespondenční volbu a migranty „Kolaborantka“ není. „Svoloč“ je neslušná. Jak přesně soud naložil Etzlerovi Až válka skončí... Miliardy na migranty. Rajchl už začal počítat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.